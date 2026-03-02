Ft
háború volodimir zelenszkij európai unió kijev eu

Épp egy EU-tagot zsarol, de azért Ukrajna az uniós csatlakozással nyomul megint

2026. március 02. 21:53

Zelenszkij szerint Ukrajna készen áll.

2026. március 02. 21:53
null

Ukrajna napokon belül befejezi az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatának valamennyi témájáról szóló tárgyalások megkezdéséhez szükséges technikai előkészületeket – jelentette be hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. 

Zelenszkij ismételten felszólította az EU tagjait, hogy állapodjanak meg Ukrajna csatlakozásának pontos időpontjáról

mondván, hogy ez fontos garanciát jelentene az ország jövőbeli biztonságára, miközben Kijev Moszkvával tárgyal a háború befejezéséről – számolt be a Reuters. 

„Mi készen állunk, de nem minden európai uniós vezető kész... Úgy értem, nem mindenki áll készen arra, hogy Ukrajnának megadja ezt a lehetőséget” 

– mondta Zelenszkij az újságíróknak egy WhatsApp-chatben.

Ukrajna 2022 februárjában, Oroszország inváziója után néhány nappal hivatalosan is az EU tagjelölt országa lett. De eddig Kijev előrehaladását a meglévő EU-folyamatban Magyarország blokkolta – jegyzi meg a hírügynökség.

Kijev a blokk tagságát látja a háború utáni jövőjének kulcsát. 

Az EU tisztviselői szerint Ukrajnának, amelynek átláthatósága, korrupciója és jogállamisága vegyes képet mutat, sok évnyi reformokra lehet szüksége ahhoz, hogy megfeleljen az EU csatlakozási kritériumainak.

Zelenskiy hétfőn megismételte, hogy Ukrajna technikailag készen áll az EU-hoz való csatlakozásra jövőre, és azt mondta, hogy a 27 tagállamot számláló blokkba való belépésének időzítése partnereinek politikai akaratától függ. 

„Ha valóban hisznek Ukrajnában, ha azt akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen, akkor itt a lehetőség: a háború végén adjanak Ukrajnának konkrét dátumot, és ne ismételjék meg a NATO-val elkövetett hibát” 

– mondta az ukrán elnök.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

