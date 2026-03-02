Ft
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar szövetség őry péter szlovákia propaganda magyarország történelem

Szlovák legendáriumok nyomában

Szlovák legendáriumok nyomában

2026. március 02. 20:48

Mikor lehet jó nemcsak a magyar és a szlovák vezetés, de a két nemzet közötti viszony is? Egy rendkívüli kötet újranyitotta a kérdést, és újra rá kellett döbbenni: a történelem máig ható propagandaértelmezése áll a két szomszéd közé.

2026. március 02. 20:48
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

„Empátia kell hozzá, és akkor menni fog” – mondja lapunknak Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke, amikor arról faggatjuk, lehetséges-e rendezni a szlovák–magyar viszonyt.

Pontosabban lehetséges-e az, hogy a két nemzet a két kormányhoz hasonlóan végre jó kapcsolatot ápoljon egymással azon túl is, hogy egyébként a mindennapokat nem tarkítják konfliktusok, már ha az ember bölcsen elkerüli a futballmeccseket és a történelmi ünnepségeket. 

A kérdés apropója egy rendkívüli könyvbemutató volt a Gondolat Kiadó rendezvényhelyszínén. A szűk körben megtartott eseményen Ladislav Szalay szlovák író-publicista A propaganda dia­dala című kötetének magyar nyelvű kiadását ismertették – a szerző nélkül, aki tavaly nyáron, 96 évesen elhunyt. 

Szalay élettörténete tanulságos: ő nem azért szenvedett mellőzést a kommunizmus alatt, mert félig magyar volt, hanem mert a legsötétebb sztálinizmus idején a Szlovák Tudományos Akadémia Közgazdasági Intézetében egy kutatásában kimutatta, hogy Szlovákia gazdaságilag sokkal jobban prosperált Magyarország részeként, mint a későbbi Csehszlovákiában. Aztán újságszerkesztőként 1971-ben nem írta alá az értelmiségiek 1968-as reformmozgalmat elítélő, a „normalizá­ciót” üdvözlő nyilatkozatát, így a következő másfél évtizedben, 1989-ig, csak segédkönyvelő lehetett a Pravda napilapnál. Ezután kezdte publikálni azokat a könyveit, amelyekkel felrázta a nemzeti történelmi narratívát előtérbe helyező szlovák közéletet. Például az 1848–49 ​legendája a szlovák történetírásban című kötetében arra mutatott rá, hogy az állítólagos szlovák ellenállást a magyar forradalommal szemben egy szűk, egyébként lényegében cseh lutheránus identitású elit igyekezett szítani, amúgy csekély sikerrel. 

Amikor a szlovák történelmet tanultam a szlovák gimiben, azt éreztem, hogy ennek semmi értelme. Aztán egy komáromi osztálykiránduláson megvettem Ladislav Szalay ’48-as könyvét, és hirtelen minden összeállt” –

árulja el Éhn László, A szlovák nemzeti lét kezdete című könyv szerzője és Szalay könyvének lektora. 

A propaganda diadala – amelynek megjelenését Szalay eredetileg a csehszlovák állam megalakulásának centenáriumára, 2018-ra időzítette – értelemszerűen nem kapott nagy tapsot Szlovákiában. Ugyanis azt is leleplezte benne, hogyan csinált ebből a cseh tudatú, egyébként a szlovákságot a csehek egyik mellékágának tekintő politikuselitből hős szlovákokat a kollektív csehszlovák, majd szlovák történelmi propaganda, az ellen-Kossuth Ľudovít Štúrtól az 1918-as nemzeti ikonná nemesített Milan Rastislav Štefánikig. Olyanokból, akik kiragadták a magyar függésből és átadták a cseheknek a szlovákságot, és azzal éppen nem felszabadítók, hanem lényegében az önálló Szlovákia sírásói voltak, ráadásul érdemi szlovák tömegtámogatás nélkül. A mélyen vallásos, kilencven százalékban katolikus felvidéki szlovákok nem kis részben nem a függetlenséget hozó nagy testvért, hanem az eretnek betolakodót látták a protestáns-huszita csehekben. Hogy ez megváltozott, azért a két háború között és után a csehszlovák propaganda sokat tett.

A történelmi tévképzetek aztán megcsontosodtak az erkölcsileg mindig helyes döntést hozó csehszlovák és szlovák elődökről, sosem volt ősökről és a fél Közép-Európát őshonos jogon uraló Morva Birodalomról;

ami a huszadik századi tehertételekkel együtt, mint a Beneš-dekrétumok, azóta is mérgezi a két nemzet viszonyát még akkor is, amikor a két állam kapcsolata a történelemben talán először tényleg jónak mondható. 

A könyvbemutatón egyébként az író fia, Tomáš Szalay is ott volt, aki nem mellesleg a Szabadság és Szolidaritás parlamenti képviselője is. Kérdésünkre kifejti, úgy tűnik, van a szlovákságnak olyan része, amely már nyitott például a dekrétumok kérdésének felülvizsgálatára, így, hogy a Vladimír Mečiar és Ján Slota nevével fémjelzett szélsőnacionalista korszakot talán sikerült maguk mögött hagyni, de garancia nincs semmire; és sokat lendítene a helyzeten, ha a felvidéki magyar párt végre visszakerülne a szlovák parlamentbe (addig viszont a Progresszív Szlovákiával karöltve nagy örömmel vadásznak a liberális magyar szavazókra, tehetjük hozzá). 

Éhn László ennél pesszimistább: szerinte a magyar közvélemény és értelmiség nem tud eleget a szlovákokról, és nem ismeri a szlovák nép mai tudatát – utal a kötetben feldolgozott, évszázados mérgező (cseh)szlovák propaganda hatásaira. 

Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke kérdésünkre arról beszél, hogy elsősorban a szlovákságnak kellene váltania. „Hogy hajlandók legyenek szembesülni a történelmük sötét foltjaival, és a magyarságot ne ellenségként érzékeljék, hanem megértsék, hogy a szomszéd, az szomszéd marad, egyébként az országon belül is” – vélekedik a politikus.

Szerinte a magyarok is példát mutathatnak, hiszen mi ismerjük a zsidóüldözés, a nyilasterror, a zsidótörvények vagy a svábok kitelepítésének történetét,

míg a szlovákok a nemzeti felkelésükre mutogatnak a második világháború kapcsán, és szívesen feledkeznek meg nemcsak a deportálásokról, de arról is, hogy 1939. szeptember 1-jén a németekkel karöltve indultak a független Lengyel­ország eltiprására. 

Ezzel szemben a magyarság kapcsán extrapolálnak kisebb jelentőségű eseményeket, és felnagyítják az ellenségeskedést – teszi hozzá Őry –; holott az ezerévnyi közös történelem után talán nincs két nép, amely ennyire közel állna egymáshoz kultúrában, mentalitásban, mint mi. 

„Ki kellene beszélnünk, ami problémás, nekik is, nekünk is – akkor tudnánk igazán jó barátok lenni”

 – véli Őry Péter.

Nyitókép: Szlovák nemzetépítés: Ľudovít Štúr szobra Pozsonyban
Fotó: Shutterstock

 

jandor
2026. március 02. 21:23
Elnézést, de 48-at is egy szűk réteg kezdte. Így van ez minden változásnál. A szlovákok meg örülnek, hogy így történt. Csehszlovákia kellett ahhoz, hogy ne maradjanak magyar láb alatt. Csehek nélkül Budapest legázolta volna őket. A végső éket meg a Kis Háború verte a a két nép közé. Gazdaságilag is jobban jártak a szlovákok, az asszimilációs nyomások megszűnésével meg nagyot nyertek. Tomáš Szalay egy kis szarkeverő az itteni politikában. Éhn Lacit idézni ... nos, egy végtelenül prinitív könyvet írt a történelemhez és történészethez nem konyító laikus. A könyve ostobaságok és leegyszerűsítések gyűjteménye.
neszteklipschik
•••
2026. március 02. 21:12 Szerkesztve
Petőfi Sándor (anyakönyvben: "Alexander Pertovics") szlovák (és NEM szerb!) szülők gyermekeként lett a legnagyobb magyar költőnk. Csak szólok. És a Szent Korona népeibe a szlovák nép is beletartozott majd' 1000 évig. Mert hogy úgyis jönnek majd a szokásos soviniszta hozzászólások... Igen, a Benes-dekrétumok szarok. Igen, vissza kell vonatni. Meg az arra, mint jogalapra hivatkozó összes többi törvényt IS. Valószínűleg jogi úton, az EU bíróságánál kell majd elérni ezt. Az viszont beszédes, hogy se Ursulának nincs ezzel gondja, se az elődeinek nem volt, de már a tagfelvételkor se volt ez gond... Vagyis hogy nyitott kérdés volt már akkor is, csak a "reálpolitika" felülírt mindent: Németország akkor nem forszírozta, azóta meg leszarja, mert német már nem él arrafelé. Ez már csak magyar gond, azt meg leszarják a "fejlett" Nyugaton, Trianon óta tudjuk... kiskoros.lutheran.hu/images/article_images/petofi_anyakonyv1.jpg
