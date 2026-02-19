Trump a magyar miniszterelnöknek a Béketanács első ülésén: „Nagyszerűen fog menni, Viktor” (ÉLŐ)

Hogy most meg tudnak-e egyezni Iránnal, vagy újabb lépésekre lesz szükség, az a következő 10 napban dől el Trump szerint.

A mai találkozó arra példa, hogy elszánt vezetéssel semmi sem lehetetlen”

– jelentette ki az elnök, aki arról is beszélt, hogy amikor hivatalba lépett, dühöngött a gázai háború, ezrek haltak meg naponta, és senki sem látta, hol lesz a vérontás vége. Mára, mint fogalmazott, a teremben ülő „nagyszerű emberek” erőfeszítéseinek és fáradhatatlan diplomáciai erőfeszítéseinek hála véget érhetett a konfliktus.

Külön kitért arra, hogy a Hamász még itt-ott tanúsít ellenállást, de közölte: ha nem teszik le a fegyvert, akkor nagyon szigorú retorziókra számíthatnak.

Kiemelte, hogy az izraeli túszok közül mindenkit – akár élve, akár holtan – sikerült visszajuttatni a családjához.

Mindig azt halottam, hogy a közel-keleti béke lehetetlen, de mint kiderült, ez nem igaz”

– mondta Trump, aki szerint „Iránnal akad még némi teendő”, a perzsa állam szerinte nem szabad, hogy atomfegyvereket birtokoljon.

Az Egyesült Államok első embere arról is beszélt, hogy a Béketanács szorosan együttműködik az ENSZ-szel, és külön kiemelte:

Minden elköltött dollár a stabilitásba és egy új harmonikus régió reményébe való befektetés.”

Trump szerint a Hamász mellett a Libanonnal kapcsolatos problémák állnak még a teljes béke útjában, de az eddig eredmények fényében szerinte ez „relatíve csekélység”. Azt is megjegyezte, hogy

őt nem érdekli a Nobel-békedíj, őt az érdekli, hogy emberéleteket mentsen.

A gázai együttműködésbe elmondása szerint Kínát és Oroszországot is be akarják vonni, a forrásgyűjtésben és támogatásban pedig Japán mellett a FIFA is részt fog venni.

Trump reményének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a Béketanács megoldhatatlannak tűnő konfliktusok végére is képes lesz pontot tenni, „behegeszthetjük az ősi sebeket, és az egész világ egy szebb, boldogabb és békésebb hely lehet”.

Kitért arra is, hogy az ENSZ nem váltotta be azokat a nagy lehetőségeket, amelyek megvannak a szervezetben, és hozzátette:

A Béketanács felügyelni fogja az ENSZ megfelelő működését.”

Trump szavai szerint „rendbe fogják tenni” a nemzetközi szervezet működését, és akár anyagilag is biztosítani fogják a működőképességét.

Zárásképpen „nagyszerű és kemény vezetőknek, nagyszerű embereknek”, illetve a „barátainak” nevezte az egybegyűlt állam- és kormányfőket, akiket nagyra becsül. Hozzátette:

A Béketanácsnak olyan szervezetnek kell lennie, amilyet még senki sem látott azelőtt.”

***

Fotó: SAUL LOEB / AFP