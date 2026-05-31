uefa bajnokok ligája lounge group döntő

Megszólalt a BL-döntőt szervező cégcsoport: köszönik mindenki munkáját

2026. május 31. 17:19

Közleményt adott ki a Lounge Group.

Közleményben mondott köszönetet mindazoknak a Lounge Group, akik részt vettek az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének budapesti megvalósításában. A cégcsoport szerint a nagyszabású sportesemény előkészítése közel egy évig tartott, amelyben a munkatársaik mellett több magyar vállalkozás is közreműködött.

A közleményben hangsúlyozták: a projektet a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között is teljes elkötelezettséggel vitték végig, 

mivel Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelt jelentőségű rendezvényről volt szó.

Mint írták, a szervezés során felmerülő operatív és pénzügyi nehézségek ellenére a kollégák végig magas szakmai színvonalon dolgoztak.

A Lounge Group tájékoztatása szerint a jogtalan számlazárolásokból eredő bizonytalanságok ugyanakkor továbbra is fennállnak, emiatt a cég jelenleg nem tud minden pénzügyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni munkatársai és alvállalkozói felé. Ez különösen érzékenyen érinti azokat, akik a projekt előkészítésében és lebonyolításában is részt vettek.

A cégcsoport végül köszönetet mondott minden dolgozónak, alvállalkozónak, szakembernek és önkéntesnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a több százmillió néző által követett sport- és országimázs-esemény sikeresen megvalósulhasson.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

