Ismét hazugságon kapták: Magyar Péterék letették a garast a migrációs paktum mellett

2026. január 07. 05:43

Lebuktak az ellenzéki pártvezér emberei – megint.

2026. január 07. 05:43
null

Magyar Péter tegnap az ATV-ben azt állította, hogy amikor a migrációs paktummal kapcsolatos szavazás volt, akkor ők azt mindig leszavazták. Ez egy szépen kifejlett hazugság – írja a Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője bizonyítékot is csatolt a poszthoz, mégpedig a költségvetési szavazás jegyzőkönyvét, amelyből világosan látszik, hogy

a Tisza Párt politikusai az Európai Parlament nagykoalíciós többségével együtt megszavazták a migrációs paktum gyors végrehajtásához szükséges további 25 millió eurós pénzügyi alap létrehozását.

Dömötör Csaba rámutatott:

A jelen lévő tiszások mind megszavazták” az indítványt. „Nem LE, hanem MEG.”

A Fidesz képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a külföldről „finanszírozott média- és influenszercsoportok mégis szó nélkül hagyják neki, hogy az egészet letagadja”.

Hozzátette:

Magyar úr tegnap azt is mondta, hogy az uniós pénzekért cserébe ”más dolgokat„ is vállaltak Brüsszel irányába.”

Az ilyen jegyzőkönyvek szerinte mindenki számára egyértelműen megmutatják, hogy „mit is jelentenek ezek a »más dolgok«”.

Miről is szól a paktum?

Az európai uniós migrációs paktum célja, hogy egységes keretbe foglalja az EU külső határain érkező migránsok kezelését, gyorsított eljárásokat vezessen be, és kötelező „szolidaritási mechanizmust” alkalmazzon, amely a migránsok elosztását vagy pénzügyi hozzájárulást írhat elő a tagállamok számára.
A paktum a kritikusok szerint nem a migráció megállítására, hanem a probléma szétterítésére épül, és olyan államokat is belerángat a válságba, amelyek Magyarországhoz hasonlóan tudatos határvédelemmel és szigorú bevándorláspolitikával eddig sikeresen maradtak ki belőle.

Az idei év valódi tétje

Mint emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök lapunk kérdésére a migrációs paktummal kapcsolatban úgy nyilatkozott a január 5-ei nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy

2026 nagy kérdése a migráció lesz.

A brüsszeli döntés szerint 23 ezer migrációs kérelmet kellene lebonyolítania Magyarországnak, és ehhez egy 10 ezer fős tábort kellene építeni.

Nem veszünk át egyetlen migránst, nem építünk menekülttábort, és nem leszünk bevándorlóország”

– hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint:

Az unió országait szétválasztja a migráció, és nehéz visszafordulni ettől az úttól, és megpróbál együtt élni ezzel a helyzettel.”

***

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Héja
2026. január 07. 07:27
Az a kérdés: M. Péter mikor nem hazudik.
Da Vinci
2026. január 07. 07:23
Ez a poloska egy gátlástalan, hazudozós, aljas tetű! De a szomorú ebben az, hogy a „büdösek az emberek”, akik a “szeánszait” látogatják, nem érdekli. A csőcseléke csak NERezik, de az nem téma, hogy ez a nyomorult fél éve nem is volt az EU parlamentben, ingyen veszi fel a “kamu állása” fizetését! Elkeserítő, hogy ennyi buta ember van Mo-n!!
survivor
2026. január 07. 07:19
Szavazz Poloskára ! FÁJNI FOG ! Neked is ...
Chekke-Faint
2026. január 07. 06:49
Jelenleg bérelt migráció folyik. Az illegális migráció olyan folyamat, amely során személyek az adott ország érvényes jogszabályait megkerülve, engedély nélkül lépnek át államhatárokat, vagy tartózkodnak egy ország területén. Célja a nemzetállamok felhígítása semmirevaló emberekkel. A benszülött lakosságtól jogokat elvenni a migránsok előnyben részesítésével. A finanszírózió abban érdekeltek, hogy egy ország szociális és gazdasági rendszerét megnyegítsék. A cél elérése után pedig hatalmas kölcsönökbe kényszerítik azokat akik nem tettek ellene semmit. Az illegális bérmigráció jelenleg is gőzerővel folyik... Ez a migráció pénzről és hatalomról szól..
