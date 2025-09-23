„Egész életemben azért harcoltam, hogy visszaállítsuk a régi világból azt, ami megmenthető” – Somogyi Győző fesmőművész a Mandinernek

Apja, Somogyi Viktor a nagypapához hasonlóan a MÁV-nál szolgált, Győző Budapesten született. A világháborús ostromot a pesti pincében vészelték át, lakásuk telitalálatot kapott, mindenük megsemmisült; a fiú emiatt évekig az anyai rokonságnál lakott Jászapátiban. Kamaszkorát pedig az 1956-os forradalom találta telibe, akkor ismét megrongálódott a lakásuk, s addigra legnagyobb bátyja, Emil már Amerikába távozott.

„Négyéves koromban papír, ceruza, olló volt a kezemben, és azóta szinte folyamatosan alkotok” – meséli. A képzőművészeti gimnázium diákjaként már megállás nélkül rajzolt, firkált, papírkatonákat gyártott. Nyaranta a barátaival Tihany környékén vakációzott, ahol megalakították a szimbolikus Tihanyi Királyság közösségüket, hadügyminiszterként Győzővel. Festő szakon érettségizett, de utána nem vették fel sem az iparművészetire, sem a képzőművészetire. „Az, hogy képzőművész leszek, nem volt kétséges előttem, de hogy miképpen, arról fogalmam sem volt” – vallja. A művésszé válás egyenes és kényelmes útja helyett, mondhatjuk, az élet iskolája várta őt: elment kétkezi munkásnak, tapasztalatai pedig maradandó hatást gyakoroltak művészetére és világfelfogására. Nyomdában dolgozott, ahol számos technikát elsajátított, emellett szabadiskolában ismerkedett a filozófiával, majd a történelem és a vallás felé fordult érdeklődése.

Utóbbi olyannyira felerősödött benne, hogy beiratkozott a papneveldébe. Mint Takács Gábor írja monográfiájában: úgy érezte, ha az egyházat választja, akkor a jó oldalra áll, amely végül győzni fog. Egy időre felhagyott a képzőművészettel is. 1967-ben pappá szentelték, egy évvel később a teológia doktora lett. De ösztönös és szabad szellemű természete ezután sem vitte a könnyű út felé. Nem kívánt állami fizetést felvenni, kritikusan viszonyult egyházi elöljáróihoz is. Valódi munkáspapként szolgált, fizikai munkát végezve nyomdában, tehenészetben, a lovas világban, még éjjeli tejszállítóként is dolgozott. Mindez hatalmas élettapasztalatot adott neki: megismerte a magyar munkásság kommunista propaganda mögötti valódi sorsát, az anyagi és szellemi nyomor világát. Kapcsolatba került a földalatti, nem hivatalos egyházi közösséggel is – ami miatt 1970-től már a rendőrség által megfigyelt célszemély volt.

Fotó: Földházi Árpád

A hetvenes évektől ismét felébredt benne a művészi alkotás iránti vágy: a 20. századi magyar művészet egyik nagy alakja, Erdély Miklós műhelyében tevékenykedett évekig. A neoavantgárdoktól számos inspirációt nyert, mégsem oldódott fel a haladó művészet elvárásrendszerében, sőt: az inspirációk által kezdett el gondolkodni saját művészete céljairól. 1972-ben kijutott Nyugat- Európába, autóstoppal bejárta Svájcot, Itáliát, végül Párizsba jutott. Élmények és ráébredések sora érte őt. „Úgy találtam, hogy Európa csodálatos, de le van öntve egy amerikai mázzal; és a Nyugat, ami után a magyar lakosság úgy sóvárgott, lényegében ez a műanyag máz, ami talán a kommunizmusnál is rosszabb.”