Izrael elfoglalta a dél-libanoni Beaufort-várat

A BBC szerint „Európa legszegényebb országában” idén januártól euróval fizetnek. Francesca Rivafinoli írása.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a vár bevételét döntő fordulatként írta le.
Izrael elfoglalta a dél-libanoni Beaufort-vár stratégiai jelentőségű helyszínét, miközben kiterjeszti a Hezbollah elleni szárazföldi offenzíváját. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a vár bevételét döntő fordulatként írta le, miközben az izraeli szárazföldi csapatok egyre mélyebbre nyomulnak Libanon területén, túl az eredeti demarkációs vonalukon, a Litáni folyón – írta meg BBC.
Az Izraeli Védelmi Erők újabb evakuálási figyelmeztetést adott ki Dél-Libanon nagyobb térségére, és az elmúlt napokban már másodszor szólította fel a lakosokat, hogy hagyják el Libanon teljes déli részét a Zahrani folyótól délre.
Aki Hezbollah-elemek, létesítmények vagy harci eszközök közelében tartózkodik, az az életét veszélyezteti
– fogalmazott az IDF szóvivője.
A szóvivő azt is közölte, hogy jelentős számú IDF szárazföldi katona vesz részt a műveletben, amely jelenleg további területekre terjed ki. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország bírálta Izrael legújabb eszkalációját. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint Izrael libanoni katonai eszkalációja civilek halálát, lakóhelyük elhagyását, infrastruktúra pusztulását és a diplomáciai mozgástér szűkülését okozta, és ennek véget kell vetni, miközben a Hezbollahnak is be kell fejeznie az Izrael elleni támadásokat és le kell fegyvereznie.
Nawaf Salam libanoni miniszterelnök televíziós beszédében azzal vádolta Izraelt, hogy az ország déli részén „felperzselt föld politikáját és kollektív büntetést” alkalmaz, Franciaország pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását kérte az izraeli katonai műveletek miatt.
A Litáni-völgy fölé magasodó Beaufort-vár a keresztesek mintegy 900 évvel ezelőtti építése óta kulcsszerepet játszik a környező térség ellenőrzésében, Izrael pedig 44 éve, az első libanoni háborúban már elfoglalta. Netanjahu szerint ezzel Izrael áttörte a félelem korlátját, magához ragadta a kezdeményezést, és minden fronton, Szíriában, Gázában és Libanonban is cselekszik. Israel Katz védelmi miniszter felidézte a 44 évvel ezelőtti, Palesztinai Felszabadítási Szervezet elleni csatát, és azt mondta, hogy a Golani-dandár, amely akkor bevette a várat, most visszatért, és kitűzte fölé az izraeli zászlót.
Nyitókép: Jalaa MAREY / AFP
***
