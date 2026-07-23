Flamand politikus: A Tisza-kormány riasztóan visszaél a hatalmával

Salvini: Fülsüketítő Brüsszel hallgatása a magyarországi eseményekkel kapcsolatban
Az olasz politikus megszólalt a magyarországi helyzettel kapcsolatban.
Tom von Grieken, a Flamand Érdek vezetője szolidaritását fejezte ki a Fidesszel a magyarországi események kapcsán.
A napokban a Fidesz több európai szövetségese is támogatásáról biztosította a legnagyobb ellenzéki pártot, és felháborodásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, ami Magyarországon történt a választás óta. Marine Le Pen és Matteo Salvini is felháborodásának adott hangot, most pedig megszólalt Tom von Grieken flamand poltikus is, aki arról írt, hogy a Fideszt elhallgatatja a magyar kormány, és beszámolt a lefoglalt szerverekről valamint Sulyok Tamás elmozdításáról is.
„Miután az alkotmányt megsértve a magyar köztársasági elnököt is eltávolították tisztségéből, az EU által támogatott Tisza-kormány most szégyentelenül minden rendelkezésére álló eszközt bevet az ellenzék leverésére.
Ez a kormány nem „állítja vissza” a jogállamiságot, hanem lerombolja azt.
– írta Von Grieken.
A flamand politikus felszólított mindenkit, hogy ítélje el a Tisza Párt hatalommal való visszaélését.
„Minden igazi demokrata egyértelműen el kell, hogy ítélje ezt a riasztó hatalommal való visszaélést. Teljes támogatásom Orbán Viktoré!”
– jelentette ki.
Nyitókép:Gergely BESENYEI / AFP
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Az olasz politikus megszólalt a magyarországi helyzettel kapcsolatban.