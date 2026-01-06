Magyar Péter kijelentette, hogy sosem támogat migránskvótát, aztán megszavazta, aztán letagadta, amit nyilvánosan mondott (VIDEÓ)

A videón látható ember azt állítja, hogy a Tisza sem a migránspaktumot, sem a migránskvótát nem támogatja. Ezzel szemben tény az, hogy a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is megszavazták

azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum. Az az előterjesztés, amit megszavaztak, több milliárdos többletforrást is biztosított a migrációs alap pénzügyi feltöltésére. Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – kommentálja a fideszes politikus Magyar Péter morbid egyszerűségében felfoghatatlan hazugságát – egyiket a sok közül.