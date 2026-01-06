Ft
migránspaktum tisza párti magyar péter migráció migránskvóta dömötör csaba

Magyar Péter kijelentette, hogy sosem támogat migránskvótát, aztán megszavazta, aztán letagadta, amit nyilvánosan mondott (VIDEÓ)

2026. január 06. 08:47

A Tisza és a propagandája a legelemibb játékszabályokat sem tartja be, egy valóság nélküli valóságba csöppentünk 2026-ban.

2026. január 06. 08:47
null

„A Tisza sem migránspaktumot, sem migránskvótát nem támogatott soha, és nem is fog támogatni” – hallhatjuk Magyar Péter videóra vett szavait Dömötör Csaba, az Európai Parlament képviselője Facebook posztjában.

„Mint a vízfolyás.

 A videón látható ember azt állítja, hogy a Tisza sem a migránspaktumot, sem a migránskvótát nem támogatja. Ezzel szemben tény az, hogy a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is megszavazták 

azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum. Az az előterjesztés, amit megszavaztak, több milliárdos többletforrást is biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére. Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – kommentálja a fideszes politikus Magyar Péter morbid egyszerűségében felfoghatatlan hazugságát – egyiket a sok közül.

A posztkommunista kulturális elit után nézzük azokat az embereket, akik a 90-es években az élet császárai voltak.

„Ezek a dokumentumok nyilvánosak, Magyar Péter pedig az ugyanonnan finanszírozott médiumok és megmondók cinkos segítségével bármiféle rebbenés nélkül simán letagadja őket. 

Áprilisban erről a hazugságpolitikáról is véleményt mondhatunk, de ami ennél is fontosabb: a magyar migrációs politikáról is döntünk” – írja Dömötör Csaba.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Héja
2026. január 06. 10:04
M. Péter gátlástalanul hazudozik, mint a vízesés.
Lilyana2
2026. január 06. 09:57
Mit kell ragozni még mindig azon a nyilvánvaló tényen, hogy magyarpéternek segg van az arcán és ami abból jön, az kula!
sciohyper
•••
2026. január 06. 09:52 Szerkesztve
Inkább az a kuriózum, amikor igazat mond...van ilyen egyáltalán???!!! Az EU Parlamentben is pofátlanul hazudott, mikor letagadta, hogy titokban felvette a feleségével folytatatott beszélgetést!!!
cs-m80
2026. január 06. 09:42
Attól félek, puccsra készülnek. A kommunikációjuk legalábbis erről árulkodik. Valami olyasmit mondanak, hogy mindenkinek el kell fogadni a nép akaratát. A Fidesz el fogja csalni a választásokat. Valamint, azt is állítják, hogy a Tisza vezet. Ha ezeket összerakjuk, és mégis győzne a Fidesz, akkor: - a választásokat elcsalták - a nép a Tiszát választotta - irány az utca, és vegyük vissza a hatalmat. Sajnos a kommunikációjuk ebbe az irányba mutat. Adja Isten, hogy ne legyen igazam
