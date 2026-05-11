Fokozódik a helyzet Angliában: „A konzervatívok a nagy szavak ellenére megszűntek országos párt lenni”

Összeomlott a brit kétpártrendszer: történelmi vereséget szenvedett a Munkáspárt és a Konzervatívok
Az angliai önkormányzati választásokon leszerepeltek a klasszikus pártok, miközben Nigel Farage jobboldali kihívója várakozáson felül teljesített.
A jobboldali pártvezető a Telegraphban fejtette ki, miért óriási felelősség a múlt heti, elsöprő erejű győzelem.
A westminsteri politikai elit „téveszméit” emlegette Nigel Farage a Telegraphban közzétett véleménycikkében, miután pártja, a Reform UK történelmi áttörést ért el a múlt héten az angliai önkormányzati választásokon. A politikus szerint a választás bebizonyította, hogy a Reform már nem protestpárt, hanem országos politikai erő.
Ahogy a helyhatósági választások előtt megjósoltam, a Reform mára valóban országos párttá vált”
– fogalmazott Farage. A politikus szerint sokan azt hitték a Westminsterben, hogy a Reform csupán egy „egynyári csoda”, de szerinte a mostani eredmények ennek a szöges ellentétét bizonyították. Emlékeztetett:
A Reform ráadásul nemcsak hagyományosan konzervatív-jobboldali körzetekben tört előre, hanem olyan területeken is, amelyeket évtizedekig a Munkáspárt fellegvárainak számítottak.
A Reform UK elnöke szerint a választás „történelmi nap” volt, mert szerinte ezzel lezárult a brit politikát hosszú ideig meghatározó kétpártrendszer korszaka.
A konzervatívok a nagy szavak ellenére megszűntek országos párt lenni, és maradványpárttá zsugorodtak”
– írta Farage, utalva arra, hogy a toryk több mint 500 önkormányzati képviselői helyet veszítettek a helyhatóságokban.
Külön kiemelte Essex megyét, mint a párt egyik klasszikus „erőközpontját”, ahol a Reform súlyos vereséget mért a konzervatívokra. Farage a Kemi Badenoch vezette formáció legújabb szlogenjén is élcelődött egyet:
Semmi sem mutatja jobban, hogy »Visszatértünk!«, mint amikor elveszítitek a saját mandátumaitokat.”
A pártvezető ugyanakkor hangsúlyozta: a győzelemmel együtt komoly felelősség is jár, mivel az emberek a most elhódított önkormányzatokban elért eredményeik alapján fogják megítélni a kormányképességüket a következő országgyűlési választáson.
Kiemelte, hogy az emberek egy olyan politikai rendszerben helyezték bizalmukat a Reformba, ahol a választók hite éppen villámgyorsan omlik össze.
A politikus hosszasan sorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket már most végrehajtanak a Reform által vezetett önkormányzatok. Állítása szerint az általuk irányított városi tanácsok
Farage külön kitért Lancashire-re, ahol a Reform vezetésű önkormányzat ki akar lépni a brit kormány migránsbetelepítési programjából. A párt szerint a helyi problémákat – például a hajléktalan veteránok helyzetét – előbbre kell helyezni, mint az illegális bevándorlók ellátását.
A Reform emellett több helyen is fellépne a nagyszabású napelempark-fejlesztések ellen. Farage szerint elfogadhatatlan, hogy
jó minőségű mezőgazdasági területeket” borítsanak be ipari méretű naperőművekkel a nettó nulla karbonkibocsátási célok érdekében.
Farage a cikk végén igyekezett visszafogottabb hangot megütni. Kijelentette: különösen ügyeltek arra a kampányban a párt ne tegyen irreális ígéreteket, amelyeket majd képtelen lesz teljesíteni.
Sohasem ígértük, hogy bármit is varázsütésre tudnánk megoldani”
– írta, hozzátéve: a párt célja az, hogy „valódi változást” hozzon azokban a térségekben, amelyek rájuk szavaztak.
A Reform UK vezetője szerint a mostani önkormányzati eredmények valójában már a következő parlamenti választás előszelét jelentik. Farage úgy látja: a választók jelentős része nemcsak helyi szinten, hanem országosan is kormányzóképes erőként tekint a Reformra.
Fotó: PETER POWELL / AFP