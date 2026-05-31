Ft
Ft
26°C
15°C
Ft
Ft
26°C
15°C
05. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij rakéta egyesült államok trump

Kulcsfontosságú kérdésben kért azonnali segítséget Zelenszkij Trumptól

2026. május 31. 19:50

Ukrajnának sürgős légvédelmi segítségre van szüksége.

2026. május 31. 19:50
null

A légvédelmi rakéták és rakétaelhárító rendszerek gyártásának felgyorsítására kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államokat vasárnap, hangsúlyozva, hogy országának sürgős szüksége van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökre.

Az ukrán államfő a CBS News televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi gyártási nagyságrend „semmi”, ezzel Oroszország is tisztában van, és egyre több ballisztikus rakétát állít elő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij elmondta: 

változatlanul szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy licensz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat.

Arról is beszámolt, hogy levélben fordult a Fehér Házhoz, valamint az amerikai Kongresszushoz, és abban az ukrán harctéri szükségleteket részletezte, elsősorban az elhárító fegyverzet hiányát.

Hozzátette, a közelmúltban beszélt Donald Trump amerikai elnökkel is arról, hogy a gyakorlatban működőképes az a modell, amelynek alapján „európai pénzből” vásárolnak Ukrajna számára amerikai fegyverzetet, ugyanakkor hozzátette: jelenleg az a probléma, hogy nem tudnak elegendő mennyiséget vásárolni.

Volodimir Zelenszkij megjegyezte, hogy az Ukrajnában is szükséges fegyverzetek hiányának egyik oka az iráni háború, és reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal, ami tartós békét eredményez.

Elismerte, hogy az Egyesült Államok vezetésével zajló ukrajnai békefolyamatban szünet következett be, amit annak tulajdonított, hogy Washington számára jelenleg Irán a prioritás. Az ukrán elnök szerint a tavaly többször megtartott háromoldalú, technikai szintű egyeztetések ukrán, orosz és amerikai részvétellel hasznosak voltak, még akkor is, ha nem magas szintű vezetői találkozókról volt szó.

Hozzátette, hogy van a békére irányuló erőfeszítéseknek egy „európai pályája”, amelynek mentén Európa próbál közvetíteni az orosz és az ukrán fél között, valamint azt hangoztatta, hogy lehetséges egy kétoldalú megoldás is, ami közvetlen ukrán–orosz egyeztetéseket jelentene.

Készen állok találkozni Putyinnal, ha ő készen lesz erre”

– fogalmazott Zelenszkij, amihez ugyanakkor hozzáfűzte, hogy több szankcióra és nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség Oroszországgal szemben.

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy reményei szerint és az ukrán tárgyalódelegációtól kapott jelzések alapján „két héten belül” ismét Kijevbe látogathat az amerikai elnök két béketárgyalója, Steve Witkoff és Jared Kushner.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: CHRISTINE OLSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency via AFP

***

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. május 31. 20:21
Az ukiknak pénzük sincs, elfogó rakétát sem tudnak gyártani, de tovább akarnak háborúzni. Tényleg bolond ez a világ.
Válasz erre
1
0
pandalala
2026. május 31. 20:17
Valamint, kérnek még rakétarendszereket elhárító rakétarendszerelhárító-rakétarendszereket is!! ....
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. május 31. 20:12
Putyin nem áll veled szóba illegitim stöpszli!
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. május 31. 20:10
5 évi rombolás, öldöklés, népe egynegyedének elmenekülése után hajlandó Zele Pu-nal tárgyalni. Bizonyára emlékszik itt még valaki az első svájci közvetités próbálkozására, amikor kijelentette Z. nem ül le tárgyalni az orosz elnökkel. Majd múlt az idő, Pu. hiuságát is sértett a volt ukrán elnök magabiztonsága és a nyugati segitség. Legújabb kérése: EU-s pénzből vásáról az USA-tól védelmi fegyvereket egy nem EU-tagország. Az EU pedig lassan kezd tönkremenni az adakozásban, az orosz embargóban és a drága energia miatt. Legszivesebben megbizná az EU-vezetőségét tárgyaljon Pu-nal, de ő csak Schröderrel állna szóba, quótanőkkel kevésbé. Ez a helyzet, de ezt szépiti, ferditi a politikailag "korrekt" hiradás.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!