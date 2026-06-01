Jön a választás, amelybe belebukhat Keir Starmer

Starmer otthon politikai túlélőharcot vív, Washingtonban viszont teljes fordulatszámon megy a bájoffenzíva
Belső lázadás, botrányok és diplomáciai manőverek árnyékában próbálja London megőrizni súlyát az Egyesült Államokban.
Egy félreeső brit választókerületben dőlhet el, hogy Keir Starmer kihívója visszatér-e Westminsterbe, Nigel Farage újabb győzelmet arat-e, vagy Rupert Lowe új pártja okozza-e a brit belpolitika legnagyobb meglepetését.
A június 18-i makerfieldi időközi országgyűlési választás messze túlmutat egyetlen parlamenti mandátum sorsán. A voksolás egyszerre jelent erőpróbát Keir Starmer miniszterelnöknek, Nigel Farage Reform UK-jának és Rupert Lowe új pártjának, a Restore Britainnek. Miközben a Munkáspárt saját jövőjéről vív belháborút, a jobboldalon is egyre élesebb a verseny az ellenzéki vezető szerepért.
A brit politikában ritkán fordul elő, hogy egy időközi választás országos jelentőségű, pártok és politikai irányzatok, illetve végső soron az ország jövőjét is meghatározó eseménnyé válik. Makerfield azonban pontosan ilyenné vált.
A Greater Manchester térségében található választókerületben azért kell új képviselőt választani, mert Josh Simons munkáspárti képviselő május közepén lemondott mandátumáról. A hivatalos indoklás szerint azért, hogy lehetővé tegye Andy Burnham, Manchester népszerű polgármesterének visszatérését a brit parlamentbe. A lépés azonban azonnal politikai vihart kavart, mivel Burnhamot sokan Keir Starmer lehetséges és legesélyesebb párton belüli kihívójaként tartják számon.
Bár az erőpróbán a teljes brit politika igyekszik megmérettetni magát, a június 18-i voksoláson igazából három szereplőre figyel az egész ország. A Munkáspárt Burnham személyében egyik legismertebb politikusát indítja. A Reform UK Robert Kenyon helyi önkormányzati képviselővel próbálja elhódítani a körzetet. A Restore Britain pedig Rebecca Shepherd üzletasszonyt küldi csatába első parlamenti kampányában.
A tét minden szereplő számára más. Burnham számára az országos politikába való visszatérés a fontos. Farage bizonyítani akarja, hogy pártja a hagyományos munkáspárti területeken is győzni tud. Lowe pedig azt szeretné megmutatni, hogy a brit jobboldalon nem kizárólag a Reform képviseli a rendszerellenes szavazókat.
Papíron a Munkáspárt továbbra is favoritnak számít Makerfieldben. A körzet évtizedek óta a brit baloldal egyik hagyományos bástyája, a parlamenti választásokon rendszerint munkáspárti jelöltek győztek, és első pillantásra Andy Burnham indulása is azt sugallná, hogy a párt biztosra akar menni.
A valóság azonban ennél jóval bonyolultabb.
A legutóbbi önkormányzati választásokon a Reform UK valamennyi helyi körzetet elhódította a Munkáspárttól, több szavazókörben 50 százalék körüli eredményt elérve. A választókerület ezért ma már korántsem tekinthető olyan biztonságos terepnek, mint akár néhány évvel ezelőtt. A Munkáspárt számára különösen aggasztó, hogy a Reform éppen azokat a munkásosztálybeli szavazókat szólítja meg sikeresen és tömegével, akik korábban a párt legstabilabb bázisát jelentették.
A kampány emiatt fokozatosan Andy Burnham és Nigel Farage politikai világának összecsapásává alakult át. Míg a Reform
Burnham azt hangsúlyozza, hogy
a Munkáspárt továbbra is az egyedüli olyan erő, amely hatékonyan tudja képviselni az észak-angliai iparvidékek érdekeit.
Itt jön az igazi csavar a történetben. A brit elemzők és a közvélemény szemében Makerfield valójában nem egyszerű időközi választás, hanem
informális bizalmi szavazás Keir Starmer miniszterelnökről.
A választókerületben ugyanis nem csupán egy parlamenti hely sorsa dől el, hanem az is, hogy mennyire életképes a Labour jelenlegi, a párton belül is megosztó, erősen vitatott, Keir Starmer által fémjelzett politikai irányvonala.
Burnham különleges helyzetben van. Miközben hivatalosan a Munkáspárt jelöltjeként indul, sokan a Starmer-korszakkal szembeni belső alternatíva megtestesítőjét látják benne. Manchester polgármestereként gyakran hangsúlyozottan baloldalibb, populistább és népszerűbb, a helyi közösségekhez közelebb álló politikát képviselt, mint a londoni vezetés. Ez az irányvonal sok baloldali politikus szerint „megmentheti” a Munkáspártot a teljes politikai megsemmisüléstől, ami a jelen trendek szerint hosszabb távon fenyegeti a Labourt.
A párt szabályzata ugyanakkor előírja, hogy a pártelnöki tisztségért csak parlamenti képviselő indulhat, ezért létfontosságú Burnham számára a mandátum.
A különleges helyzet miatt a népszerű polgármester mostani indulása egy különös paradoxont idézett elő:
Ha Burnham vereséget szenvedne Makerfieldben, az súlyos politikai csapás és presztízsveszteség lenne a Labour számára, és újabb kérdéseket vetne fel Starmer vezetői képességeivel kapcsolatban. Egy ilyen kudarc azt üzenné, hogy a párt még a saját hagyományos hátországában sem képes megállítani a Reform előretörését. Burnham személye viszont a parlamenten kívül is koncentrálhatja a Munkáspárt belső ellenzékét, ami idővel más módot találhat Starmer megpuccsolására.
Ha viszont Burnham győz, az is egyértelműen Starmer pozícióját gyengíti, hiszen „házon belülre” kerül az a politikus, aki parlamenti képviselőként azonnal országos politikai szereplővé és kihívóvá válna, nemcsak a kormányfővel szemben álló blokk, hanem a választók szemében is.
Ezért vélik egyes brit elemzők úgy, hogy a vereség Starmer gyengeségét, a győzelem pedig Burnham erejét bizonyíthatja, így a választás politikai kockázata elsősorban a jelenlegi miniszterelnök vállát nyomja.
Külön ironikus, hogy ha valamit meg akar őrizni a Munkáspárt és a saját tekintélyéből – és hogy az igazi brit abszurd humor se maradjon ki a helyzetből –, akkor Keir Starmer kénytelen aktívan kampányolni azért, hogy azt a politikust segítse nyeregbe, aki nagy valószínűséggel véget vethet a miniszterelnöki pályafutásának.
A Munkáspárt számára Makerfield az életben maradásról szól, Nigel Farage számára viszont arról, képes-e a Reform UK végleg kitörni a protestpárti pozícióból, és megmutatni, hogy egy stabil, széles körű társadalmi támogatottsággal rendelkező párt.
Ebből a szempontból Makerfield nagyobb jelentőséggel bír, mint a Reform által nemrég sikerrel vett önkormányzati választás.
A párt hónapok óta erősödik az országos közvélemény-kutatásokban, a felmérésekben már tartósan a Munkáspárt előtt áll. A kritikusok azonban rendre ugyanarra figyelmeztetnek a számok kapcsán:
a Reform addig nem tekinthető valódi kormányváltó erőnek, amíg nem bizonyítja, hogy a klasszikus észak-angliai munkáskörzetekben is képes győzni.
Makerfield pontosan ilyen terep.
A körzetben a Reform Robert Kenyont indítja, aki szinte tankönyvi példája annak a jelölttípusnak, amelyre Farage az elmúlt években építeni próbálta pártját. Kenyon vízvezeték-szerelőként dolgozott, szolgált a brit hadseregben, később az egészségügyben is munkát vállalt, majd a helyi önkormányzatban szerzett politikai tapasztalatot. Családja több mint kétszáz éve él a térségben, így a választók jelentős része nem országos politikusként, hanem saját közösségük embereként tekint rá.
Ez különösen fontos egy olyan választáson, ahol a helyi beágyazottság legalább akkora szerepet játszhat, mint az országos pártpreferenciák. Kenyon hatalmas erőssége, hogy
A Reform kampányának központi üzenete szerint a Labour eltávolodott azoktól a munkásosztálybeli közösségektől, amelyek egykor felemelték. Farage pártja azt állítja, hogy ma már ők képviselik hitelesebben azokat a választókat, akik aggódnak a bevándorlás, a közbiztonság, a megélhetési válság vagy éppen a brit identitás kérdései miatt. Kenyon személye pedig tökéletesen megtestesíti ezt az üzenetet.
A makerfieldi eredmény tehát a Reform számára jóval többet jelentene egyetlen parlamenti mandátumnál:
ha győzni tud, akkor Farage ezzel koronázhatja meg a május elei országos eredményét, és igazolhatja azt az állítását, miszerint a Reform a brit nagypolitika beágyazott tényezője.
A makerfieldi kampány harmadik főszereplője tűnik a legkevésbé esélyes szereplőnek, ami a konkrét választási győzelmet illeti. Rupert Lowe új pártja, a Restore Britain jóval kisebb szervezet, mint a Munkáspárt vagy a Reform UK, országos infrastruktúrája korlátozott, helyi beágyazottsága pedig messze elmarad riválisaiétól.
Mégis könnyen lehet, hogy végül éppen ők döntik el a választás kimenetelét.
A Restore mindenképp rendhagyó taktikát követ: míg a Reform Robert Kenyon személyében egy helyi, munkásosztálybeli hátterű, férfi jelöltet állított csatasorba, addig Rupert Lowe-ék egy felső középosztálybeli, sikeres üzleti pályát befutott női jelöltre építenek Rebecca Shepherd személyében. Egy hagyományosan baloldali, ipari múlttal rendelkező körzetben ez eleve nehezebb kiindulási helyzetet teremt.
A párt előtt álló legnagyobb akadály azonban mégsem ez. A közvélemény-kutatások jelenleg egyértelműen a harmadik helyre mérik az alakulatot. A kampány nagy részében pedig azzal a váddal kénytelenek szembenézni, hogy valójában csak megosztják a Reform UK, illetve a jobboldal szavazótáborát, és ezzel közvetve a Munkáspárt malmára hajtják a vizet.
Farage támogatói rendszeresen azt állítják, hogy Lowe indulása valójában Burnham győzelmének kedvezhet.
A Restore ugyanakkor azt állítja, hogy elsősorban nem a Reform táborából kíván szavazókat átcsábítani, hanem a politikailag passzív, kiábrándult választókat szeretné mozgósítani.
A nyilvános kommunikáció azonban csak az egyik része a történetnek. Ezzel párhuzamosan ugyanis, ki nem mondva, de az is igaz, hogy Rupert Lowe stratégiájának középpontjában nem Makerfield az elsődleges célpont, hanem Nigel Farage.
A párt stratégiája inkább hosszabb távú építkezésre utal: a fő kérdés számukra nem feltétlenül a győzelem, hanem annak demonstrálása, hogy a szerintük az establishmentbe besimult Reform UK mellett is létezhet életképes jobboldali alternatíva.
Ezért a Restore szempontjából már az is jelentős siker lenne, ha veszélyesen közel tudna kerülni a Reform eredményéhez.
A kampány során ennek megfelelően – és a legutóbbi önkormányzati választáson már sikerrel alkalmazott módon – feltűnően intenzív terepmunkát végeznek. Aktivistáik a körzet számos részén személyes meggyőzéssel, ajtóról ajtóra kopogtatva, a brit politikában az elmúlt években annyira nem jellemző utcai kampánnyal próbálták megszólítani és aktivizálni a választókat. Több elemző kiemeli annak a jelentőségét, hogy a Restore helyi aktivitása arányaiban még a két nagyobb pártét is meghaladja.
Az már önmagában politikai nyereség a számukra, hogy közben nem kevés országos figyelmet is kaptak.
A baloldali Hope Not Hate szervezet különösen nagy figyelmet szentelt a párt kampányának, „szélsőjobboldalinak” és „gyűlöletkeltőnek” beállítva a bevándorlásellenes alakulatot – érdekes módon jobban támadva őket, mint Farage pártját, akik eddig az ilyen vádak céltáblái voltak.
Elon Musk pedig ismét olyan bejegyzéseket osztott meg az X-en, amelyek Rupert Lowe politikai projektjének kedveztek, tovább növelve a Restore országos ismertségét. Az amerikai techmilliárdos ezzel egyértelművé tette, hogy továbbra is Lowe alakulatát tekinti a brit jobboldal vezetésére érdemes pártnak. Ezek a gesztusok ugyanakkor önmagukban valószínűleg nem döntik el a választást – valószínűleg nem is befolyásolják azt közvetlenül –, de jelentősen növelik a Restore országos láthatóságát.
Lowe számára tehát a siker mércéje egészen más, mint Burnham vagy Farage esetében. Ha a Restore győzne, az politikai földrengéssel érne fel. Erre azonban jelenleg kevés elemző lát reális esélyt.
Ha azonban a párt megelőzné a Reformot, vagy akár csak néhány százalékponttal maradna el mögötte, az már önmagában megkérdőjelezné Farage kizárólagos vezető szerepét a brit jobboldalon, és helyzetbe hozhatná a feltörekvő formációt.
És talán ez az a forgatókönyv, amelytől a Reform UK vezetése a leginkább tart.
A kampány hajrájában a legtöbb elemző továbbra is rendkívül szoros versenyt vár. Az eddigi legfontosabb – igaz, az összes jelölt bejelentése előtt, illetve a 76 ezer regisztrált választópolgárt számláló körzetben mindössze 369 fő megkérdezésével készült –, érdemi közvélemény-kutatás
A körzetben ugyan rajthoz állnak a konzervatívok, a Liberális Demokraták, a Zöldek és több kisebb párt jelöltjei is, ám jelenleg egyikük sem tűnik reális esélyesnek. A valódi verseny a Munkáspárt, a Reform és bizonyos értelemben a Restore között zajlik.
A legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is a munkáspárti győzelem.
Ez azonban önmagában még nem jelentené azt, hogy Keir Starmer hátradőlhet. Ha Burnham szűk különbséggel nyerne egy olyan körzetben, amely korábban biztos munkáspárti fellegvárnak számított, az inkább a Reform előretöréséről szólna, mint a Labour erejéről.
Különösen érdekes helyzet állna elő akkor, ha a Restore által elvitt néhány százaléknyi szavazat akadályozná meg a Reform győzelmét. Ebben az esetben Burnham lenne a választási győztes, de Farage joggal állíthatná, hogy pártja továbbra is emelkedő pályán van. Lowe csapatát viszont komoly kritika érné, és akár azzal is megvádolhatnák – ahogy a Reform-körökben már teszik is –, hogy titokban összejátszik a Munkáspárttal.
A második forgatókönyv egy reformos áttörés.
Ha Robert Kenyon megszerzi a mandátumot, az a brit politika egyik legfontosabb jelképes győzelme lenne az elmúlt években. Nigel Farage ugyanis nem egyszerűen egy újabb parlamenti helyet nyerne, hanem bizonyítaná, hogy pártja képes meghódítani a Labour hagyományos hátországát is. Egy ilyen eredmény országos szinten is új lendületet adhatna a Reformnak, miközben súlyos kérdéseket vetne fel Starmer stratégiájával kapcsolatban.
Ebben az esetben a választási győztes egyértelműen a Reform lenne. A politikai győzelmet azonban nem feltétlenül csak Farage élvezhetné. Ha a Restore váratlanul megelőzné a Munkáspártot és a második helyen végezne, az szinte ugyanakkora történet lenne, mint maga a reformos győzelem. Ez ugyanis azt jelezné, hogy Lowe már most képes veszélyeztetni Farage dominanciáját a jobboldalon.
A harmadik forgatókönyv épp a lehetetlensége miatt számítana politikai szenzációnak.
A Restore Britain győzelmét jelenleg kevés elemző tartja valószínűnek, de teljesen kizárni sem lehet. Egy ilyen eredmény nem pusztán egy időközi választás váratlan kimenetele lenne, hanem az egész brit politikai térkép újrarajzolásának kezdete. Rupert Lowe egyik napról a másikra országos tényezővé válna, miközben a Reform és a Munkáspárt egyszerre kényszerülne újragondolni stratégiáját.
Éppen ezért Makerfieldben nem feltétlenül ugyanaz lesz a választási győztes, mint a politikai győztes.
Burnham győzhet úgy, hogy közben saját pártján belüli pozíciója erősödik a leginkább. Farage elveszítheti a körzetet úgy, hogy közben bebizonyítja: a Reform markánsan betört a munkáspárti területekre. Lowe pedig akár harmadik helyezettként is olyan eredményt érhet el, amely hosszabb távon többet ér egy parlamenti képviselői mandátumnál.
A makerfieldi időközi választás jelentőségét valójában tehát nem az adja, hogy miként dől majd el a konkrét parlamenti mandátum sorsa. Itt az lesz a döntő, hogyan fut össze és hogyan rezonál egymással az itt összefutó három, különböző politikai történet, stratégia és politikai narratíva.
Az első történet a baloldal válsága.
A Munkáspárt alig néhány éve még történelmi fölénnyel nyerte meg az országos választást – igaz, az elemzők szerint inkább a konzervatívok hibája volt ez, mint a párt érdeme –, ma azonban már saját identitásválságával és politikai visszaszorulásával küzd. A párt vezetése a mérsékelt középutas kormányzásban látja a siker kulcsát, miközben egyre több korábbi szavazója érzi úgy, hogy a baloldal elvesztette kapcsolatát hagyományos társadalmi bázisával.
Ezért válhatott Makerfield egy Keir Starmerről szóló népszavazássá.
Nem azért, mert egy vereség automatikusan megdöntené a miniszterelnököt. Sokkal inkább azért, mert egy újabb csalódást keltő eredmény tovább erősítheti azokat a hangokat a párton belül, amelyek szerint a Labour jelenlegi irányvonala zsákutcába vezet.
A Reform UK az elmúlt években sikeresen építette fel magát protestpártból országos politikai erővé. A következő lépcsőfok azonban már nem az elégedetlenség megszervezése, hanem annak bizonyítása, hogy a párt képes valódi kormányzati alternatívává válni. Makerfield ebből a szempontból kulcsfontosságú teszt.
Rupert Lowe szempontjából nem is annyira a pártja küzdelme ez, mint inkább az ő első komolyabb, személyes töltetű pengeváltása a Nigel Farage-zsal vívott politikai párbajban. Ha a Restore látványosan felülteljesíti a várakozásokat, az olyan folyamatokat indíthat el a brit jobboldalon, amelyek messze túlmutatnak egyetlen választókerület határain.
A brit politika az elmúlt években fokozatosan távolodott a hagyományos kétpártrendszertől. A mostani választás most először mutathatja meg, hogy ez egyszeri kilengés volt-e, vagy egy új, többpólusú korszak kezdete.
Ennek tükrében Makerfieldben dőlhet el, hogy melyik politikai projekt bizonyul életképesnek a következő évek Nagy-Britanniájában, és hogy valóban át lehet-e rajzolni a brit közélet mozdíthatatlan monolitnak gondolt erőviszonyait és öröknek gondolt igazságait.
