Turi Attila MMA-elnök: A pártpolitika-mentességgel egyetértek!

Tudom, szűkösek a gazdasági lehetőségek, de nem hinném, hogy ez a határainkon is túlmutató, a Kárpát-medencei kapcsolatteremtést is szolgáló létesítmény megvalósíthatatlan lenne.

Az eszmei haszna viszont felbecsülhetetlen:

ha segítséget tudunk nyújtani ahhoz, hogy minél többen megerősödjenek a helyi identitásukban azáltal, hogy jól érzik magukat ott, ahol élnek, már megérte. Ezért vettük be a programba az építéssel és műszaki szolgáltatással érintett köztestületek elhelyezését is, annak érdekében, hogy ha valaki az építéssel, környezetalakítással kapcsolatban segítséget, támaszt vár, a szakterület bonyolult világában hozzáértő és autentikus útmutatást, segítséget kaphasson egy helyen.

Nagyon remélem, hogy a miniszter urak is látni fogják mindezt, és partnerek lesznek a további közös gondolkodásban. Napjainkban a környezetalakítással, építéssel, infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatban parttalan párbeszédek – sajnos inkább elbeszélések, hangzatos kijelentések, töredékes igazságok – a jellemzők, mintsem az átfogó szemlélet.

A vagy-vagy látszatigazsága helyett a helyzetnek, a jövőalakítás hatásait felmérő, a fenntartható, éltethető fórum megteremtését tartjuk szükségesnek.

Amennyiben van világos, együtt lefektetett szempontrendszer, előbb-utóbb kialakul a mindenki számára elfogadható egyensúly. Mi az MMA-ban folyamatosan a harmonikus egyensúlyért dolgozunk külön-külön, az egyes tagozatokon belül és a nagy egész működtetése során is. A 2018-ban indult, mára tízezernél is több érvényes pályázatot magáénak tudó Művészeti Ösztöndíjprogramunk pedig a tökéletes leképeződése mindennek: a nyertesek számára nemcsak pénzbeli támogatást nyújtunk konkrét művészeti produktumok létrejöttére, hanem mentoráljuk is őket, ezzel közösséget is építve.

Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érdemes művész, az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram alumni ösztöndíjasa és Farkas Lili zongoraművész előadása / Fotó: MMA

Ha már közösség, elképzelhető, hogy az új érában elindul egyfajta közeledés a párhuzamosan működő, a Magyar Tudományos Akadémia alá tartozó Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a MMA között?

Bízom benne, hogy létrejöhet a kormány, a SZIMA, az MMA és egyéb kulturális szervezetek képviselői között egy többoldalú rendszerszintű párbeszéd, amelyben minden résztvevő előadhatja a stratégiai javaslatait, terveit,

és közösen alakíthatjuk a közeljövő hazai kulturális életét.

Az MMA 2022-ben kötött együttműködési megállapodást az MTA-val, melynek része a SZIMA-val, mint szintén több művészeti ágat lefedő szervezettel való kapcsolat is. Azt gondolom, hogy fontos mind a SZIMA alapszabályában vállalt feladatainak megvalósításnak segítése, mind a szervezetben helyet foglaló művészek személyes megbecsülésének biztosítása. Én a sokrétű, egymás mellett megférő szemléletű művészeti életben hiszek, s ezt az elvet gyakoroljuk alapításunk és köztestületi munkánk során. Ezt megfelelő magatartással több szervezet, sőt több akadémia is szolgálhatja, ahogy erre példa a művészetekben kiemelkedő történelmi nemzetek is, nevezetesen Franciaország három, Olaszország hat akadémiája.

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Átlépte a tízezres jelentkezőszámot az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram

A Művészeti Ösztöndíjprogramja fennállása óta idén fontos mérföldkőhöz érkezett: a programra benyújtott érvényes pályázatok száma meghaladta a tízezret. Idén közel tizenegyszeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a hároméves művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjra, amelyet immár kilencedik alkalommal hirdetett meg az MMA. A program szakmai lebonyolítója az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI).

A 2018-ban indult − programszerű, három évre szóló – ösztöndíj célja az alkotó- és az előadó-művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. Az indulás óta eltelt időszakban 2026-ra összesen 11 003 pályázat érkezett a programra, ami fontos mérföldkőnek számít. Az MMA 2026–2029. évi művészeti ösztöndíjprogramjára rekordhosszúságú ideig, 2026. február 10. és 2026. április 13. között lehetett jelentkezni, ami azt jelenti, hogy a művészek 62 napon keresztül nyújthatták be pályamunkáikat.

A művészeti alkotómunkát támogató pályázaton a nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására

havi kétszázezer forintos juttatást kapnak három éven át.

Az építőművészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, az irodalom, a képzőművészet, a művészetelmélet, a népművészet, a színházművészet és a zeneművészet kategóriákban idén 1063 pályázatot nyújtottak be, amelyekből 1039 volt formai és tartalmi szempontból is érvényes. A legnépszerűbb művészeti ágnak – az elmúlt évhez hasonlóan – a képzőművészet bizonyult, a második helyre a film- és fotóművészet került. Míg az előbbire 252, addig az utóbbira 161 pályázatot adtak be a 18 és 50 éves kor közötti jelentkezők. A harmadik legnépszerűbb művészeti ág idén az ipar- és tervezőművészet lett, 153 benyújtott pályázattal megelőzve a népszerű zeneművészetet.

A képzőművészet kategóriában 17, a film- és fotóművészet kategóriában 16, az építőművészet kategóriában 7, a művészetelmélet kategóriában 8, a színházművészet kategóriában 8, az irodalom kategóriában 11, a népművészet kategóriában 8, az ipar- és tervezőművészet kategóriában 15, míg a zeneművészet kategóriában 10 főnek ítélte oda a döntőbizottság a három évre szóló ösztöndíjat.

A tavalyi évhez hasonlóan a pályázatok több mint felét (541 pályamunka) az utolsó napon nyújtották be a jelentkezők. Az ösztöndíjasok körében a határon túli magyar alkotók aránya évek óta stabil, általában 8–10 százalék körül alakul. A nemek megoszlása kiegyensúlyozott képet mutat. A 2026. évi nyertesek 46%-a nő, míg 54%-a férfi, de például 2022-ben a támogatottak 51 százaléka nő volt. Az életkori összetétel alapján megállapítható, hogy bár az ösztöndíjasok között jelentős számban találhatók 18 és 30 év közötti alkotók, a többséget a középkorú, illetve a 35 év feletti korosztály képviseli.

Az előzsűri kiválasztotta az általuk 20 legértékesebbnek tartott pályázatot, rangsorba állította azokat, majd szöveges értékeléssel együtt továbbította a döntőbizottság tagjai részére. A 10 tagú döntőbizottságot az MMA elnöke és az általa felkért bírálóbizottsági tagok (az MMA művészeti tagozatainak vezetői) alkották: Turi Attila (a bizottság elnöke), Bazsinka József, Jánosi Zoltán, L. Simon László, Rátkai Erzsébet (Nagy Viktor helyetteseként), Salamin Ferenc, Sára Ernő, Szerényi Béla, Szurcsik József, Zsigmond Dezső. A támogatásra érdemes munkákat az akadémikusok külső szakértők bevonásával, velük együttműködésben bírálták el. A pályázati, támogatási időszak kezdete 2026. szeptember 1., a támogatási időszak vége 2029. augusztus 31.

A nyertesek névsora megtalálható az MMA MMKI vonatkozó honlapján: MMA Művészeti Ösztöndíj Program

Nyáreste a Hild-villában – összművészeti élmény ösztöndíjas művészekkel

Az elmúlt időszak sikeres kezdeményezései – a művésztelepi táborok, az Art Residency és az Essentia Artis összművészeti fesztivál – után újabb programsorozattal bővül az ösztöndíjas művészek bemutatkozási lehetőségeinek köre. A Nyáreste a Hild-villában címmel induló programsorozat az évszak hangulatához illően, kötetlen formában kínál találkozási lehetőséget az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram alkotói és a közönség számára, bemutatva az ösztöndíjas művészek sokrétű alkotói munkásságát.



Nyitókép: Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke az MMA Művészeti Ösztöndíjprogramjáról szóló sajtótájékoztatón. (Fotó: MMA)