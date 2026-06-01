Jön a választás, amelybe belebukhat Keir Starmer

Három forgatókönyv, három különböző politikai következmény

A kampány hajrájában a legtöbb elemző továbbra is rendkívül szoros versenyt vár. Az eddigi legfontosabb – igaz, az összes jelölt bejelentése előtt, illetve a 76 ezer regisztrált választópolgárt számláló körzetben mindössze 369 fő megkérdezésével készült –, érdemi közvélemény-kutatás

a Munkáspártot 43,

a Reform UK-t 40,

míg a Restore Britaint 7 százalékra mérte.

A körzetben ugyan rajthoz állnak a konzervatívok, a Liberális Demokraták, a Zöldek és több kisebb párt jelöltjei is, ám jelenleg egyikük sem tűnik reális esélyesnek. A valódi verseny a Munkáspárt, a Reform és bizonyos értelemben a Restore között zajlik.

A legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is a munkáspárti győzelem.

A legvalószínűbb forgatókönyv továbbra is a munkáspárti győzelem.

Ez azonban önmagában még nem jelentené azt, hogy Keir Starmer hátradőlhet. Ha Burnham szűk különbséggel nyerne egy olyan körzetben, amely korábban biztos munkáspárti fellegvárnak számított, az inkább a Reform előretöréséről szólna, mint a Labour erejéről.

Különösen érdekes helyzet állna elő akkor, ha a Restore által elvitt néhány százaléknyi szavazat akadályozná meg a Reform győzelmét. Ebben az esetben Burnham lenne a választási győztes, de Farage joggal állíthatná, hogy pártja továbbra is emelkedő pályán van. Lowe csapatát viszont komoly kritika érné, és akár azzal is megvádolhatnák – ahogy a Reform-körökben már teszik is –, hogy titokban összejátszik a Munkáspárttal.

A második forgatókönyv egy reformos áttörés.

Ha Robert Kenyon megszerzi a mandátumot, az a brit politika egyik legfontosabb jelképes győzelme lenne az elmúlt években. Nigel Farage ugyanis nem egyszerűen egy újabb parlamenti helyet nyerne, hanem bizonyítaná, hogy pártja képes meghódítani a Labour hagyományos hátországát is. Egy ilyen eredmény országos szinten is új lendületet adhatna a Reformnak, miközben súlyos kérdéseket vetne fel Starmer stratégiájával kapcsolatban.

Nigel Farage – A Reform UK elnöke hatalmasat nyert a közelmúltban, de igazán most állhat felívelő pályára

Ebben az esetben a választási győztes egyértelműen a Reform lenne. A politikai győzelmet azonban nem feltétlenül csak Farage élvezhetné. Ha a Restore váratlanul megelőzné a Munkáspártot és a második helyen végezne, az szinte ugyanakkora történet lenne, mint maga a reformos győzelem. Ez ugyanis azt jelezné, hogy Lowe már most képes veszélyeztetni Farage dominanciáját a jobboldalon.

A harmadik forgatókönyv épp a lehetetlensége miatt számítana politikai szenzációnak.

A Restore Britain győzelmét jelenleg kevés elemző tartja valószínűnek, de teljesen kizárni sem lehet. Egy ilyen eredmény nem pusztán egy időközi választás váratlan kimenetele lenne, hanem az egész brit politikai térkép újrarajzolásának kezdete. Rupert Lowe egyik napról a másikra országos tényezővé válna, miközben a Reform és a Munkáspárt egyszerre kényszerülne újragondolni stratégiáját.

Éppen ezért Makerfieldben nem feltétlenül ugyanaz lesz a választási győztes, mint a politikai győztes.

Burnham győzhet úgy, hogy közben saját pártján belüli pozíciója erősödik a leginkább. Farage elveszítheti a körzetet úgy, hogy közben bebizonyítja: a Reform markánsan betört a munkáspárti területekre. Lowe pedig akár harmadik helyezettként is olyan eredményt érhet el, amely hosszabb távon többet ér egy parlamenti képviselői mandátumnál.

Több mint egy időközi választás: merre fordul a brit politika?

A makerfieldi időközi választás jelentőségét valójában tehát nem az adja, hogy miként dől majd el a konkrét parlamenti mandátum sorsa. Itt az lesz a döntő, hogyan fut össze és hogyan rezonál egymással az itt összefutó három, különböző politikai történet, stratégia és politikai narratíva.

Az első történet a baloldal válsága.

A Munkáspárt alig néhány éve még történelmi fölénnyel nyerte meg az országos választást – igaz, az elemzők szerint inkább a konzervatívok hibája volt ez, mint a párt érdeme –, ma azonban már saját identitásválságával és politikai visszaszorulásával küzd. A párt vezetése a mérsékelt középutas kormányzásban látja a siker kulcsát, miközben egyre több korábbi szavazója érzi úgy, hogy a baloldal elvesztette kapcsolatát hagyományos társadalmi bázisával.

Ezért válhatott Makerfield egy Keir Starmerről szóló népszavazássá.

Nem azért, mert egy vereség automatikusan megdöntené a miniszterelnököt. Sokkal inkább azért, mert egy újabb csalódást keltő eredmény tovább erősítheti azokat a hangokat a párton belül, amelyek szerint a Labour jelenlegi irányvonala zsákutcába vezet.

A Reform UK az elmúlt években sikeresen építette fel magát protestpártból országos politikai erővé. A következő lépcsőfok azonban már nem az elégedetlenség megszervezése, hanem annak bizonyítása, hogy a párt képes valódi kormányzati alternatívává válni. Makerfield ebből a szempontból kulcsfontosságú teszt.

Rupert Lowe – A Restore Britain hatalmas lehetőség előtt áll, de csúnyán el is hasalhat

Rupert Lowe szempontjából nem is annyira a pártja küzdelme ez, mint inkább az ő első komolyabb, személyes töltetű pengeváltása a Nigel Farage-zsal vívott politikai párbajban. Ha a Restore látványosan felülteljesíti a várakozásokat, az olyan folyamatokat indíthat el a brit jobboldalon, amelyek messze túlmutatnak egyetlen választókerület határain.

A brit politika az elmúlt években fokozatosan távolodott a hagyományos kétpártrendszertől. A mostani választás most először mutathatja meg, hogy ez egyszeri kilengés volt-e, vagy egy új, többpólusú korszak kezdete.

Ennek tükrében Makerfieldben dőlhet el, hogy melyik politikai projekt bizonyul életképesnek a következő évek Nagy-Britanniájában, és hogy valóban át lehet-e rajzolni a brit közélet mozdíthatatlan monolitnak gondolt erőviszonyait és öröknek gondolt igazságait.