Budapest a világ közepe: Mick Jagger és a Jóbarátok sztárja is Beckham mellett nézte a BL-döntőt a Puskás Arénában

A világ legnagyobb csillagai közül többen is a helyszínen tekintették meg a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét, amelyen a címvédő PSG tizenegyesekkel győzte le az Arsenal együttesét. David Beckham számára különösen pikáns volt a párosítás, hiszen az Inter Miami tulajdonosa aktív pályafutása során mindkét gárda szerelését magára öltötte. Az angolokét csak edzésen, de többször is készült az Ágyúsokkal, sőt, egyik fia a klub óriási rajongója.