Ezzel szemben Magyarország, megunva, hogy mindig két lépéssel lemaradva rohanjanak a hatóságok a droglaborok után, más logikát választott. A hazai jogalkotás – az Országgyűlés döntése nyomán – nem kizárólag tételes felsorolásra építi a fellépést. A jogszabályba bekerült az „új pszichoaktív szer” gyűjtőfogalma. Ez nem egyszerű technikai módosítás volt, hanem szemléletváltás. A hangsúly nem azon van, hogy egy adott molekula neve szerepel-e már a listán, hanem azon, hogy megfelel-e bizonyos kémiai és hatásmechanizmusbeli kritériumoknak. Magyarán: nem kell minden új szert egyenként felvenni ahhoz, hogy a hatóság felléphessen. Ez a különbség nem pusztán jogtechnikai részlet. A dizájnerdrog-piac egyik legfőbb trükkje az volt, hogy a tiltásra reagálva apró szerkezeti módosításokkal „legális” alternatívát kínált. A gyűjtőfogalom azonban átvágja ezt a gordiuszi csomót. Nem a név számít, hanem a kategória. Nem a molekula apró eltérése, hanem a hatás és a szerkezeti rokonság.

A másik lényeges elem a prekurzorok kérdése. Magyarországon nemcsak a kész pszichoaktív anyagok, hanem azok előállításához szükséges alapanyagok is lefoglalhatók. Ez stratégiai jelentőségű. A beavatkozás nem a fogyasztói végpontnál történik, hanem már az előállítási lánc elején. A jogalkotó itt nem a következményt próbálja kezelni, hanem a forrást zárja el. Ez a megközelítés világos üzenetet hordoz: nem várjuk meg, amíg egy új anyag tömegesen megjelenik az utcán, és csak utólag reagálunk rá. A szabályozás megelőző jellegű. A cél nem csupán a büntetés, hanem a piacra jutás megakadályozása. Ezzel nagyban megnehezítve nemcsak a dílerek életét, de a szerhasználók droghoz jutását is. Ez pedig radikálisan csökkentheti az első kipróbálók számát.

Természetesen az uniós és a magyar modell nem egymás ellenpontjai. Az EU szintjén szükség van egységes minimumszabályokra, különösen a belső piac és a határokon átnyúló kereskedelem miatt. A tudományos kockázatértékelés biztosítja, hogy a döntések ne politikai indulatból, hanem adatok alapján szülessenek. Ugyanakkor a tagállamok mozgástere lehetőséget ad arra, hogy saját tapasztalataikra építve szigorúbb vagy rugalmasabb eszközöket alkalmazzanak. Magyarország ebben a térben választotta a fogalmi alapú, kategóriákra épülő megoldást. A kérdés végső soron az, melyik rendszer képes hatékonyabban reagálni egy olyan piacra, amelynek lényege a folyamatos alkalmazkodás. Ha minden új molekulára külön döntést kell hozni, a szabályozás szükségszerűen lemaradásban lesz. Ha viszont a jog a szerkezeti és hatásbeli rokonság alapján egész csoportokat fed le, akkor a jogalkotó egy lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy ne csak kövesse, hanem megelőzze a trendeket.