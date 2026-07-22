Nem olajágat hoz a miniszter

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban a Sopronban megszervezett Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón megismételte azokat a vádakat, melyek szerint az előző kormány beleszólt az egyházak ügyeibe, azok ezt pénzért vagy félelemből hagyták. Újra kijelentette azt is, hogy a Tisza-kormány semmit nem fog kérni az egyházaktól. Ezenkívül az „egészen gyomorforgató” jelzőt használta arra a „kereszténynek nevezett” politizálásra, ami Euró­pában tapasztalható – arról nem szólt, hogy a Tisza Párt abban az EP-frakcióban ül, amelynek a legtöbb tagszervezete kereszténydemokratának nevezi magát. Azt a vádat is elismételte, hogy politikai ellenfelei álkeresztények. „Néha szinte szeppukut volna kedvem elkövetni a parlamentben, ahogy hallgatom azokat az ellenzéki képviselőket, akik keresztény értékekről beszélnek, miközben pontosan tudható, hogy a szavaik és az életvitelük között mekkora a szakadék. Attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk” – fogalmazott. Az egykori református lelkész saját egyházára külön kitérve azt állította, hogy a kommunizmus idejéhez hasonló állapotok uralkodnak benne.

Tarr látszólag arról beszél, hogy az előző kormánnyal ellentétben ők jóságos finanszírozói lesznek az egyházaknak, és nem várnak majd el semmit a pénzért cserébe – más kérdés, az egyházi vezetők és klerikusok nagy közönség előtti megalázása azzal, hogy megalkuvóknak állítja be őket, valóban a béke olajágának látszik-e az eklézsia szemszögéből.