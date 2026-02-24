Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Magyarországon nemcsak a kész pszichoaktív anyagok, hanem azok előállításához szükséges alapanyagok is lefoglalhatók.
„Az elmúlt hetekben ismét reflektorfénybe került az a kérdés, hogyan reagáljon Európa az új pszichoaktív szerek – közismert nevükön a dizájnerdrogok – folyamatosan változó világára. Az Európai Unió újabb anyagokat vont ellenőrzés alá, tudományos kockázatértékelés után közös fellépést sürgetve a tagállamoktól. A döntés szakmailag megalapozott, a harmonizáció szempontjából indokolt – mégis felvet egy régi dilemmát: vajon lépést tud-e tartani a szabályozás azzal a piaccal, amelynek üzleti modellje éppen a jogszabályok kikerülésére épül?
A dizájnerdrogok világa nem a klasszikus kábítószer-kereskedelem logikája szerint működik. Itt nem évtizedek óta ismert molekulák cserélnek gazdát, hanem laboratóriumi finomhangolással, rendkívül gyorsan „új” vegyületek születnek – gyakran csupán egyetlen kémiai módosítással. Amint egy adott anyag tiltólistára kerül, megjelenik a következő variáns. A jogalkotó fut, a drogpiac sprintel. Az uniós modell ebben a versenyben precíz, de időigényes fegyvert használ. A folyamat jól szabályozott: jelzés, adatgyűjtés, toxikológiai vizsgálat, kockázatértékelés, majd politikai döntés. Ebben kulcsszerepet játszik az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége, amely a tudományos háttér biztosításával segíti a döntéshozatalt. A rendszer előnye a megalapozottság és az egységes európai fellépés. Hátránya viszont az idő: mire egy anyag felkerül a közös listára, addigra a feketepiac gyakran már továbblépett. Nem felejtve azt sem, hogy amíg a fent részletezett folyamat zajlik, az adott dizájnerdrog legálisan, nem büntethetően fejtik ki iszonyatosan romboló, sokszor halálos hatását.
Ezzel szemben Magyarország, megunva, hogy mindig két lépéssel lemaradva rohanjanak a hatóságok a droglaborok után, más logikát választott. A hazai jogalkotás – az Országgyűlés döntése nyomán – nem kizárólag tételes felsorolásra építi a fellépést. A jogszabályba bekerült az „új pszichoaktív szer” gyűjtőfogalma. Ez nem egyszerű technikai módosítás volt, hanem szemléletváltás. A hangsúly nem azon van, hogy egy adott molekula neve szerepel-e már a listán, hanem azon, hogy megfelel-e bizonyos kémiai és hatásmechanizmusbeli kritériumoknak. Magyarán: nem kell minden új szert egyenként felvenni ahhoz, hogy a hatóság felléphessen. Ez a különbség nem pusztán jogtechnikai részlet. A dizájnerdrog-piac egyik legfőbb trükkje az volt, hogy a tiltásra reagálva apró szerkezeti módosításokkal „legális” alternatívát kínált. A gyűjtőfogalom azonban átvágja ezt a gordiuszi csomót. Nem a név számít, hanem a kategória. Nem a molekula apró eltérése, hanem a hatás és a szerkezeti rokonság.
A másik lényeges elem a prekurzorok kérdése. Magyarországon nemcsak a kész pszichoaktív anyagok, hanem azok előállításához szükséges alapanyagok is lefoglalhatók. Ez stratégiai jelentőségű. A beavatkozás nem a fogyasztói végpontnál történik, hanem már az előállítási lánc elején. A jogalkotó itt nem a következményt próbálja kezelni, hanem a forrást zárja el. Ez a megközelítés világos üzenetet hordoz: nem várjuk meg, amíg egy új anyag tömegesen megjelenik az utcán, és csak utólag reagálunk rá. A szabályozás megelőző jellegű. A cél nem csupán a büntetés, hanem a piacra jutás megakadályozása. Ezzel nagyban megnehezítve nemcsak a dílerek életét, de a szerhasználók droghoz jutását is. Ez pedig radikálisan csökkentheti az első kipróbálók számát.
Természetesen az uniós és a magyar modell nem egymás ellenpontjai. Az EU szintjén szükség van egységes minimumszabályokra, különösen a belső piac és a határokon átnyúló kereskedelem miatt. A tudományos kockázatértékelés biztosítja, hogy a döntések ne politikai indulatból, hanem adatok alapján szülessenek. Ugyanakkor a tagállamok mozgástere lehetőséget ad arra, hogy saját tapasztalataikra építve szigorúbb vagy rugalmasabb eszközöket alkalmazzanak. Magyarország ebben a térben választotta a fogalmi alapú, kategóriákra épülő megoldást. A kérdés végső soron az, melyik rendszer képes hatékonyabban reagálni egy olyan piacra, amelynek lényege a folyamatos alkalmazkodás. Ha minden új molekulára külön döntést kell hozni, a szabályozás szükségszerűen lemaradásban lesz. Ha viszont a jog a szerkezeti és hatásbeli rokonság alapján egész csoportokat fed le, akkor a jogalkotó egy lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy ne csak kövesse, hanem megelőzze a trendeket.
A dizájnerdrogok elleni küzdelem nem pusztán büntetőjogi kérdés, hanem közegészségügyi és társadalompolitikai kihívás is. A gyors reagálás életeket menthet. Ebben a kontextusban a magyar szabályozás egyik legfontosabb üzenete az, hogy nem szükséges minden új pszichoaktív szert egyenként név szerint üldözni ahhoz, hogy hatékony legyen a fellépés. A kategóriaalkotás és a prekurzorok lefoglalhatósága olyan eszköz, amely a piac logikájára válaszol. Európa közös fellépése nélkülözhetetlen. De a nemzeti szintű rugalmasság az, ami a gyakorlatban eldönti, ki diktálja a tempót: a jogalkotó – vagy a laborasztal mellett kísérletező illegális vegyész.”