Kiszivárgott Magyar Péter terve: támadásra készül a közösségi médiában

Magyar Péter válságban: a Tisza Párt elnöke bevallotta, kinek fog könyörögni a segítségért
Még többet akar a Facebooktól.
„A Meta már most is elképesztően előre sorolta Magyar Pétert, mesterségesen felpörgetve az oldalát. A Tisza-vezér azonban többet akar: azt is el szeretné érni, hogy a vele egyet nem értőket »letekerje« a szolgáltató” – mondta egy forrás a Magyar Nemzetnek.
Kétségbeesetten, akár a kormánypárti hangok elhallgattatásával is visszaszerezné a közösségi médiában a vezetést a Tisza Párt elnöke.
A Tisza Párt elnöke a legvadabb összeesküvés-elméleteket is megszégyenítő konspirációval állt elő,
amikor azt állította, hogy a kormánypárti sajtó újságírói azért járnak el a rendezvényeire, hogy az általuk készült felvételekből a valósághoz megtévesztésig hasonlító AI-hamisítványok készülhessenek – írja a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „alapesetben a nemzeti hatóságoknak (a médiahatóságnak és a választási bizottságnak) kellene fellépni az ilyen csalások ellen, és a közösségi médiaplatformoktól kérni a hamisítványok törlését. Ezt az orbáni Magyarországon nyilván hiába várjuk, ezért
a Tisza közvetlenül fogja megkeresni a Metát és más szolgáltatókat”.
A cenzúra kiterjesztésével kapcsolatban a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora elmondta:
„A Meta már most is elképesztően előre sorolta Magyar Pétert, mesterségesen felpörgetve az oldalát. Péter azonban többet akar, és azt is el szeretné érni, hogy a vele egyet nem értőket »letekerje« a szolgáltató.”
A lap forrása szerint Magyar Péter mindezt a korábban a Metának dolgozó Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének segítségével érné el. Dávid Dóra tavaly januárban megvédte az Európai Parlamentben a cég eddigi „tényellenőrző” gyakorlatát.
A cikk felidézte,
Magyar Péter frakciótársa 194 429 fontot keresett átlagosan évente a megválasztását megelőző három évben az ügyben érintett Meta alkalmazottjaként, ami napi árfolyamon számítva évente közel 95 millió forintos éves bérezést jelentett számára.
A Magyar Nemzet rámutatott, Dávid Dóra ahhoz a tényellenőrzéshez ragaszkodik, amelyet
hazánkban a francia állam által fenntartott AFP hírügynökség intéz a Facebookon. Ugyanakkor az AFP egy másik tényellenőrző projektben együttműködik a Soros György támogatottja által tulajdonolt Magyar Jeti Zrt. kiadásában megjelenő Lakmusz nevű portállal.
A lap azt is felidézte, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Dávid Dóra, a Meta egykori jogtanácsosa és a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arra buzdította pártja szimpatizánsait, hogy jelentsék a nyugdíjcsökkentésről szóló bejegyzéseket, ezzel próbálva csökkenteni az elérésüket a közösségi médiában.
