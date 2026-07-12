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prae. hu kárpát - medencei tehetséggondozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság orbán jános dénes KMTG

Prae.hu: több mint 400 millió forintért adott el műveket Orbán János Dénes a saját maga által vezetett KMTG-nek

2026. július 12. 16:52

„Orbán János Dénestől mint magánszemélytől vette ezt a KMTG, közpénzből, mialatt Orbán János Dénes volt a szakmai vezetője a szervezetnek” – írta a Prae.hu főszerkesztője.

2026. július 12. 16:52
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„2025 márciusa és 2026 áprilisa közt, azaz alig 13 hónap alatt megvásárolta a KMTG (Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – a szerk.) Orbán János Dénes »mintegy kilenc« szövegének felhasználási jogait öt, illetve hat évre, de minden esetben valamiért 2031. 08. 28-ig. A nagybevásárlás összértéke 412.421.620 forint volt” – írta a Prae.hu-n megjelent cikkében Balogh Endre, a művészeti portál főszerkesztője a KMTG Nonprofit Kft. nettó 5 M Ft feletti beszerzései és szolgáltatás megrendelései című dokumentumra hivatkozva.

Balogh Endre hozzátette: „Orbán János Dénestől mint magánszemélytől vette ezt a KMTG, közpénzből, mialatt Orbán János Dénes volt a szakmai vezetője a szervezetnek. Azaz szakmailag azt tartotta jónak, hogy önmagától csaknem félmilliárd forintért vásároljon szövegeket a szervezete.”

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Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula
 

 

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Összesen 26 komment

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rugbista
2026. július 12. 19:27
Nem cikket írni, feljelentést tenni. Ott aztán kiderülhet még az igazság is.
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macskieusz
2026. július 12. 19:22
ja...........a Petőfi meg kirobbantott egy háborút......a költőkkel csak a baj van.
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macskieusz
2026. július 12. 19:13
írjunk valami Karafiát Orsolyáról-----------állítólag ez a faszi egyszer Keszthelyen megverte az szdsz-es udvarlóját.Írók vacsoráján.
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macskieusz
2026. július 12. 19:11
kulturális minimum, hogy a legtöbb irodalmárt ki kellene miskároltatni.
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