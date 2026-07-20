Elnöki kampány nyomkövetőben: Le Pen úgy döntött, vállalja a kihívást

A Le Pen-történet, mint egy kortárs történelmi regényfolyam, sok évtizede meghatározza a francia politikát. A 2025 januárjában elhunyt Jean-Marie Le Pen a hetvenes évek elején robbant be a francia közéletbe, jobbról kritizálva a gaulle-ista államot és elitjét, közben olyan témákat beemelve a diskurzusba, mint a növekedni kezdő bevándorlás okozta társadalmi problémák. Pártjával, a Nemzeti Fronttal utoljára 2007-ben indult az államfői tisztségért – de örök kívülálló és ellenzéki maradt.

Lánya, Marine Le Pen ezt követően vette át a mozgalom vezetését, de sok-sok év elment apa és lánya meddő belső konfliktusain, míg Marine meg tudott szabadulni agg édesapja politikai terhétől. Meg tudott? Marine Le Pen tizenöt éve lett először a párt elnökjelöltje, majd megmérette magát a 2012-es, a 2017-es és a 2022-es elnökválasztáson is. Eredményei felfelé íveltek: előbb közel 18, majd 21, harmadjára pedig 23 százalékot szerzett az első fordulóban, és az utóbbi két elnökválasztáson ő volt a második forduló egyik szereplője is – de mindkétszer legyőzte őt Emmanuel Macron. A mostani államfő az alkotmány értelmében jövőre már nem indulhat el. Marine Le Pen 2022-ben a második fordulóban több mint 41 százalékot ért el, ami döbbenetesen magas szám a mozgalom hosszú történetében.