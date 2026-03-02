„Köszönjük, hogy segítettél rajtunk” – hősként fogadták a helyiek a lelőtt amerikai vadászgép pilótáját (VIDEÓ)
Helyiek rögzítették a lezuhant amerikai F-15-ös vadászgép pilótájának földet érését.
Az Egyesült Államok háborút kezd Oroszország jelenlegi legfontosabb szövetségesével – Iránnal – szemben, amellyel tavaly stratégiai partnerséget kötöttek.
„Na és akkor itt térünk vissza a jelenbe.
2026. február 28. Majdnem pontosan 15 év telt el a Nyugat Líbiai beavatkozása óta, amelynek a megakadályozásával Putyin Dmitrij Medvegyevet vádolta, és azt mondta, hogy ha akkor ő az elnök, akkor mindez nem történik meg, és Oroszország nem veszíti el egy fontos szövetségesét.
Jelenleg – és már 26 éve (mínusz a 4 éves kormányfői pozíció) – Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke, aki még további 10 évig maradhat hatalomban az által módosított (jelenlegi) alkotmány szerint.
Az Egyesült Államok háborút kezd Oroszország jelenlegi legfontosabb szövetségesével – Iránnal – szemben, amellyel tavaly stratégiai partnerséget kötöttek. Már az első nap első óráiban Irán legfőbb vezetőjét – 37 éve hatalmon lévő Ali Hámeneit az amerikai légicsapások elpusztítják. De nem csak őt, hanem vele együtt lényegében a teljes iráni vezetést.
Vajon mit érez most Vlagyimir Putyin? És vajon kik hibáztathat?
És nem mellékes kérdés – hogyan fog ezután tárgyalni Donald Trumppal? Egy ilyen történet után bevállalna-e újra egy alaszkai látogatást? Valami azt súgja nekem, hogy nem…”
Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.