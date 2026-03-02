Ft
Vajon mit érez most Vlagyimir Putyin?

2026. március 02. 21:29

Az Egyesült Államok háborút kezd Oroszország jelenlegi legfontosabb szövetségesével – Iránnal – szemben, amellyel tavaly stratégiai partnerséget kötöttek.

2026. március 02. 21:29
Bendarzjevszkij Anton
Bendarzjevszkij Anton
„Na és akkor itt térünk vissza a jelenbe.

2026. február 28. Majdnem pontosan 15 év telt el a Nyugat Líbiai beavatkozása óta, amelynek a megakadályozásával Putyin Dmitrij Medvegyevet vádolta, és azt mondta, hogy ha akkor ő az elnök, akkor mindez nem történik meg, és Oroszország nem veszíti el egy fontos szövetségesét.
Jelenleg – és már 26 éve (mínusz a 4 éves kormányfői pozíció) – Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke, aki még további 10 évig maradhat hatalomban az által módosított (jelenlegi) alkotmány szerint.

Az Egyesült Államok háborút kezd Oroszország jelenlegi legfontosabb szövetségesével – Iránnal – szemben, amellyel tavaly stratégiai partnerséget kötöttek. Már az első nap első óráiban Irán legfőbb vezetőjét – 37 éve hatalmon lévő Ali Hámeneit az amerikai légicsapások elpusztítják. De nem csak őt, hanem vele együtt lényegében a teljes iráni vezetést.

Vajon mit érez most Vlagyimir Putyin? És vajon kik hibáztathat?

És nem mellékes kérdés – hogyan fog ezután tárgyalni Donald Trumppal? Egy ilyen történet után bevállalna-e újra egy alaszkai látogatást? Valami azt súgja nekem, hogy nem…”

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

canadian-deplorable
2026. március 02. 23:42
Remélem "látható" a nagy kép: Oroszország sorban veszíti el a szövetségeseit: Líbia, Szíria, Venezuela, Irán folyamatban, felkészül Kuba. Ezzel egyidőben Amerika leállítja a globális orosz olaj csempész flottát, amivel eddig olajat szállítottak a szankciók kikerülésével. Az eredmény látható, Oroszország olajbevétele zuhan. A következő lépés a maradék orosz olaj vásárlók átállítása más olajra, pl Magyarország. Ez is meg fog történni, valamikor jövőre, vagy esetleg 2027-ben.
Nasi12
2026. március 02. 23:09
Sajnálja az irániakat. Mert kétszer is átverték őket. Mindkétszer tárgyalás közben bombázták. Békével jövet. Mondjuk őt is átverték párszor.
statiszta
•••
2026. március 02. 22:47 Szerkesztve
Nekem meg valami azt súgja hogy Ukrajna úgy optimistán harmadrangú lett az USA-nak és Anton ezt nagyon is jól tudja, csak terelget. 😊
123321
2026. március 02. 22:16
"tárgyaltak" iránnal is, de csak hitegették őket... Csak egy hülye bízik meg ezek után a jenkikben...
