Kulcsfontosságú kérdésben kért azonnali segítséget Zelenszkij Trumptól

Volodimir Zelenszkij megjegyezte, hogy az Ukrajnában is szükséges fegyverzetek hiányának egyik oka az iráni háború, és reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal, ami tartós békét eredményez.

Elismerte, hogy az Egyesült Államok vezetésével zajló ukrajnai békefolyamatban szünet következett be, amit annak tulajdonított, hogy Washington számára jelenleg Irán a prioritás. Az ukrán elnök szerint a tavaly többször megtartott háromoldalú, technikai szintű egyeztetések ukrán, orosz és amerikai részvétellel hasznosak voltak, még akkor is, ha nem magas szintű vezetői találkozókról volt szó.

Hozzátette, hogy van a békére irányuló erőfeszítéseknek egy „európai pályája”, amelynek mentén Európa próbál közvetíteni az orosz és az ukrán fél között, valamint azt hangoztatta, hogy lehetséges egy kétoldalú megoldás is, ami közvetlen ukrán–orosz egyeztetéseket jelentene.