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engedetlen franciaország barbara butch franciaország

Megdobálták az LMBTQ-aktivista zenészt: kellemetlen incidensbe futott bele az Engedetlen Franciaország nevű radikális baloldali párt

2026. július 23. 16:29

Természetesen előkerültek az antiszemitizmus-vádak is.

2026. július 23. 16:29
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A Politico beszámolója szerint Jean-Luc Mélenchon pártja, az Engedetlen Franciaország (La France insoumise, LFI) ismét kellemetlen hírekkel került be a sajtóba,

miután a zsidó származású LMBTQ-aktivista és feminista DJ, Barbara Butch hétvégi grenoble-i koncertjét félbe kellett szakítani.

Barbara Butch ügyvédje, utóbb elmondta, hogy ügyfele gyűlöletre és erőszakra való uszítás miatt feljelentést is készül tenni Mélenchon pártja ellen.

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A DJ egyébként 2024-ben vált világszerte ismertté, amikor szerepelt a párizsi olimpia megnyitóünnepségének egyik nagy visszhangot kiváltó műsorszámában – emlékeztet a lap. A Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című festménye által ihletett előadásban drag queenek és egy csaknem meztelen, kékre festett előadó is szerepelt.

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Butch szombaton Grenoble-ban lépett fel, ám koncertjét bekiabálások zavarták meg, és a sajtóbeszámolók szerint tárgyakat is dobáltak a színpadra, ezért kénytelen volt megszakítani a fellépést.

„Rendkívül megijedtem. Akkora sokk ért, hogy napokig mozdulni sem tudtam” – mondta csütörtökön.

Hozzátette: azóta az Engedetlen Franciaország helyi szervezete újabb bojkottfelhívásokat is közzétett ellene.

Több kritikus – köztük Gabriel Attal volt francia miniszterelnök és várható elnökjelölt – azzal vádolja a radikális baloldalt, hogy Butchot zsidó származása miatt vették célba. Az Engedetlen Franciaországot és Jean-Luc Mélenchont egyébként korábban is érték antiszemitizmussal kapcsolatos bírálatok.

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A grenoble-i koncert előtt az LFI helyi szervezetei és palesztinpárti aktivisták bojkottot és tiltakozó akciót hirdettek Barbara Butch fellépése ellen, arra hivatkozva, hogy Izraelt támogatja. Egy szórólap szerint a DJ azért „hallgattatta el a palesztin hangokat”, mert 2024-ben aláírta azt a petíciót, amely egy vitatott, antiszemitizmus elleni francia törvénytervezetet támogatta. A jogszabályt később végül nem fogadták el.

Az incidens után az Engedetlen Franciaország védekezésre kényszerült. A párt parlamenti frakciójának vezetője, Mathilde Panot szerdán úgy fogalmazott, hogy a Barbara Butch ellen készült szórólap „rossz döntés volt”.

Nyitókép: Anna KURTH / AFP

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
Rodolfo
2026. július 23. 17:37
Jabba, a butch. 😂
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0
0
europész
2026. július 23. 17:36
Úúú,de randa zsírgombóc.Vagy 300 kiló mosószappant lehetne kifőzni belőle.
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0
0
Dermedve
2026. július 23. 17:34
Ezt csak az áram .aszná meg!
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1
0
Bitrex®
2026. július 23. 17:32
Poloska ezt is megrakná szárazon, két csík után.
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2
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