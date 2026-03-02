Szlovák legendáriumok nyomában

Amikor a szlovák történelmet tanultam a szlovák gimiben, azt éreztem, hogy ennek semmi értelme. Aztán egy komáromi osztálykiránduláson megvettem Ladislav Szalay ’48-as könyvét, és hirtelen minden összeállt” –

árulja el Éhn László, A szlovák nemzeti lét kezdete című könyv szerzője és Szalay könyvének lektora.

A propaganda diadala – amelynek megjelenését Szalay eredetileg a csehszlovák állam megalakulásának centenáriumára, 2018-ra időzítette – értelemszerűen nem kapott nagy tapsot Szlovákiában. Ugyanis azt is leleplezte benne, hogyan csinált ebből a cseh tudatú, egyébként a szlovákságot a csehek egyik mellékágának tekintő politikuselitből hős szlovákokat a kollektív csehszlovák, majd szlovák történelmi propaganda, az ellen-Kossuth Ľudovít Štúrtól az 1918-as nemzeti ikonná nemesített Milan Rastislav Štefánikig. Olyanokból, akik kiragadták a magyar függésből és átadták a cseheknek a szlovákságot, és azzal éppen nem felszabadítók, hanem lényegében az önálló Szlovákia sírásói voltak, ráadásul érdemi szlovák tömegtámogatás nélkül. A mélyen vallásos, kilencven százalékban katolikus felvidéki szlovákok nem kis részben nem a függetlenséget hozó nagy testvért, hanem az eretnek betolakodót látták a protestáns-huszita csehekben. Hogy ez megváltozott, azért a két háború között és után a csehszlovák propaganda sokat tett.

A történelmi tévképzetek aztán megcsontosodtak az erkölcsileg mindig helyes döntést hozó csehszlovák és szlovák elődökről, sosem volt ősökről és a fél Közép-Európát őshonos jogon uraló Morva Birodalomról;

ami a huszadik századi tehertételekkel együtt, mint a Beneš-dekrétumok, azóta is mérgezi a két nemzet viszonyát még akkor is, amikor a két állam kapcsolata a történelemben talán először tényleg jónak mondható.