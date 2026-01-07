Ismét hazugságon kapták: Magyar Péterék letették a garast a migrációs paktum mellett

Magyar Péter tegnap az ATV-ben azt állította, hogy amikor a migrációs paktummal kapcsolatos szavazás volt, akkor ők azt mindig leszavazták. Ez egy szépen kifejlett hazugság – írja a Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba.

A Fidesz EP-képviselője bizonyítékot is csatolt a poszthoz, mégpedig a költségvetési szavazás jegyzőkönyvét, amelyből világosan látszik, hogy