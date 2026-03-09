Szoros küzdelemre készül a fővárosi fideszes bástya

Érdekes, hogy a kerékpárbarát hírében álló főpolgármester nem vitte végig a szintén Tarlós-féle városvezetés által elfogadott, a Rákos-patak menti bicikliutat érintő fejlesztést, így a kerület hiába épített nyolc kilométernyi kerékpárutat, a projekt elhalt, a főváros pedig fizethette vissza az erre kapott forrásokat. „Ekkor vált egyértelművé, hogy csak a kormányra számíthatunk” – fogalmaz Dunai. Hozzáteszi: még a fővárosi tulajdonú közterületeket is a kerület tartja rendben, máskülönben nyakig érne a „méhlegelő”.

A politikus kitér a fővárosi utak állapotára is, ami a kerületben is nagy nehézséget okoz. „Helyiek tízezreinek, akik a belvárosban dolgoznak vagy tanulnak, a dugó miatt napi három órára is nőhet az ingázási idő, és ezen az elérhetetlen BKK járatpolitikája sem segít” – mondja. Mérsékelte a terheket a kerületen áthaladó Budapest–­Hatvan-vasútvonal megújítása; Dunaiék kérésének megfelelően zajvédő falak és felüljárók is épültek, parkolókkal és az új Akadémiaújtelep megállóval kiegészítve.

A kormány több tíz milliárd forintot juttatott Rákosmentének: száz százalékban állami pénzből befejezték a kétezer fő befogadására alkalmas Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontot, amely nemcsak a tömegsport és a versenysport előtt nyitotta meg kapuit, hanem közösségi térként is működik. Megépült a Makovecz Imre tervezte templom, és két hónapja adták át a Gózon Gyula Kamaraszínházat, amelyet egymilliárd forinttal támogatott az állam. „Figyelünk arra, hogy bölcsődéink, óvodáink, iskoláink is folyamatosan megújuljanak, erős a kézilabdasport is errefelé” – sorolja a képviselő.

Tervek is vannak bőven: a hatvani után a szolnoki vasútvonal megújítása következne a helyi érdekek szerint, az uszoda felújítása szintén napirenden van, ahogy egy Rákos-patak melletti közpark létrehozása is. A fideszes politikus hangsúlyozza: mindehhez az kell, hogy béke legyen, és Európa ne álljon át hadigazdaságra. Úgy véli, kormányváltás és az „európai háborús őrülethez” való csatlakozás esetén az EU a fejlesztésekre fordítható forintokat tenné át a háborús kasszába, illetve az ukrán állam működtetésébe. „Ez családonként 1,4 millió forintnyi kiesést jelentene az egész országban” – jelenti ki.

Dunai Mónika úgy látja, a választás nem Orbán Viktorról vagy az ő személyéről szól, hanem arról, hogy a polgárok milyen jövőt szeretnének maguknak. „Ha békés és prosperáló éveket, valamint a háborúból való kimaradást, akkor a Fidesz–KDNP-re kell szavazni, hiszen mi már bizonyítottunk” – fogalmaz. A képviselő azt mondja, hogy a választókerület a nyugodt fejlődést preferálja, nem pedig „az ellenzék által felfokozott hangulatkeltést”, ezzel együtt szoros küzdelmet vár.