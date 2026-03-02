Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború irán magyarország Magyar Péter Donald Trump szabály

Újra eljöhet a befejezett háborúk kora?

2026. március 02. 21:10

Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be.

2026. március 02. 21:10
null
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Mikor tekinthetnénk befejezettnek az Irán elleni háborút? Ha az ország elveszti a teljes nukleáris képességét, a teljes ballisztikus rakéta és drón bevetési képességét, illetve azok regenerálásának lehetőségét, legalább közép távon. Szét lehet bombázni Iránt ennyire? Ez jelen pillanatban eldönthetetlen, de ha az iráni légvédelem legyőzhető, akkor az abból következő légifölény ezt azért legalább elvileg lehetővé teszi. És ez attól tartok a célként kitűzött rezsimváltás előfeltétele. Elő kell bújnia a rezsim bugyraiból azoknak, akik a maradék lokális hatalom megtartása érdekében hajlandóak lemondani a regionális középhatalmi státuszról, vagyis a perzsa birodalmi örökségről. Ez nagyjából a hatalmi elit harmadik vonalától lefelé valószínű. Akikről például nem tudja a lakosság, hogy mekkora címeres tömeggyilkosok voltak korábban. Az embereknek csak akkor lesz esélye elkergetni a rezsimet, ha a légicsapások fizikailag is meggyengítik az erőszakszervezeteket.

Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be. Venezuela és Szíria esete is azt mutatja, hogy az új szabályok működhetnek. A régi vezetést kiemelik (elmenekül, elrabolják, megölik), és az új hatalomnak csak két fő szabálynak kell megfelelnie, legyen lokálisan hatalomképes, másrészt ne szegüljön ellen az amerikaiak geopolitikai és gazdasági érdekeinek. Irán atomprogram, rakéták és drónok nélkül csak egy nagyobb olajtermelő ország, amely akár elfogadható életet is kínálhat a lakosainak, teljesen mindegy, hogy milyen politikai vezetés alatt, csak azok ne legyenek elmebetegek, mint most. Ha ez összejön, senki nem fogja kétségbe vonni Trump történelmi érdemeit.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!