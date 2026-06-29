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közlemény államtitkár kinevezés

Helyettes államtitkárként folytatja a TASZ munkatársa

2026. június 29. 16:34

A szakember eddig a jogvédő civil szervezet Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programját vezette.

2026. június 29. 16:34
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Rövid közleményt adott ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő civil szervezet, amelyből kiderül, eddigi munkatársuk, Zeller Judit helyettes államtitkárként folytatja a pályafutását. A szakember mostanáig a szervezet Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programját vezette, innentől viszont a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkári pozíciójában dolgozik.

Mint írják, „az alapjogok és az emberi méltóság érvényesülése iránt elkötelezett jogászként Zeller Judit 2016 óta dolgozott a TASZ-ban. Felbecsülhetetlen fontosságú a betegjogok, az önrendelkezés, az életvégi döntések, az oktatási jogok, a szülői jogok területén végzett munkája.

Az oktatás szabadságáért küzdő mozgalmakat, az SZFE oktatóit, sztrájkoló tanárokat, érintett szülőket éppúgy segítette, mint azokat, akiknek az egészségügyben sértették meg a megfelelő ellátáshoz és tájékoztatáshoz fűződő jogait.

A TASZ biztos abban, hogy Zeller Judit a kormányzati munkája során is ezt az emberi jogi szemléletet fogja képviselni” – fogalmaztak, majd hozzátették: „a jogvédő szervezet szerint reményre ad okot, hogy a kormányváltás óta számos, az emberi jogok iránt elkötelezett és a civil szférából érkező szakember kapott fontos kormányzati tisztséget”.

Fotó: Facebook/TASZ

 

Összesen 15 komment

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Leó testvér
2026. június 29. 17:11
Lefordítom: gender nyomulás, aktív eutanázia, homoszexuálisok örökbefogadása, konzervatív, keresztény értékek pusztítása.
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5
0
Almassy
2026. június 29. 17:11
A Szaros-Hálózat csápjai egyre közelebb kerülnek a gyerekeinkhez.
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4
0
Gonella
2026. június 29. 17:08
független, objektív is
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5
0
Galerida
2026. június 29. 17:05
Na most már ezt sem külföldről fizetik, megörököltük péterrel együtt...
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6
0
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