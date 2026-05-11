Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Reform UK Munkáspárt Nagy-Britannia önkormányzati választás konzervatív párt Nigel Farage Egyesült Királyság

Fokozódik a helyzet Angliában: „A konzervatívok a nagy szavak ellenére megszűntek országos párt lenni”

2026. május 11. 21:56

A jobboldali pártvezető a Telegraphban fejtette ki, miért óriási felelősség a múlt heti, elsöprő erejű győzelem.

2026. május 11. 21:56
null

A westminsteri politikai elit „téveszméit” emlegette Nigel Farage a Telegraphban közzétett véleménycikkében, miután pártja, a Reform UK történelmi áttörést ért el a múlt héten az angliai önkormányzati választásokon. A politikus szerint a választás bebizonyította, hogy a Reform már nem protestpárt, hanem országos politikai erő.

Ahogy a helyhatósági választások előtt megjósoltam, a Reform mára valóban országos párttá vált”

– fogalmazott Farage. A politikus szerint sokan azt hitték a Westminsterben, hogy a Reform csupán egy „egynyári csoda”, de szerinte a mostani eredmények ennek a szöges ellentétét bizonyították. Emlékeztetett:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • pártja több mint 1450 önkormányzati mandátumot szerzett és
  • 14 önkormányzat irányítását vette át.

A Reform ráadásul nemcsak hagyományosan konzervatív-jobboldali körzetekben tört előre, hanem olyan területeken is, amelyeket évtizedekig a Munkáspárt fellegvárainak számítottak.

Ezt is ajánljuk a témában

„Véget ért a kétpártrendszer”

A Reform UK elnöke szerint a választás „történelmi nap” volt, mert szerinte ezzel lezárult a brit politikát hosszú ideig meghatározó kétpártrendszer korszaka.

A konzervatívok a nagy szavak ellenére megszűntek országos párt lenni, és maradványpárttá zsugorodtak”

– írta Farage, utalva arra, hogy a toryk több mint 500 önkormányzati képviselői helyet veszítettek a helyhatóságokban.

Külön kiemelte Essex megyét, mint a párt egyik klasszikus „erőközpontját”, ahol a Reform súlyos vereséget mért a konzervatívokra. Farage a Kemi Badenoch vezette formáció legújabb szlogenjén is élcelődött egyet: 

Semmi sem mutatja jobban, hogy »Visszatértünk!«, mint amikor elveszítitek a saját mandátumaitokat.”

A pártvezető ugyanakkor hangsúlyozta: a győzelemmel együtt komoly felelősség is jár, mivel az emberek a most elhódított önkormányzatokban elért eredményeik alapján fogják megítélni a kormányképességüket a következő országgyűlési választáson.

Kiemelte, hogy az emberek egy olyan politikai rendszerben helyezték bizalmukat a Reformba, ahol a választók hite éppen villámgyorsan omlik össze.

Ezt is ajánljuk a témában

Mire készülnek a Reform-önkormányzatok? 

A politikus hosszasan sorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket már most végrehajtanak a Reform által vezetett önkormányzatok. Állítása szerint az általuk irányított városi tanácsok

  • egy év alatt több mint 300 millió fontot takarítottak meg „a pazarlás visszaszorításával”,
  • miközben az önkormányzati adóemelések mértékét is igyekeztek alacsonyan tartani (a brit közjogi rendszerben ez nem egyszerű feladat, mivel sok helyi adónemet is központilag határoz meg az állam – a szerk.).

Farage külön kitért Lancashire-re, ahol a Reform vezetésű önkormányzat ki akar lépni a brit kormány migránsbetelepítési programjából. A párt szerint a helyi problémákat – például a hajléktalan veteránok helyzetét – előbbre kell helyezni, mint az illegális bevándorlók ellátását.

A Reform emellett több helyen is fellépne a nagyszabású napelempark-fejlesztések ellen. Farage szerint elfogadhatatlan, hogy

jó minőségű mezőgazdasági területeket” borítsanak be ipari méretű naperőművekkel a nettó nulla karbonkibocsátási célok érdekében.

Ez nem a Harry Potter

Farage a cikk végén igyekezett visszafogottabb hangot megütni. Kijelentette: különösen ügyeltek arra a kampányban a párt ne tegyen irreális ígéreteket, amelyeket majd képtelen lesz teljesíteni.

Sohasem ígértük, hogy bármit is varázsütésre tudnánk megoldani”

– írta, hozzátéve: a párt célja az, hogy „valódi változást” hozzon azokban a térségekben, amelyek rájuk szavaztak.

A Reform UK vezetője szerint a mostani önkormányzati eredmények valójában már a következő parlamenti választás előszelét jelentik. Farage úgy látja: a választók jelentős része nemcsak helyi szinten, hanem országosan is kormányzóképes erőként tekint a Reformra.

***

Fotó: PETER POWELL / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. május 11. 23:48
"Lancashire-ben a Reform vezetésű önkormányzat ki akar lépni a brit kormány migránsbetelepítési programjából." Ez nagyszerű. Habár a kérdés az, hogy eddig is miért voltak benne a kormány 'migránsbetelepítési programjában'? Én úgy tudtam, hogy a Reform Párt egy sokkal valódibb konzervatív párt volt, mint az ún. Konzervatív Párt (a Tory-k). Na oké, de legalább most már ki akarnak lépni... Ez már haladás! 🤔😳🙄
Válasz erre
2
0
Gubbio
•••
2026. május 11. 22:38 Szerkesztve
Ide vezet az állandó - mindennek és mindenkinek, kivéve a józan észnek való - megfelelni akarás. Nyugat-Európa emiatt már sz@rtengerben úszik. Április 12-e óta, sajnos, Magyarország is. Labour = Conservatives = Liberal Party = Green Party = X, Y, Z Parties Ez vár mindenkire, aki falánkságában túltolja a biciklit. Az ún. "Magyar"-ra is! Hajrá, Reform - felelj meg önmagadnak!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!