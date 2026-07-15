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budapesti operettszínház magyar művészeti akadémia orbán jános dénes L. Simon László

L. Simon László lemondásra szólította fel Orbán János Dénest

2026. július 15. 18:56

L. Simon László Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy bár több jelölést is kapott a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tisztújítása előtt különböző vezető tisztségekre, jelenleg nem kíván új megbízatást vállalni.

2026. július 15. 18:56
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Bejegyzésében ugyanakkor a közelmúltban kirobbant kultúrpolitikai ügyre is reagált, amely Orbán János Déneshez kapcsolódik. A volt kulturális államtitkár szerint:

Én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki Orbán János Dénes közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna.”

L. Simon úgy fogalmazott, hogy egy állami szervezettől közel félmilliárd forint jogdíjat kapni olyan helyzetben, amikor a szerző élettársa – későbbi felesége – is részt vett az aláírásban, szerinte akkor is etikailag kifogásolható lenne, ha az összeg piaci alapon indokolható volna. Állítása szerint azonban az összeg „kirívóan aránytalan”.

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Ezért arra kérte Orbán János Dénest, hogy:

ne terhelje az ügyével a Magyar Művészeti Akadémiát,

és az MMA irodalmi tagozatának vezetőjeként mondjon le akadémiai tagságáról.

Korábbi sajtóértesülések szerint a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 422,9 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Emellett a Budapesti Operettszínház tájékoztatása szerint 2023 óta több mint 90,3 millió forintot fizettek ki számára különböző művekhez kapcsolódó jogdíjak és szerzői díjak címén.
A KMTG közlése szerint nem áll fenn összeférhetetlenség az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt nyilatkozta, hogy a kifizetésekről nem ő döntött, hanem azok a kulturális kormányzat jóváhagyásával történtek. Az ügy ugyanakkor továbbra is élénk szakmai és közéleti vitát vált ki, különösen a közpénzek felhasználásának átláthatósága és az összeférhetetlenségi kérdések miatt.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 13 komment

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cint04
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2026. július 15. 21:21 Szerkesztve
T. Péter 2026. július 15. 20:20 "Valamint további 1,3 milliárd volt neki előirányozva, amit most már természetesen nem kap meg. " És ezt ki is állítja? A tiszapárt vagy Tpéter a párt propagandistája a tudálékos aki nem megy a szomszédba csúsztatásért Várj ne segíts - ez ugyanaz a párt, aki 2 hónapja kormányoz és egy kétes hírnevet szerzett másik pártpropagandista exrendőrből úgy csinált kabinetfőnököt hogy pár hét alatt századosból ezredessé léptette elő. Mindezt úgy, hogy a fickónak nincsen meg az ehhez szükséges kepesítése.. És ez csak szimpla 2 hónap. Jobb ha te nem moralizálsza tébohóc...
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Welszibard
2026. július 15. 20:41
Úgy tűnik, hogy Orbán János Dénes sokat tanult az SZDSZ és Könyvkiadói hálózatának. ünnepelt szerzőinek üzleti sikereiből, és bár műveinek listája valóban impozáns (ami talán még írigységre is adhatna okot), egy azonban biztos: L Simon nyilatkozata fején találta a szöget.
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kobi40
2026. július 15. 20:40
L. Simon! Hogy áll a művészeti alapítványi kávézó ügye? Sikerült kijátszani a tulajdonosokat, akik a lakó társasházukban lakni akarnak, zavartalanul? Lobbizol Pötiéknél a Társasházi törvény módosításáért, miszerint nem hagynak téged a lakóház tulajdonosai “kultúrhogyishívjákolni” a saját tulajdonukban? Mennyit kóstál a művészeti alapítványodnak az állami támogatása? Ha nem 200 millió, kérd már ki magadnak!
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T. Péter
2026. július 15. 20:20
Valamint további 1,3 milliárd volt neki előirányozva, amit most már természetesen nem kap meg. De a Mandinertől ennek megemlítését is hiába várnánk, ugyebár.
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