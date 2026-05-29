Hatalmas a rendőrségi készültség a budapesti BL-döntő miatt – Párizsban tanultak a tavalyi hibákból

Szoboszlai elárulta, hogy szerinte ki a BL-döntő favoritja (VIDEÓ)
A magyar válogatott kapitánya szerint a Puskás Arénában rendezett fináléban bármi megtörténhet.
Fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén. Minden a feje tetejére áll a magyar fővárosban a BL-döntő miatt.
Az UEFA égisze alatt rendezendő PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén – közölte a Rendőrség Facebook-oldalán. Mint írták, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a alapján a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes május 29-én 0 órától május 31-én 24 óráig rendelt el fokozott ellenőrzést. Nem túlzás, a BL-döntő miatt minden a feje tetejére állt a magyar fővárosban.
Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzá tartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság illetékességi területét.
„A fokozott ellenőrzés célja a május 30-án szombaton a Puskás Arénában megrendezésre kerülő UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolításának támogatása, a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint a szurkolók vonulásának biztosítása” – írta a Rendőrség.
Kiemelten rendőri jelenléttel készülnek Párizsban
Franciaországban 22 ezer rendőrt és csendőrt vezényelnek az utcákra szombaton a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt, amelyen a párizsi PSG és a londoni Arsenal csap össze egymással. Laurent Nunez belügyminiszter bejelentette, hogy 8 ezren a fővárosi agglomerációban teljesítenek majd szolgálatot. Megerősítette azt is, hogy a párizsi Champs-Élysées sugárúton szombat este kizárólag gyalogosan lehet majd közlekedni. A rendvédelmi szerveket már tavaly is nagy erőkkel vezényelték ki a müncheni BL-döntő idején, amelyet a párizsi klub megnyert az Internazionale ellen. Az a győzelem tavaly erőszakhoz vezetett Párizsban, elsősorban a Champs-Élysées sugárúton és a Parc des Princes környékén, ahol a mérkőzést közvetítették, s ahol szombaton is közvetíteni fogják.
(MTI)
Fotó: Attila Kisbenedek/AFP