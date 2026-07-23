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sulyok tamás tisza párt marine le pen matteo salvini

Flamand politikus: A Tisza-kormány riasztóan visszaél a hatalmával

2026. július 23. 07:56

Tom von Grieken, a Flamand Érdek vezetője szolidaritását fejezte ki a Fidesszel a magyarországi események kapcsán.

2026. július 23. 07:56
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A napokban a Fidesz több európai szövetségese is támogatásáról biztosította a legnagyobb ellenzéki pártot, és felháborodásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, ami Magyarországon történt a választás óta. Marine Le Pen és Matteo Salvini is felháborodásának adott hangot, most pedig megszólalt Tom von Grieken flamand poltikus is, aki arról írt, hogy a Fideszt elhallgatatja a magyar kormány, és beszámolt a lefoglalt szerverekről valamint Sulyok Tamás elmozdításáról is. 

„Miután az alkotmányt megsértve a magyar köztársasági elnököt is eltávolították tisztségéből, az EU által támogatott Tisza-kormány most szégyentelenül minden rendelkezésére álló eszközt bevet az ellenzék leverésére.

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 Ez a kormány nem „állítja vissza” a jogállamiságot, hanem lerombolja azt. 

írta Von Grieken.

A flamand politikus felszólított mindenkit, hogy ítélje el a Tisza Párt hatalommal való visszaélését. 

„Minden igazi demokrata egyértelműen el kell, hogy ítélje ezt a riasztó hatalommal való visszaélést. Teljes támogatásom Orbán Viktoré!”

– jelentette ki. 

Nyitókép:Gergely BESENYEI / AFP

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. július 23. 08:59
Bitrex®fernandvix 2026. július 23. 08:48 Ősszel mentek a gecibe, drogos fattyak! Melyik ősszel? 2034? Hol leszel te akkor már........
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0
1
fernandvix
2026. július 23. 08:57
falcatus-2 2026. július 23. 08:47 re:fernandvix Ezek a kurva nagy demokraták mikor tiltakoztak a fidesz közvetett pártirányítása ellen?..." ébredjen fel Bástya elfti! Mit evett/ivott/szívott mielőtt ezt a marhaságot megálmodta? Vén hülye fideszliba. """A fontos állami, gazdasági vagy kulturális vezető pozíciókba olyan embereket neveztek ki, akik párttagok voltak, így önmaguktól is a párt érdekei szerint döntöttek. Nem hivatalos párthatározatok vagy parancsok születtek, hanem elvi iránymutatások, elvárások mentén igazgatták a sajtót, a gazdaságot."""
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0
1
falcatus-2
2026. július 23. 08:47
re:fernandvix Ezek a kurva nagy demokraták mikor tiltakoztak a fidesz közvetett pártirányítása ellen?..." ébredjen fel Bástya elfti! Mit evett/ivott/szívott mielőtt ezt a marhaságot megálmodta?
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0
0
Bitrex®
2026. július 23. 08:45
It should be abundantly clear now that everything that is happening in Europe, from instigated financial collapse, to unlimited migration and violence leading to social collapse has only one goal: weakening the population in order to install a totalitarian European government. Most már teljesen világosnak kell lennie, hogy mindennek, ami Európában történik, a pénzügyi összeomlás előidézésétől kezdve a korlátlan migráción és a társadalmi összeomláshoz vezető erőszakon át, egyetlen célja van: a lakosság gyengítése egy totalitárius európai kormányzat létrehozása érdekében.
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