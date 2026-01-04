Magyar Péter válságban: a Tisza Párt elnöke bevallotta, kinek fog könyörögni a segítségért

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Magyar Péter azt ígérte, a Tisza Párt felveszi a kapcsolatot a Facebook anyacégével, pedig a közösségi médiában már így is szürreális támogatást kap az „algoritmusnak” hála.
A 2025 második felének politikai versenyét csúnyán elbukó Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében beismeri: a META segítségét fogja kérni a Tisza Párt a kampány hajrájában.
A párt elnöke szó szerint azt írja:
a Tisza közvetlenül fogja megkeresni a META-t és más szolgáltatókat is.
Magyar Péter a mesterséges intelligencia által generált videókra hivatkozik, miközben azt elfelejti megjegyezni, hogy szürreális támogatást kap a Facebook „algoritmusától”: karácsonyi üdvözletére például több reakció érkezett, mint a százmilliós követőtáborral rendelkező világsztárokéra.
A META-val mindenesetre nem lesz bonyolult a kapcsolatfelvétel: Magyar Péter 2024 tavaszán a 16 éves kora óta Angliában élő Dávid Dórát, a Facebook anyacége, a META egyik jogászát szerződtette EP-képviselőjelöltnek. Dávid Dóra és tiszás társai meg is szavazták többek között azt, hogy többletforrásokat kell biztosítani az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala