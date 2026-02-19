Ft
02. 19.
csütörtök
Béketanács Washington Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Trump a magyar miniszterelnöknek a Béketanács első ülésén: „Nagyszerűen fog menni, Viktor” (ÉLŐ)

2026. február 19. 15:20

Több mint 45 ország, köztük hazánk is képviselteti magát az amerikai fővárosban.

2026. február 19. 15:20
null

Washingtonban tartják a Béketanács első ülését, amelyet Donald Trump amerikai elnök hívott életre, eredetileg a gázai konfliktus rendezése érdekében. Az eseményen több mint 45 ország képviselői vesznek részt, a magyar idő szerint 15 órakor kezdődő elnöki beszéd pedig irányt szabhat a további tárgyalásoknak.

Cikkünk frissül.

Donald Trump új diplomáciai kezdeményezéssel próbálja előmozdítani a Közel-Kelet stabilizálását: Washingtonban tartja első ülését a Béketanács, amelynek alapvető célja a gázai háború lezárása és az újjáépítés feltételeinek megteremtése, de ennél akár sokkal nagyobb jelentőségűvé is válhat az új testület a világ diplomáciai életében. A találkozóra több mint 45 országból érkeztek delegációk, ami jól mutatja, hogy az amerikai kezdeményezés széles nemzetközi figyelmet kapott.

A testület létrehozásának alapját az a korábbi tűzszüneti terv adja, amely két évre biztosítana keretet a Gázai övezet demilitarizálására és újjáépítésére. A felek ugyanakkor még számos kérdésben nem jutottak dűlőre, így például

  • a Hamász lefegyverzésében,
  • az izraeli csapatok kivonásában, valamint
  • a humanitárius segélyek bejuttatásának módjában.

A Béketanács működésének finanszírozására a résztvevők már most 5 milliárd dollárnyi forrást ajánlottak fel. Ez ugyan jócskán elmarad a teljes újjáépítéshez szükséges, mintegy 70 milliárd dollártól, de az első konkrét lépést jelenti a romba dőlt térség helyreállítása felé.

A testülethez egy tervezett nemzetközi stabilizációs erő is kapcsolódhat, amely a térség biztonságát garantálná. Ennek részeként egy több ezer fős katonai bázis kialakításának lehetőségeit is vizsgálják Gázában.

A kezdeményezés jelentőségét növeli, hogy bár több európai ország nem csatlakozott a testülethez, a részvétel így is globális szintű, ami azt jelzi, hogy egyre többen látják szükségét új megközelítésnek a konfliktus rendezésében. Jellemző, hogy a kezdeményezés egyik legnagyobb kritikusa az Európai Unió intézményrendszere, bár hivatalosan feleslegesnek ítéli a szervezetet, azért már megfigyelői tagsággal rendelkezik benne.

Donald Trump magyar idő szerint délután 15 órakor mond beszédet Washingtonban, amelyben várhatóan részletesen ismerteti a Béketanács működésének kereteit és az Egyesült Államok béketeremtő elképzeléseit. A Fehér Ház szerint az amerikai elnök célja egy olyan stabil, biztonságos és hosszú távon működő megoldás kialakítása, amely véget vet a Közel-Kelet évtizedes konfliktusainak.

Frissítés:

Donald Trump némi csúszással megkezdett beszédében nem sokat teketóriázott, egyből megjelölte a Béketanács célját:

„A célunk a béke: ez egy olyan szó, amelyet könnyű kimondani, de az állapotot nehéz megteremteni.”

Kitért arra, hogy az Egyesült Államok eddig nyolc háborút állított le, illetve akadályozott meg az elmúlt egy évben. Szerinte az orosz – ukrán háború lehet a kilencedik, amelyről eredetileg azt gondolta, azt lesz a legkönnyebb lezárni,

de a háborúban sosem tudhatja az ember, mi lesz könnyű, és mi lesz nehéz”.

Az elnök szokásához híven sokat beszélt az amerikai gazdasági, biztonságpolitikai és bevándorlási eredményekről, illetve a békéért tett erőfeszítésekről.

Trump külön köszönetet mondott a gázai békefolyamat kapcsán Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek, Marco Rubio külügyminiszternek és J. D. Vance alelnöknek.

A Béketanács alakuló ülése nagyon fontos esemény, ez a legjelentőségteljesebb vezetéssel bíró szervezet, legalábbis ami az erő és a presztízs kérdését illetően. (...) Ezek a világ legjelentősebb vezetői, szinte mindenki elfogadta a meghívást, akik pedig nem, azok is hamarosan csatlakozni fognak.”

Kitért rá, hogy vannak olyan országok, amelyek jelentkezésére nem is tartanak igényt, mert „túlságosan sok baj van velük”.

Azért dolgozunk, hogy Gáza, a Közel-Kelet és az egész világ számára egy fényesebb jövőt teremtsünk”

– fogalmazott Trump, hozzátéve:

Semmi sem fontosabb és semmi sem drágább, mint a béke.”

Ezt követően az elnök sorra köszöntötte a különböző országok megjelent vezetőit, a magyar miniszterelnökre térve a következőt mondata:

„Orbán Viktor, akit teljes módon és feltétel nélkül támogatok a választáson. Nem mindenki örül ennek Európában, de ez rendben van. Elképesztő munkát végez, különösen a bevándorlás terén, más országokkal ellentétben. Csak szeretném, ha tudná, hogy teljes mértékben mögötte állok.

Már egyszer kimondtam, és most újra elmondom: választás előtt áll, és szerintem jól fog szerepelni. Nagyszerűen fog menni, Viktor.

Hozzátette:

Elvileg nem szabadna jelölteket támogatnom, de ha kedvelek valakit, akkor támogatni fogom. Tudják, az Egyesült Államokon belül nagyon jó eredményeim voltak a jelöltek támogatásában, most viszont külföldi vezetőket is támogatok, köztük Orbán Viktort is.”

Nagyra értékelem, Magyarország nagyszerű ország.”

Az elnök arra is kitért, hogy amikor az amerikai B–2 Spirit bombázók porig rombolták Irán nukleáris létesítményeit, egyből béke lett a Közel-Keleten.

Hogy most meg tudnak-e egyezni Iránnal, vagy újabb lépésekre lesz szükség, az a következő 10 napban dől el Trump szerint.

A mai találkozó arra példa, hogy elszánt vezetéssel semmi sem lehetetlen”

– jelentette ki az elnök, aki arról is beszélt, hogy amikor hivatalba lépett, dühöngött a gázai háború, ezrek haltak meg naponta, és senki sem látta, hol lesz a vérontás vége. Mára, mint fogalmazott, a teremben ülő „nagyszerű emberek” erőfeszítéseinek és fáradhatatlan diplomáciai erőfeszítéseinek hála véget érhetett a konfliktus.

Külön kitért arra, hogy a Hamász még itt-ott tanúsít ellenállást, de közölte: ha nem teszik le a fegyvert, akkor nagyon szigorú retorziókra számíthatnak.

Kiemelte, hogy az izraeli túszok közül mindenkit – akár élve, akár holtan – sikerült visszajuttatni a családjához.

Mindig azt halottam, hogy a közel-keleti béke lehetetlen, de mint kiderült, ez nem igaz”

– mondta Trump, aki szerint „Iránnal akad még némi teendő”, a perzsa állam szerinte nem szabad, hogy atomfegyvereket birtokoljon.

Az Egyesült Államok első embere arról is beszélt, hogy a Béketanács szorosan együttműködik az ENSZ-szel, és külön kiemelte:

Minden elköltött dollár a stabilitásba és egy új harmonikus régió reményébe való befektetés.”

Trump szerint a Hamász mellett a Libanonnal kapcsolatos problémák állnak még a teljes béke útjában, de az eddig eredmények fényében szerinte ez „relatíve csekélység”. Azt is megjegyezte, hogy

őt nem érdekli a Nobel-békedíj, őt az érdekli, hogy emberéleteket mentsen.

A gázai együttműködésbe elmondása szerint Kínát és Oroszországot is be akarják vonni, a forrásgyűjtésben és támogatásban pedig Japán mellett a FIFA is részt fog venni.

Trump reményének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a Béketanács megoldhatatlannak tűnő konfliktusok végére is képes lesz pontot tenni, „behegeszthetjük az ősi sebeket, és az egész világ egy szebb, boldogabb és békésebb hely lehet”.

Kitért arra is, hogy az ENSZ nem váltotta be azokat a nagy lehetőségeket, amelyek megvannak a szervezetben, és hozzátette:

A Béketanács felügyelni fogja az ENSZ megfelelő működését.”

Trump szavai szerint „rendbe fogják tenni” a nemzetközi szervezet működését, és akár anyagilag is biztosítani fogják a működőképességét.

Zárásképpen „nagyszerű és kemény vezetőknek, nagyszerű embereknek”, illetve a „barátainak” nevezte az egybegyűlt állam- és kormányfőket, akiket nagyra becsül. Hozzátette:

A Béketanácsnak olyan szervezetnek kell lennie, amilyet még senki sem látott azelőtt.”

***

Fotó:  SAUL LOEB / AFP

 

