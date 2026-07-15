L. Simon László lemondásra szólította fel Orbán János Dénest

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L. Simon László Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy bár több jelölést is kapott a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tisztújítása előtt különböző vezető tisztségekre, jelenleg nem kíván új megbízatást vállalni.
Bejegyzésében ugyanakkor a közelmúltban kirobbant kultúrpolitikai ügyre is reagált, amely Orbán János Déneshez kapcsolódik. A volt kulturális államtitkár szerint:
Én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki Orbán János Dénes közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna.”
L. Simon úgy fogalmazott, hogy egy állami szervezettől közel félmilliárd forint jogdíjat kapni olyan helyzetben, amikor a szerző élettársa – későbbi felesége – is részt vett az aláírásban, szerinte akkor is etikailag kifogásolható lenne, ha az összeg piaci alapon indokolható volna. Állítása szerint azonban az összeg „kirívóan aránytalan”.
Ezért arra kérte Orbán János Dénest, hogy:
ne terhelje az ügyével a Magyar Művészeti Akadémiát,
és az MMA irodalmi tagozatának vezetőjeként mondjon le akadémiai tagságáról.
Korábbi sajtóértesülések szerint a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 422,9 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Emellett a Budapesti Operettszínház tájékoztatása szerint 2023 óta több mint 90,3 millió forintot fizettek ki számára különböző művekhez kapcsolódó jogdíjak és szerzői díjak címén.
A KMTG közlése szerint nem áll fenn összeférhetetlenség az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt nyilatkozta, hogy a kifizetésekről nem ő döntött, hanem azok a kulturális kormányzat jóváhagyásával történtek. Az ügy ugyanakkor továbbra is élénk szakmai és közéleti vitát vált ki, különösen a közpénzek felhasználásának átláthatósága és az összeférhetetlenségi kérdések miatt.
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