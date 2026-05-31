A feloszlás szélén állt, majd a legvitatottabb lemezzel tért vissza a Metallica

A St. Anger című album harminc országban a lemezeladási listák első helyén nyitott, olvasható közvetlenül a stáblista előtt, és kár, hogy itt véget értek a felvételek, mert érdekes lett volna végigkövetni, hogyan reagálnak a Metallica tagjai a lemez fogadtatására.

Metallica: Some Kind of Monster

Ugyanis enyhén szólva is megosztotta a szakmát és a közönséget egyaránt. Sosem voltam hatalmas rajongójuk, de a lemez címadó tételét nemcsak az egyik legjobb számuknak tartom, hanem minden idők egyik legbrutálisabb, leginkább földbe döngölő metáldalának; a punk-rock szubkultúrához vonzódva valószínűleg kevésbé zavart a karcos, piszkos – sokak szerint minősíthetetlen – hangszerelése. Illetve gimis voltam, amikor megjelent, akkoriban jobban vonzottak az olyan nu metal bandák, mint a Korn vagy a System of a Down, mint a régi klasszikusok, és a Metallica hangzása ezen az albumon erőteljesen az utóbbiakéra hajazott.