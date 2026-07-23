Megdobálták az LMBTQ-aktivista zenészt: kellemetlen incidensbe futott bele az Engedetlen Franciaország nevű radikális baloldali párt

Nyílt provokációnak minősítik a megnyitót, lázadoznak a franciák az olimpiai transzi jelenetek miatt (FOTÓ)
Péntek este az egész világ láthatta a franciák különleges értelmezését.
Természetesen előkerültek az antiszemitizmus-vádak is.
A Politico beszámolója szerint Jean-Luc Mélenchon pártja, az Engedetlen Franciaország (La France insoumise, LFI) ismét kellemetlen hírekkel került be a sajtóba,
miután a zsidó származású LMBTQ-aktivista és feminista DJ, Barbara Butch hétvégi grenoble-i koncertjét félbe kellett szakítani.
Barbara Butch ügyvédje, utóbb elmondta, hogy ügyfele gyűlöletre és erőszakra való uszítás miatt feljelentést is készül tenni Mélenchon pártja ellen.
A DJ egyébként 2024-ben vált világszerte ismertté, amikor szerepelt a párizsi olimpia megnyitóünnepségének egyik nagy visszhangot kiváltó műsorszámában – emlékeztet a lap. A Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című festménye által ihletett előadásban drag queenek és egy csaknem meztelen, kékre festett előadó is szerepelt.
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Péntek este az egész világ láthatta a franciák különleges értelmezését.
Butch szombaton Grenoble-ban lépett fel, ám koncertjét bekiabálások zavarták meg, és a sajtóbeszámolók szerint tárgyakat is dobáltak a színpadra, ezért kénytelen volt megszakítani a fellépést.
„Rendkívül megijedtem. Akkora sokk ért, hogy napokig mozdulni sem tudtam” – mondta csütörtökön.
Hozzátette: azóta az Engedetlen Franciaország helyi szervezete újabb bojkottfelhívásokat is közzétett ellene.
Több kritikus – köztük Gabriel Attal volt francia miniszterelnök és várható elnökjelölt – azzal vádolja a radikális baloldalt, hogy Butchot zsidó származása miatt vették célba. Az Engedetlen Franciaországot és Jean-Luc Mélenchont egyébként korábban is érték antiszemitizmussal kapcsolatos bírálatok.
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A francia baloldalt egyetlen dolog egyesíti: a nemzeti jobboldal iránti gyűlölet.
A grenoble-i koncert előtt az LFI helyi szervezetei és palesztinpárti aktivisták bojkottot és tiltakozó akciót hirdettek Barbara Butch fellépése ellen, arra hivatkozva, hogy Izraelt támogatja. Egy szórólap szerint a DJ azért „hallgattatta el a palesztin hangokat”, mert 2024-ben aláírta azt a petíciót, amely egy vitatott, antiszemitizmus elleni francia törvénytervezetet támogatta. A jogszabályt később végül nem fogadták el.
Az incidens után az Engedetlen Franciaország védekezésre kényszerült. A párt parlamenti frakciójának vezetője, Mathilde Panot szerdán úgy fogalmazott, hogy a Barbara Butch ellen készült szórólap „rossz döntés volt”.
Nyitókép: Anna KURTH / AFP