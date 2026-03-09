Elszabadult a pokol a választási kampány hajrájában: aktivistára támadtak Mezőtúron

Ekkor egy agresszívan fellépő férfi számonkérte rajta a plakátolást, majd váratlanul megütötte a sértettet

– annak békítő magatartásának ellenére. A támadás közben a Mi Hazánk Mozgalmat és annak vezetőit szidalmazta a láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt álló férfi. Kampánysegítőnk a támadás következtében a földre esett, horzsolásokat és zúzódásokat szenvedett. A feljelentést a rendőrségen megtette.