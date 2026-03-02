Fontos bejelentést tett Szijjártó Péter a Abu-Dzabi és Dubaj repülőterein rekedt utasok kapcsán
Szijjártó Péter külügyminiszter ismertette, hogy a katari turisztikai ügynökség átvállalja az országban rekedt turisták pluszköltségeit.
Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be.
„Mikor tekinthetnénk befejezettnek az Irán elleni háborút? Ha az ország elveszti a teljes nukleáris képességét, a teljes ballisztikus rakéta és drón bevetési képességét, illetve azok regenerálásának lehetőségét, legalább közép távon. Szét lehet bombázni Iránt ennyire? Ez jelen pillanatban eldönthetetlen, de ha az iráni légvédelem legyőzhető, akkor az abból következő légifölény ezt azért legalább elvileg lehetővé teszi. És ez attól tartok a célként kitűzött rezsimváltás előfeltétele. Elő kell bújnia a rezsim bugyraiból azoknak, akik a maradék lokális hatalom megtartása érdekében hajlandóak lemondani a regionális középhatalmi státuszról, vagyis a perzsa birodalmi örökségről. Ez nagyjából a hatalmi elit harmadik vonalától lefelé valószínű. Akikről például nem tudja a lakosság, hogy mekkora címeres tömeggyilkosok voltak korábban. Az embereknek csak akkor lesz esélye elkergetni a rezsimet, ha a légicsapások fizikailag is meggyengítik az erőszakszervezeteket.
Trump akkor hoz tényleg újat a Közel-Keletre, ha teljesen új szabályokat vezet be. Venezuela és Szíria esete is azt mutatja, hogy az új szabályok működhetnek. A régi vezetést kiemelik (elmenekül, elrabolják, megölik), és az új hatalomnak csak két fő szabálynak kell megfelelnie, legyen lokálisan hatalomképes, másrészt ne szegüljön ellen az amerikaiak geopolitikai és gazdasági érdekeinek. Irán atomprogram, rakéták és drónok nélkül csak egy nagyobb olajtermelő ország, amely akár elfogadható életet is kínálhat a lakosainak, teljesen mindegy, hogy milyen politikai vezetés alatt, csak azok ne legyenek elmebetegek, mint most. Ha ez összejön, senki nem fogja kétségbe vonni Trump történelmi érdemeit.”
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
