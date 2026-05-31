Budapest a világ közepe: Mick Jagger és a Jóbarátok sztárja is Beckham mellett nézte a BL-döntőt a Puskás Arénában

A tizenegyesek döntöttek Budapesten: a PSG nyerte a BL-döntőt a Puskás Arénában
Címvédés a Bajnokok Ligájában!
Roskadozott a lelátó a világsztároktól.
A világ legnagyobb csillagai közül többen is a helyszínen tekintették meg a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét, amelyen a címvédő PSG tizenegyesekkel győzte le az Arsenal együttesét. David Beckham számára különösen pikáns volt a párosítás, hiszen az Inter Miami tulajdonosa aktív pályafutása során mindkét gárda szerelését magára öltötte. Az angolokét csak edzésen, de többször is készült az Ágyúsokkal, sőt, egyik fia a klub óriási rajongója.
Beckham a CBS csatorna szakértőjeként megosztotta véleményét a nézőkkel és találkozott a rock egyik halhatatlan képviselőjével, Mick Jagerrel is.
A Rolling Stones frontembere mellett a Jóbarátok sztárja, David Schwimmer is az angol legendával nézte a találkozót, de feltűnt a világsztár mellett az Arsenal-mezben feszítő fia, Romeo is.
