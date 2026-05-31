„Kiégtek a kollégák” – egyre nagyobb a feszültség az egészségügyi szakdolgozók körében

Mindezek mellett a MESZK kritikája szerint a jelenlegi rendszer túl gyorsan kifut: egy szakdolgozó 16–18 év után gyakorlatilag eléri a bérmaximumot. „Ez nagyon negatívan hatott az egészségügyi szakdolgozókra” – mondta a kamarai vezető.
Balogh Zoltán külön kiemelte: a MESZK vezetői nem főállású politikai kinevezettek vagy „ejtőernyős” tisztségviselők, hanem aktív szakemberek. „Ápolók, gyógytornászok, védőnők, dietetikusok, asszisztensek dolgoznak a kamaránál, mindenki a saját szakterületéről érkezik” – mondta. Hozzátette: a kamarai tisztségviselők többsége továbbra is saját munkahelyén dolgozik, akár betegágy mellett, akár oktatásban vagy szociális ellátásban. Mint kifejtette: a kamarai rendszer működése demokratikus, alulról építkező struktúrán alapul. A helyi szervezetek delegáltakat választanak, emellett 21 szakmai tagozat is küld képviselőket az országos küldöttközgyűlésbe, amely végül megválasztja az országos vezetést. „Nem miniszterek neveznek ki bennünket” – hangsúlyozta Balogh Zoltán. Szerinte, ha valóban általános elégedetlenség lenne a kamarai vezetéssel szemben, az a közgyűléseken is látszana.
Befejezésként Balogh Zoltán arra figyelmeztetett: az egészségügyi szakdolgozók ma már nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában hiányszakmának számítanak. A jól képzett ápolókért és szakdolgozókért egyre erősebb nemzetközi verseny zajlik, miközben az egészségügyi rendszerek szinte minden országban munkaerőhiánnyal küzdenek. A MESZK elnöke a WHO adataira hivatkozva arról beszélt: világszerte több millió ápoló hiányzik az ellátórendszerekből, és az Európai Unión belül is több százezres nagyságrendű a szakemberhiány.