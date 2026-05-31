Megszólalt a BL-döntőt szervező cégcsoport: köszönik mindenki munkáját

Eszméletlen állapotban találtak rá egy férfira vasárnap a Puskás Arénánál
Elektromos rollerrel eshetett el.
Közleményt adott ki a Lounge Group.
Közleményben mondott köszönetet mindazoknak a Lounge Group, akik részt vettek az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének budapesti megvalósításában. A cégcsoport szerint a nagyszabású sportesemény előkészítése közel egy évig tartott, amelyben a munkatársaik mellett több magyar vállalkozás is közreműködött.
A közleményben hangsúlyozták: a projektet a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között is teljes elkötelezettséggel vitték végig,
mivel Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelt jelentőségű rendezvényről volt szó.
Mint írták, a szervezés során felmerülő operatív és pénzügyi nehézségek ellenére a kollégák végig magas szakmai színvonalon dolgoztak.
A Lounge Group tájékoztatása szerint a jogtalan számlazárolásokból eredő bizonytalanságok ugyanakkor továbbra is fennállnak, emiatt a cég jelenleg nem tud minden pénzügyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni munkatársai és alvállalkozói felé. Ez különösen érzékenyen érinti azokat, akik a projekt előkészítésében és lebonyolításában is részt vettek.
A cégcsoport végül köszönetet mondott minden dolgozónak, alvállalkozónak, szakembernek és önkéntesnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a több százmillió néző által követett sport- és országimázs-esemény sikeresen megvalósulhasson.
Ezt is ajánljuk a témában
Elektromos rollerrel eshetett el.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán