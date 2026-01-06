Kiszivárgott Magyar Péter terve: támadásra készül a közösségi médiában

A cikk felidézte,

Magyar Péter frakciótársa 194 429 fontot keresett átlagosan évente a megválasztását megelőző három évben az ügyben érintett Meta alkalmazottjaként, ami napi árfolyamon számítva évente közel 95 millió forintos éves bérezést jelentett számára.

A Magyar Nemzet rámutatott, Dávid Dóra ahhoz a tényellenőrzéshez ragaszkodik, amelyet

hazánkban a francia állam által fenntartott AFP hírügynökség intéz a Facebookon. Ugyanakkor az AFP egy másik tényellenőrző projektben együttműködik a Soros György támogatottja által tulajdonolt Magyar Jeti Zrt. kiadásában megjelenő Lakmusz nevű portállal.

A lap azt is felidézte, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Dávid Dóra, a Meta egykori jogtanácsosa és a Tisza Párt európai parlamenti képviselője arra buzdította pártja szimpatizánsait, hogy jelentsék a nyugdíjcsökkentésről szóló bejegyzéseket, ezzel próbálva csökkenteni az elérésüket a közösségi médiában.