Izrael elfoglalta a dél-libanoni Beaufort-várat

Izrael elfoglalta a dél-libanoni Beaufort-vár stratégiai jelentőségű helyszínét, miközben kiterjeszti a Hezbollah elleni szárazföldi offenzíváját. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a vár bevételét döntő fordulatként írta le, miközben az izraeli szárazföldi csapatok egyre mélyebbre nyomulnak Libanon területén, túl az eredeti demarkációs vonalukon, a Litáni folyón – írta meg BBC.

Az Izraeli Védelmi Erők újabb evakuálási figyelmeztetést adott ki Dél-Libanon nagyobb térségére, és az elmúlt napokban már másodszor szólította fel a lakosokat, hogy hagyják el Libanon teljes déli részét a Zahrani folyótól délre.