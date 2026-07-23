Flamand politikus: A Tisza-kormány riasztóan visszaél a hatalmával

A napokban a Fidesz több európai szövetségese is támogatásáról biztosította a legnagyobb ellenzéki pártot, és felháborodásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, ami Magyarországon történt a választás óta. Marine Le Pen és Matteo Salvini is felháborodásának adott hangot, most pedig megszólalt Tom von Grieken flamand poltikus is, aki arról írt, hogy a Fideszt elhallgatatja a magyar kormány, és beszámolt a lefoglalt szerverekről valamint Sulyok Tamás elmozdításáról is.

„Miután az alkotmányt megsértve a magyar köztársasági elnököt is eltávolították tisztségéből, az EU által támogatott Tisza-kormány most szégyentelenül minden rendelkezésére álló eszközt bevet az ellenzék leverésére.