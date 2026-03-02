„Mikor tekinthetnénk befejezettnek az Irán elleni háborút? Ha az ország elveszti a teljes nukleáris képességét, a teljes ballisztikus rakéta és drón bevetési képességét, illetve azok regenerálásának lehetőségét, legalább közép távon. Szét lehet bombázni Iránt ennyire? Ez jelen pillanatban eldönthetetlen, de ha az iráni légvédelem legyőzhető, akkor az abból következő légifölény ezt azért legalább elvileg lehetővé teszi. És ez attól tartok a célként kitűzött rezsimváltás előfeltétele. Elő kell bújnia a rezsim bugyraiból azoknak, akik a maradék lokális hatalom megtartása érdekében hajlandóak lemondani a regionális középhatalmi státuszról, vagyis a perzsa birodalmi örökségről. Ez nagyjából a hatalmi elit harmadik vonalától lefelé valószínű. Akikről például nem tudja a lakosság, hogy mekkora címeres tömeggyilkosok voltak korábban. Az embereknek csak akkor lesz esélye elkergetni a rezsimet, ha a légicsapások fizikailag is meggyengítik az erőszakszervezeteket.

Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be. Venezuela és Szíria esete is azt mutatja, hogy az új szabályok működhetnek. A régi vezetést kiemelik (elmenekül, elrabolják, megölik), és az új hatalomnak csak két fő szabálynak kell megfelelnie, legyen lokálisan hatalomképes, másrészt ne szegüljön ellen az amerikaiak geopolitikai és gazdasági érdekeinek. Irán atomprogram, rakéták és drónok nélkül csak egy nagyobb olajtermelő ország, amely akár elfogadható életet is kínálhat a lakosainak, teljesen mindegy, hogy milyen politikai vezetés alatt, csak azok ne legyenek elmebetegek, mint most. Ha ez összejön, senki nem fogja kétségbe vonni Trump történelmi érdemeit.”