Megint bajba került Von der Leyen: ezt nehéz lesz kimagyarázni!

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen komoly bírálatok kereszttüzébe került, miután több európai diplomata szerint a közel-keleti válság kapcsán túllépte a hatáskörét. A Politico beszámolója szerint több tagállami tisztviselő és uniós politikus is kifogásolja, hogy a bizottsági elnök az Európai Unió első számú külpolitikai képviselőjeként lép fel.

A lap szerint kilenc diplomata, uniós tisztviselő és törvényhozó fogalmazott meg kritikát az elnök lépéseivel kapcsolatban. Szerintük az iráni konfliktus első napjaiban Von der Leyen olyan nyilatkozatokat tett és olyan egyeztetéseket folytatott, amelyek túlmutatnak a bizottsági elnöki mandátumon. A kritikusok szerint az elnök több mint egy tucat telefonhívást folytatott uniós és öböl menti államok vezetőivel, miközben nyilvánosan is állást foglalt a konfliktus kérdéseiben. Több diplomata úgy véli, ezek a megnyilvánulások meghaladták azt a konszenzust, amely a tagállamok között kialakult. A francia Nathalie Loiseau, az Európai Parlament külügyi bizottságának centrista tagja különösen élesen fogalmazott.