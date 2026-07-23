Megdobálták az LMBTQ-aktivista zenészt: kellemetlen incidensbe futott bele az Engedetlen Franciaország nevű radikális baloldali párt

A Politico beszámolója szerint Jean-Luc Mélenchon pártja, az Engedetlen Franciaország (La France insoumise, LFI) ismét kellemetlen hírekkel került be a sajtóba,

miután a zsidó származású LMBTQ-aktivista és feminista DJ, Barbara Butch hétvégi grenoble-i koncertjét félbe kellett szakítani.

Barbara Butch ügyvédje, utóbb elmondta, hogy ügyfele gyűlöletre és erőszakra való uszítás miatt feljelentést is készül tenni Mélenchon pártja ellen.