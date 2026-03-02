Épp egy EU-tagot zsarol, de azért Ukrajna az uniós csatlakozással nyomul megint

– mondta Zelenszkij az újságíróknak egy WhatsApp-chatben.

Ukrajna 2022 februárjában, Oroszország inváziója után néhány nappal hivatalosan is az EU tagjelölt országa lett. De eddig Kijev előrehaladását a meglévő EU-folyamatban Magyarország blokkolta – jegyzi meg a hírügynökség.

Kijev a blokk tagságát látja a háború utáni jövőjének kulcsát.

Az EU tisztviselői szerint Ukrajnának, amelynek átláthatósága, korrupciója és jogállamisága vegyes képet mutat, sok évnyi reformokra lehet szüksége ahhoz, hogy megfeleljen az EU csatlakozási kritériumainak.

Zelenskiy hétfőn megismételte, hogy Ukrajna technikailag készen áll az EU-hoz való csatlakozásra jövőre, és azt mondta, hogy a 27 tagállamot számláló blokkba való belépésének időzítése partnereinek politikai akaratától függ.