Prae.hu: több mint 400 millió forintért adott el műveket Orbán János Dénes a saját maga által vezetett KMTG-nek

„2025 márciusa és 2026 áprilisa közt, azaz alig 13 hónap alatt megvásárolta a KMTG (Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – a szerk.) Orbán János Dénes »mintegy kilenc« szövegének felhasználási jogait öt, illetve hat évre, de minden esetben valamiért 2031. 08. 28-ig. A nagybevásárlás összértéke 412.421.620 forint volt” – írta a Prae.hu-n megjelent cikkében Balogh Endre, a művészeti portál főszerkesztője a KMTG Nonprofit Kft. nettó 5 M Ft feletti beszerzései és szolgáltatás megrendelései című dokumentumra hivatkozva.

Balogh Endre hozzátette: „Orbán János Dénestől mint magánszemélytől vette ezt a KMTG, közpénzből, mialatt Orbán János Dénes volt a szakmai vezetője a szervezetnek. Azaz szakmailag azt tartotta jónak, hogy önmagától csaknem félmilliárd forintért vásároljon szövegeket a szervezete.”