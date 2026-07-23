Salvini: Fülsüketítő Brüsszel hallgatása a magyarországi eseményekkel kapcsolatban

A Fidesz európai szövetségesei közül többen felháborodásukat fejezték ki a hírre, hogy a párt szervereit lefoglalta az ügyészség. Matteo Salvini a következőt írta az X-en:

„A Magyarországon zajló események súlyosak, és veszélyes precedenst teremtenek. Ha a demokráciát az ellenzék ellen fordítják, az már nem demokrácia. És feltűnő, milyen fülsiketítő a csend Brüsszelből és azok részéről, akik évek óta – gyakran helytelenül – a »jogállamiságról« beszélnek.”

Salvini Lega pártja tagja a Patrióta csoportnak az Európai Parlamentben, amelynek a Fidesz is a tagja. Néhány napja már Marine Le Pen a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje is felszólalt a magyarországi eseményekkel szemben.