Sebestyén Balázsnak összejött az élet: óriásit kaszált tavaly, az átlagfizetés ötvenszeresét kereste meg

Alaposan utánajártak a műsorvezető bevételeinek.
Sebestyén Balázs 2016-ban alapította a Phova Kft.-t, aminek a fő tevékenysége rádióműsor-szolgáltatás és audiotartalom-terjesztés. A társaság alkalmazotti létszáma három fő – számolt be róla a Blikk.
A cég 2024-ben 376 millió forintos árbevételt termelt, 112 millió forintos profittal, amiből a sztárműsorvezető akkor 115 millió forint osztalékot vett ki, míg egy évvel korábban, 2023-ban ennél jóval magasabb, 460 millió forint volt az árbevétel, és 176 milliós adózott eredmény után 146 millió forint volt az osztalék.
A lap úgy tudja, hogy 2025-ben minden eddiginél nagyobb bevételt, közel 603 millió forintot termelt a vállalkozás, közel 320 millió forintos adózott eredménnyel.
Tekintve, hogy még így is bőven maradt tartalék, Balázs egyszemélyi tulajdonosként a tiszta profitnál is magasabb, 326 milliós osztalék kifizetéséről döntött a saját részére május 26-án.
A Blikk szerint, ha nem vesszük figyelembe az év közben kivett rendes havi fizetését – ami egyébként nem lehetett kevés, ha figyelembe vesszük, hogy a háromfős kft. több mint 45 milliót költött személyi jellegű ráfordításokra –, akkor megkereste az éves nettó átlagfizetés, vagyis 6,5 millió forint közel ötvenszeresét.
