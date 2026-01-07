Ismét hazugságon kapták: Magyar Péterék letették a garast a migrációs paktum mellett

Miről is szól a paktum?
Az európai uniós migrációs paktum célja, hogy egységes keretbe foglalja az EU külső határain érkező migránsok kezelését, gyorsított eljárásokat vezessen be, és kötelező „szolidaritási mechanizmust” alkalmazzon, amely a migránsok elosztását vagy pénzügyi hozzájárulást írhat elő a tagállamok számára.
A paktum a kritikusok szerint nem a migráció megállítására, hanem a probléma szétterítésére épül, és olyan államokat is belerángat a válságba, amelyek Magyarországhoz hasonlóan tudatos határvédelemmel és szigorú bevándorláspolitikával eddig sikeresen maradtak ki belőle.