fizetés bevétel Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázsnak összejött az élet: óriásit kaszált tavaly, az átlagfizetés ötvenszeresét kereste meg

2026. június 01. 11:42

Alaposan utánajártak a műsorvezető bevételeinek.

Sebestyén Balázs 2016-ban alapította a Phova Kft.-t, aminek a fő tevékenysége rádióműsor-szolgáltatás és audiotartalom-terjesztés. A társaság alkalmazotti létszáma három fő – számolt be róla a Blikk.

A cég 2024-ben 376 millió forintos árbevételt termelt, 112 millió forintos profittal, amiből a sztárműsorvezető akkor 115 millió forint osztalékot vett ki, míg egy évvel korábban, 2023-ban ennél jóval magasabb, 460 millió forint volt az árbevétel, és 176 milliós adózott eredmény után 146 millió forint volt az osztalék.

A lap úgy tudja, hogy 2025-ben minden eddiginél nagyobb bevételt, közel 603 millió forintot termelt a vállalkozás, közel 320 millió forintos adózott eredménnyel.

Tekintve, hogy még így is bőven maradt tartalék, Balázs egyszemélyi tulajdonosként a tiszta profitnál is magasabb, 326 milliós osztalék kifizetéséről döntött a saját részére május 26-án.

A Blikk szerint, ha nem vesszük figyelembe az év közben kivett rendes havi fizetését – ami egyébként nem lehetett kevés, ha figyelembe vesszük, hogy a háromfős kft. több mint 45 milliót költött személyi jellegű ráfordításokra –, akkor megkereste az éves nettó átlagfizetés, vagyis 6,5 millió forint közel ötvenszeresét.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 01. 13:34
Há' biztos ötvenszer annyit dógozott is!
nyúlgerinc
2026. június 01. 13:17
A sok hülye meg hallgatja....
states-2
2026. június 01. 13:15
Ez is jelzi, hogy az agyhalottak száma 3 millió körül van, pontosan megegyezik a tiszar-csürhével.
kata56
2026. június 01. 13:05
Javasolnám pl. hogy a Volán buszokon, kiskereskedelmi egységekben tiltsák be a kereskedelmi rádiók végtelenül ordenáré, általában kifejezetten rosszindulatu(Bocsor, Sebestyén és társaik..) hallgatását,. Akárhová bemegyek, akármelyik Volán buszra felszállok, ezek üvöltenek ordítanak a fülembe..kéretlenül. Ezt be kéne tiltani.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!