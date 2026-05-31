„Kiégtek a kollégák” – egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi szakdolgozók körében

Az elmúlt hetekben szokatlanul éles kritikák érték a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát (MESZK). Ápolók, szakdolgozók és egészségügyi dolgozók közösségi oldalakon bírálták a kamarát, azt állítva: a szervezet nem képviseli elég határozottan az érdekeiket.

Egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi szakdolgozók körében, JONATHAN NACKSTRAND / AFP

„A MESZK megléte teljesen felesleges. Beszedik az ápolói fizetéshez képest aránytalanul sok éves díjat és cserébe nem csinálnak semmit. A szomorú az, hogy kötelező, hiszen anélkül nem dolgozhat az ember” – ilyen és ehhez hasonló kommentek özönlötték el Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzését. A vita azonban jóval többről szól, mint kamarai működésről vagy tagdíjról, valójában az egész magyar egészségügy egyik legmélyebb válsága tört a felszínre: a szakdolgozók fizikai és lelki kimerülése.