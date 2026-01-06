Ft
tisza párt magyar péter dávid dóra meta

Kiszivárgott Magyar Péter terve: támadásra készül a közösségi médiában

2026. január 06. 08:11

„A Meta már most is elképesztően előre sorolta Magyar Pétert, mesterségesen felpörgetve az oldalát. A Tisza-vezér azonban többet akar: azt is el szeretné érni, hogy a vele egyet nem értőket »letekerje« a szolgáltató” – mondta egy forrás a Magyar Nemzetnek.

2026. január 06. 08:11
null

Kétségbeesetten, akár a kormánypárti hangok elhallgattatásával is visszaszerezné a közösségi médiában a vezetést a Tisza Párt elnöke.

A Tisza Párt elnöke a legvadabb összeesküvés-elméleteket is megszégyenítő konspirációval állt elő, 

amikor azt állította, hogy a kormánypárti sajtó újságírói azért járnak el a rendezvényeire, hogy az általuk készült felvételekből a valósághoz megtévesztésig hasonlító AI-hamisítványok készülhessenek – írja a Magyar Nemzet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában úgy fogalmazott: „alapesetben a nemzeti hatóságoknak (a médiahatóságnak és a választási bizottságnak) kellene fellépni az ilyen csalások ellen, és a közösségi médiaplatformoktól kérni a hamisítványok törlését. Ezt az orbáni Magyarországon nyilván hiába várjuk, ezért 

a Tisza közvetlenül fogja megkeresni a Metát és más szolgáltatókat”.

Ezt is ajánljuk a témában

A cenzúra kiterjesztésével kapcsolatban a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora elmondta:

„A Meta már most is elképesztően előre sorolta Magyar Pétert, mesterségesen felpörgetve az oldalát. Péter azonban többet akar, és azt is el szeretné érni, hogy a vele egyet nem értőket »letekerje« a szolgáltató.”

A lap forrása szerint Magyar Péter mindezt a korábban a Metának dolgozó Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének segítségével érné el. Dávid Dóra tavaly januárban megvédte az Európai Parlamentben a cég eddigi „tényellenőrző” gyakorlatát.

A cikk felidézte, 

Magyar Péter frakciótársa 194 429 fontot keresett átlagosan évente a megválasztását megelőző három évben az ügyben érintett Meta alkalmazottjaként, ami napi árfolyamon számítva évente közel 95 millió forintos éves bérezést jelentett számára.

A Magyar Nemzet rámutatott, Dávid Dóra ahhoz a tényellenőrzéshez ragaszkodik, amelyet

hazánkban a francia állam által fenntartott AFP hírügynökség intéz a Facebookon. Ugyanakkor az AFP egy másik tényellenőrző projektben együttműködik a Soros György támogatottja által tulajdonolt Magyar Jeti Zrt. kiadásában megjelenő Lakmusz nevű portállal.

A lap azt is felidézte, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Dávid Dóra, a Meta egykori jogtanácsosa és a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arra buzdította pártja szimpatizánsait, hogy jelentsék a nyugdíjcsökkentésről szóló bejegyzéseket, ezzel próbálva csökkenteni az elérésüket a közösségi médiában.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP 

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2026. január 06. 10:23
El fog múlni.. Lapozzunk..
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 06. 10:22
Ez egy rohadék alak!
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 06. 10:14 Szerkesztve
Kiszivárgott Magyar Péter terve: támadásra készül a közösségi médiában" Ha még tudná a mandi az ukránok mire készülnek?Maguk alá petéznének.👏👏👏 Viktor viktor ég veled,forró volt a végbeled.Egy szájer idézet ,még mikor az ereszcsatorna mászás olimpiai sportág volt.
Válasz erre
0
1
vitez-laszlo
2026. január 06. 10:08
Ez a Wc papír felelős Mr. tetű tegnap azt követelte az M1 kérdezőjétől, hogy őt miért nem hívják be élő adásba.... A hölgy elmondta neki, hogy számtalanszor hívták de Mr.tetű soha nem jelent meg! Tegyük fel bemenne, és eléraknák a dossziét, hogy hányszor hívták, mint azt Rónai Egon tette, vajon Mr. tetű meddig szaladna ki a studióból? Kijevig, vagy brüsszelig? Ekkora jellemtelen ember még nem volt a magyar politikában mint Mr. tetű! Judit asszonynak igaza volt......HÁNYINGER A CSÁVÓ!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!