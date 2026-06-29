Helyettes államtitkárként folytatja a TASZ munkatársa

Rövid közleményt adott ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő civil szervezet, amelyből kiderül, eddigi munkatársuk, Zeller Judit helyettes államtitkárként folytatja a pályafutását. A szakember mostanáig a szervezet Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programját vezette, innentől viszont a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkári pozíciójában dolgozik.

Mint írják, „az alapjogok és az emberi méltóság érvényesülése iránt elkötelezett jogászként Zeller Judit 2016 óta dolgozott a TASZ-ban. Felbecsülhetetlen fontosságú a betegjogok, az önrendelkezés, az életvégi döntések, az oktatási jogok, a szülői jogok területén végzett munkája.