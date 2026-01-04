Ft
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter dávid dóra facebook meta

Magyar Péter válságban: a Tisza Párt elnöke bevallotta, kinek fog könyörögni a segítségért

2026. január 04. 16:52

Magyar Péter azt ígérte, a Tisza Párt felveszi a kapcsolatot a Facebook anyacégével, pedig a közösségi médiában már így is szürreális támogatást kap az „algoritmusnak” hála.

2026. január 04. 16:52
null

A 2025 második felének politikai versenyét csúnyán elbukó Magyar Péter legfrissebb Facebook-bejegyzésében beismeri: a META segítségét fogja kérni a Tisza Párt a kampány hajrájában.

A párt elnöke szó szerint azt írja:

a Tisza közvetlenül fogja megkeresni a META-t és más szolgáltatókat is.

Magyar Péter a mesterséges intelligencia által generált videókra hivatkozik, miközben azt elfelejti megjegyezni, hogy szürreális támogatást kap a Facebook „algoritmusától”: karácsonyi üdvözletére például több reakció érkezett, mint a százmilliós követőtáborral rendelkező világsztárokéra.

A META-val mindenesetre nem lesz bonyolult a kapcsolatfelvétel: Magyar Péter 2024 tavaszán a 16 éves kora óta Angliában élő Dávid Dórát, a Facebook anyacége, a META egyik jogászát szerződtette EP-képviselőjelöltnek. Dávid Dóra és tiszás társai meg is szavazták többek között azt, hogy többletforrásokat kell biztosítani az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 13 komment

szilvarozsa
2026. január 04. 18:18
Ezek az ostoba balfaszok meg vannak győződve arról, hogy a választás csakis a jó és nagyon sok reklámon múlik. Aztán 4 évente meg nem éjtem Ojga! Én ezt nem éjtem!
5m007h 0p3ra70r
2026. január 04. 17:46
Esetleg a Zewával kellene felvennie a kapcsolatot. Nagyon jó zsepiket gyártanak.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 04. 17:44
»Magyar Péter azt ígérte, a Tisza Párt felveszi a kapcsolatot a Facebook anyacégével« Én tavaly legalább négyszer vettem fel velük a kapcsolatot. Mi ebben a különleges?
csulak
2026. január 04. 17:39
A kiskakaskának nagyon sok a baja, Tenger gondja miatt lefittyedt taraja. Rekedt kappanhangján már nem kukorékol, Nyakán van a hurok, ezért toporzékol. Lelkét bizony igen nagy átoksúly nyomja, Lába alól elfogy kicsiny szemétdombja. Meg is vetkezett már, kihullott a tolla, Testéről sok tetű elmenekül sorra. Eljön majd az idő, gazdája megszánja, És a kiskakaskát szó nélkül levágja. Tarajosunk élte fazékban ér véget, Így hát a helyére újabb kakas léphet.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!