Magyar Péter válságban: a Tisza Párt elnöke bevallotta, kinek fog könyörögni a segítségért

A META-val mindenesetre nem lesz bonyolult a kapcsolatfelvétel: Magyar Péter 2024 tavaszán a 16 éves kora óta Angliában élő Dávid Dórát, a Facebook anyacége, a META egyik jogászát szerződtette EP-képviselőjelöltnek. Dávid Dóra és tiszás társai meg is szavazták többek között azt, hogy többletforrásokat kell biztosítani az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására.