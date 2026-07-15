L. Simon László lemondásra szólította fel Orbán János Dénest

Bejegyzésében ugyanakkor a közelmúltban kirobbant kultúrpolitikai ügyre is reagált, amely Orbán János Déneshez kapcsolódik. A volt kulturális államtitkár szerint:

Én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki Orbán János Dénes közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna.”

L. Simon úgy fogalmazott, hogy egy állami szervezettől közel félmilliárd forint jogdíjat kapni olyan helyzetben, amikor a szerző élettársa – későbbi felesége – is részt vett az aláírásban, szerinte akkor is etikailag kifogásolható lenne, ha az összeg piaci alapon indokolható volna. Állítása szerint azonban az összeg „kirívóan aránytalan”.