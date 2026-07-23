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demokrácia matteo salvini brüsszel fidesz

Salvini: Fülsüketítő Brüsszel hallgatása a magyarországi eseményekkel kapcsolatban

2026. július 23. 06:28

Az olasz politikus megszólalt a magyarországi helyzettel kapcsolatban.

2026. július 23. 06:28
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A Fidesz európai szövetségesei közül többen felháborodásukat fejezték ki a hírre, hogy a párt szervereit lefoglalta az ügyészség. Matteo Salvini a következőt írta az X-en:

„A Magyarországon zajló események súlyosak, és veszélyes precedenst teremtenek. Ha a demokráciát az ellenzék ellen fordítják, az már nem demokrácia. És feltűnő, milyen fülsiketítő a csend Brüsszelből és azok részéről, akik évek óta – gyakran helytelenül – a »jogállamiságról« beszélnek.”

Salvini Lega pártja tagja a Patrióta csoportnak az Európai Parlamentben, amelynek a Fidesz is a tagja. Néhány napja már Marine Le Pen a francia Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje is felszólalt a magyarországi eseményekkel szemben. 

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Nyitókép: Piero CRUCIATTI / AFP

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Összesen 57 komment

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Sorrend:
angie1
2026. július 23. 09:07
Már mindenkinek feltűnt, csak a brüsszelitáknak nem, hogy mi folyik itt. Ja, hát tőlük kapta bútyök a megbízást! Valamitől rohadtul fosnak, de a lélek nem megállítható.
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2
0
Magyarorszag-elveszett
2026. július 23. 09:02
Ja a demokrácia és a jogállam egy határ szar politikai érv. Ezt elérték a balos marhái....
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2
0
pankotaidili-2
2026. július 23. 08:51
Az ötvenes évek patkányforradalma éledt újjá. Ezt most élőben nézhetjük végig 2026-ban. De szerencsére a patkányok előbb-utóbb egymást falják fel Apadjatok kommunisták
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4
0
komloisracok
2026. július 23. 08:44
ÁVH-s módszereket alkalmaznak ellenzékiekkel szemben, hajnalban fekete autó, házkutatás, előállítás. Drogos Poloska folyamatosan fenyegetőzik. ÁVH-s módszerekkel tartóztatnak le embereket. Erőszakkal fenyegetéssel elttávolítják, lemondatják a Köztársasági Elnököt, Főügyészt, Alkotmánybírókat Brüsszel fülsiketítően hallgat
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6
0
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