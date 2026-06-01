„Büszkék lehetünk arra, amit Budapest és Magyarország megmutatott” – Marco Rossi szerint hazánk jelesre vizsgázott a hétvégén

A franciák üzentek Magyarországnak a Bajnokok Ligája döntője után – még rajzoltak is nekünk
Az ünneplés közben is gondoltak ránk.
A magyar válogatott szövetségi kapitány mondta el a véleményét a Bajnokok Ligája-döntőről. Marco Rossi a győztes csapatból külön kiemelt egy játékost, aki hamarosan visszatérhet a Puskás Arénába.
A budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő apropóján magyar válogatott szövetségi kapitányával, Marco Rossival készített interjút a Nemzeti Sport.
A 61 éves olasz-magyar szakember – aki a helyszínen, a Puskás Arénában nézte meg a BL-döntőt – a győztes csapatból külön megemlítette Hvicsa Kvaracheliát, aki ősszel nemzeti együttesünk ellen is megmutathatja tudását.
„Hvicsa Kvarachelia például különbséget jelentett, kiharcolta a tizenegyest, volt egy nagy helyzete is, mindig benne van a játékban a váratlan húzás. A grúz szélső ma Európa, sőt a világ egyik legjobb támadója.
Nem is örülök neki, hogy októberben és novemberben a Nemzetek Ligájában kétszer is találkozunk a grúzokkal, Kvaracheliára jól fel kell készülnünk”
– jelentette ki Rossi, akinek megemlítették, hogy a döntőben két spanyol edző irányította a csapatokat.
A spanyol iskola jelenleg a világ egyik, ha nem a legjobbja.
Elég csak megnézni, hány kiváló spanyol edző dolgozik magas szinten. Luis Enrique, Mikel Arteta, Pep Guardiola, Xabi Alonso, Unai Emery, Andoni Iraola – mindannyian más karakterek, más felfogást képviselnek, mégis van közös alapjuk. Magas szintű taktikai gondolkodás, különleges viszonyulás a labdához. Ami nem azt jelenti, hogy minden spanyol edző ugyanazt játssza, sőt, nagy különbségek vannak közöttük, de a képzésük, a futballkultúrájuk, a játék értelmezése példaértékű. Tanulni lehet és kell is tőlük.”
Rossi egy mondatban így foglalta össze a budapesti BL-döntőt:
„Nem ez volt a leglátványosabb, amelyet valaha láttam, de drámai, feszült és emlékezetes csata volt, amelyet a jobb egyéni képesség és a hideg fej döntött el.”
A magyar válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, Magyarország nagyon elégedett lehet azzal, amit kapott.
„Teljes mértékben.
Minden remekül működött, és szerintem büszkék lehetünk arra, amit Budapest és Magyarország megmutatott. A vendégek imádták a fővárost, a szépségét, a hangulatát, a stadiont, a körítést. Ilyen rangos döntőt is meg tudtunk rendezni, és ez nagyon fontos üzenet. A BL-döntőben nemcsak a kilencven vagy a százhúsz perc hangsúlyos, hanem is fontos, milyen élményt kapnak az emberek a várostól, márpedig ebben Budapest jelesre vizsgázott.”
Nemzeti együttesünk a napokban két felkészülési mérkőzést vív: pénteken Finnországot látja vendégül a Puskás Arénában, jövő kedden pedig Kazahsztánt fogadja Debrecenben.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA