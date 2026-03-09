Ft
03. 09.
hétfő
mezőtúr Magyarország Mi Hazánk Mozgalom aktivista támadás választás

Elszabadult a pokol a választási kampány hajrájában: aktivistára támadtak Mezőtúron

2026. március 09. 11:34

Brutális támadás történt.

2026. március 09. 11:34
null

A Mi Hazánk Mozgalom aktivistáját brutális támadás érte Mezőtúron, miközben önkéntesként segítette a kampánymunkát választási plakátok kihelyezésével.

Lelkes támogatónk este 11-kor egyedül plakátozott munka után, amikor az utolsó plakátot helyezte volna ki a városi sportcentrum közelében.

Ekkor egy agresszívan fellépő férfi számonkérte rajta a plakátolást, majd váratlanul megütötte a sértettet

– annak békítő magatartásának ellenére. A támadás közben a Mi Hazánk Mozgalmat és annak vezetőit szidalmazta a láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt álló férfi. Kampánysegítőnk a támadás következtében a földre esett, horzsolásokat és zúzódásokat szenvedett. A feljelentést a rendőrségen megtette.

(MTI / Mi Hazánk Mozgalom)

Nyitókép: MTI/Komka Péter

 

Összesen 33 komment

Bortom100
2026. március 09. 15:21
Budapest belvárosában az összes Fideszes plakátot megrongálták V/ VI.ker a Tiszás és a DK -ás plakátok sértetlenek, hát nem érdekes ?
Válasz erre
2
0
iphone-13
2026. március 09. 15:21
AKASSZUK FEL
Válasz erre
1
0
CirmoS
2026. március 09. 15:02
AZ AGYHALOTT DROGOS TISZÁS nem bírt magával....az összes ilyen! Ócska, buta, tanulatlan, igénytelen, drogos- alkesz és nagyon frusztrált SÖPREDÉK! Mo. LEGALJA CSŐCSELÉKE! Nem csak a Tiszart, de ezt a mocskos, ótvar prolicsürhét IS el kell takarítani! Erre a selejtre igazán semmi szükség nincs!
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 09. 14:56
Jó hír! A legtöbb ország ELUTASÍTOTTA Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának ötletét! Origo
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!