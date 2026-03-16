03. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzetközi valutaalap magyarország hitel ukrajna

Ennek már a fele sem tréfa: Magyarországon múlik Ukrajna sorsa – Zelenszkijnek gyorsan kell dönteni

2026. március 16. 14:04

Kijevben egyre nő a pánik, mert Magyarország vétója miatt ellehetetlenülhet az ország finanszírozása jövőre.

null

Magyarország továbbra is blokkolja azt a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amely Ukrajna 2026-2027-es pénzügyi és katonai szükségleteinek kétharmadát fedezné – aggódik a The Kyiv Independent

A decemberben még egyhangúlag elfogadott támogatást Orbán Viktor utólag megvétózta, hivatalosan az Ukrajnán átfolyó orosz olaj tranzitjával kapcsolatos vitára hivatkozva. 

Ukrán tisztviselők szerint bár a Nemzetközi Valutaalap közelmásfél milliárd dolláros segélye és Japán előrehozott támogatása átmenetileg fenntartja az ország fizetőképességét, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tovább a cikkhezchevron

jövő tavasszal már semmilyen megbízható alternatíva nem áll rendelkezésre az uniós források kiváltására.

Ukrajna számára különösen aggasztó, hogy a belső források bevonása szinte lehetetlen. Olekszandra Mironenko, a kijevi Gazdasági Stratégiai Központ szakértője szerint az ország belső adósságpiaci kapacitása rendkívül korlátozott, 

idén több adósságot kellene visszafizetniük, mint amennyi új forrást be tudnának vonni. 

Emellett a Világbank és az EU Ukrajna-eszköz programjának mintegy hatmilliárd dolláros támogatása is veszélybe került, mivel az ukrán parlament parlamenti válság miatt nem képes elfogadni a források felszabadításához szükséges reformokat.

Bár a brüsszeli vezetők a március 19-20-i csúcson megpróbálják meggyőzni Magyarországot és Szlovákiát a hitel jóváhagyásáról, az EU-n belül komoly aggodalmak merültek fel az alternatív tervek kidolgozásával kapcsolatban. 

Több tagállam attól tart, hogy bármilyen pótmegoldás elfogadása legitimálná Magyarország „zsarolási taktikáját”. Észtország külügyminisztériuma például egyértelművé tette, hogy nem ismernek semmilyen alternatív megoldást, és továbbra is a 90 milliárdos hitel folyósításának előmozdítására kell összpontosítani.

A helyzetet tovább élezi, hogy Orbán Viktor az áprilisi választások előtt a kampányában központi elemként használja az Ukrajna- és EU-ellenes retorikát, miközben a közvélemény-kutatásokban gyengén szerepel – véli a kijevi lap. 

Ukrajna számára az uniós támogatás létfontosságú, különösen miután az amerikai segélyek gyakorlatilag megszűntek Donald Trump adminisztrációja alatt. 

Az ország jelenleg szinte kizárólag az EU-ra, valamint Japánra, Nagy-Britanniára, Kanadára és Norvégiára támaszkodhat, a magyar vétó azonban ezt a kényes egyensúlyt boríthatja fel.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Nyitókép: Magali Cohen / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 16. 16:32
örökre vétózni kell további jó vergődést zselének és Ursula von der Hitlernek
Válasz erre
0
0
selena444
2026. március 16. 15:56
Szia, imádom a szexet, itt az elérhetőségem. acort.me/23vm34
Válasz erre
1
0
Nagyhuba1
2026. március 16. 15:56
Egy vasat se Ukrajnának.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. március 16. 15:47
AfD = alternativfürdeutschland . Gott mit uns
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!