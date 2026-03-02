Ezt érdemes megnézni: a Várfok Galéria csoportos kiállítása e fantasztikusan sokarcú anyag előtt tiszteleg

Vászonra festett, színekben tobzódó, gyakran grandiózus méretű és témájú élet- vagy fantáziaképek – a legtöbbünknek ez ugrik be elsőként, ha egy képzőművészeti alkotásra gondolunk. Hogy a papír is lehet ilyen értelemben hordozó, az éppen az anyag hétköznapisága – és viszonylagos sérülékenysé- ge – miatt furcsának tűnhet, talán ez is az oka, hogy a műtárgypiac szereplői jellemzően ambivalens érzelmeket táplálnak a papíralapú munkák iránt.

Pedig a papír, amely az ősi Egyiptomból indult, majd más formában a kínaiak kezdték csúcsra járatni, végül arab közvetítéssel jutott el Európába, messze nem csak arra alkalmas, hogy gyerekrajzok vagy egy leendő „nagy mű” előtanulmányai szülessenek rajta. Önálló médiumként is bőven megállja a helyét, ráadásul rengeteg izgalmas arca van. A karton-, a japán, a pausz- vagy a merített papír mind máshogyan jeleníti meg az alkotásokat: az egyik szelíden vezeti a grafit és a tustinta leheletnyi érintését, a másik robusztus felülete mohón nyeli el a festéket. A sokszorosító grafikai eljárások – litográfia, hidegtű, rézkarc, monotípia – pedig egyre újabb utakat nyitnak a papírral való alkotás térképén.