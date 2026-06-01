Sebestyén Balázsnak összejött az élet: óriásit kaszált tavaly, az átlagfizetés ötvenszeresét kereste meg

Sebestyén Balázs 2016-ban alapította a Phova Kft.-t, aminek a fő tevékenysége rádióműsor-szolgáltatás és audiotartalom-terjesztés. A társaság alkalmazotti létszáma három fő – számolt be róla a Blikk.

A cég 2024-ben 376 millió forintos árbevételt termelt, 112 millió forintos profittal, amiből a sztárműsorvezető akkor 115 millió forint osztalékot vett ki, míg egy évvel korábban, 2023-ban ennél jóval magasabb, 460 millió forint volt az árbevétel, és 176 milliós adózott eredmény után 146 millió forint volt az osztalék.