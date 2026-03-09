Elszabadult a pokol a választási kampány hajrájában: aktivistára támadtak Mezőtúron

Megkapta a várva várt nyugati erősítést Magyar Péter: még a magyar választásba is beleszólna a hollywoodi sztár
„Szabadítsátok fel magatokat, magyar fivéreim és nővéreim!” – fogalmazott a Bosszúállók sztárja.
Brutális támadás történt.
A Mi Hazánk Mozgalom aktivistáját brutális támadás érte Mezőtúron, miközben önkéntesként segítette a kampánymunkát választási plakátok kihelyezésével.
Lelkes támogatónk este 11-kor egyedül plakátozott munka után, amikor az utolsó plakátot helyezte volna ki a városi sportcentrum közelében.
Ekkor egy agresszívan fellépő férfi számonkérte rajta a plakátolást, majd váratlanul megütötte a sértettet
– annak békítő magatartásának ellenére. A támadás közben a Mi Hazánk Mozgalmat és annak vezetőit szidalmazta a láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt álló férfi. Kampánysegítőnk a támadás következtében a földre esett, horzsolásokat és zúzódásokat szenvedett. A feljelentést a rendőrségen megtette.
Ezt is ajánljuk a témában
„Szabadítsátok fel magatokat, magyar fivéreim és nővéreim!” – fogalmazott a Bosszúállók sztárja.
(MTI / Mi Hazánk Mozgalom)
Nyitókép: MTI/Komka Péter