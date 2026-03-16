Ennek már a fele sem tréfa: Magyarországon múlik Ukrajna sorsa – Zelenszkijnek gyorsan kell dönteni

Katasztrófa közeleg Ukrajnában: a vezető politikus leadta a vészjelzést
Akár minden szociális juttatás megszűnhet Ukrajnában.
Kijevben egyre nő a pánik, mert Magyarország vétója miatt ellehetetlenülhet az ország finanszírozása jövőre.
Magyarország továbbra is blokkolja azt a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amely Ukrajna 2026-2027-es pénzügyi és katonai szükségleteinek kétharmadát fedezné – aggódik a The Kyiv Independent.
A decemberben még egyhangúlag elfogadott támogatást Orbán Viktor utólag megvétózta, hivatalosan az Ukrajnán átfolyó orosz olaj tranzitjával kapcsolatos vitára hivatkozva.
Ukrán tisztviselők szerint bár a Nemzetközi Valutaalap közelmásfél milliárd dolláros segélye és Japán előrehozott támogatása átmenetileg fenntartja az ország fizetőképességét,
jövő tavasszal már semmilyen megbízható alternatíva nem áll rendelkezésre az uniós források kiváltására.
Ukrajna számára különösen aggasztó, hogy a belső források bevonása szinte lehetetlen. Olekszandra Mironenko, a kijevi Gazdasági Stratégiai Központ szakértője szerint az ország belső adósságpiaci kapacitása rendkívül korlátozott,
idén több adósságot kellene visszafizetniük, mint amennyi új forrást be tudnának vonni.
Emellett a Világbank és az EU Ukrajna-eszköz programjának mintegy hatmilliárd dolláros támogatása is veszélybe került, mivel az ukrán parlament parlamenti válság miatt nem képes elfogadni a források felszabadításához szükséges reformokat.
Bár a brüsszeli vezetők a március 19-20-i csúcson megpróbálják meggyőzni Magyarországot és Szlovákiát a hitel jóváhagyásáról, az EU-n belül komoly aggodalmak merültek fel az alternatív tervek kidolgozásával kapcsolatban.
Több tagállam attól tart, hogy bármilyen pótmegoldás elfogadása legitimálná Magyarország „zsarolási taktikáját”. Észtország külügyminisztériuma például egyértelművé tette, hogy nem ismernek semmilyen alternatív megoldást, és továbbra is a 90 milliárdos hitel folyósításának előmozdítására kell összpontosítani.
A helyzetet tovább élezi, hogy Orbán Viktor az áprilisi választások előtt a kampányában központi elemként használja az Ukrajna- és EU-ellenes retorikát, miközben a közvélemény-kutatásokban gyengén szerepel – véli a kijevi lap.
Ukrajna számára az uniós támogatás létfontosságú, különösen miután az amerikai segélyek gyakorlatilag megszűntek Donald Trump adminisztrációja alatt.
Az ország jelenleg szinte kizárólag az EU-ra, valamint Japánra, Nagy-Britanniára, Kanadára és Norvégiára támaszkodhat, a magyar vétó azonban ezt a kényes egyensúlyt boríthatja fel.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Magali Cohen / AFP