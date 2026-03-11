Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
megható propaganda kár

Nem is propaganda, hanem egy megható, vagány, ám mégis valósághű alkotás

2026. március 11. 18:18

Kár, hogy Kálomista Gábor vagy Rákay Philip nem ért rá leforgatni.

2026. március 11. 18:18
Hont András
Hont András
Facebook

„Akkor most csinálok egy adag pattogatott kukoricát, és élvezettel tekintem meg a százhuszadik olyan cikket vagy bejegyzést valamely kényes ízlésű, jó kritikai érzékű, autonóm véleményformálótól, amely szerint egy giccses, sztálinista típusú propagandafilm nem is giccses, nem is sztálinista típusú és nem is propaganda, hanem egy megható, vagány, ám mégis valósághű alkotás. 

Kár, hogy Kálomista Gábor vagy Rákay Philip nem ért rá leforgatni, a nerista díszletek, a nerista kommunikáció, a nerista tábornok, a nerista lobbista, a nerista nótaénekes, a nerista államtitkár mellé már csak ők hiányoztak volna. Így csak egy nerista MMA-ösztöndíjas jutott. Nem baj, az elvhű O1g-közönségnek az is megteszi.”

Nyitókép: Facebook

