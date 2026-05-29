Hatalmas a rendőrségi készültség a budapesti BL-döntő miatt – Párizsban tanultak a tavalyi hibákból

Kiemelten rendőri jelenléttel készülnek Párizsban

Franciaországban 22 ezer rendőrt és csendőrt vezényelnek az utcákra szombaton a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt, amelyen a párizsi PSG és a londoni Arsenal csap össze egymással. Laurent Nunez belügyminiszter bejelentette, hogy 8 ezren a fővárosi agglomerációban teljesítenek majd szolgálatot. Megerősítette azt is, hogy a párizsi Champs-Élysées sugárúton szombat este kizárólag gyalogosan lehet majd közlekedni. A rendvédelmi szerveket már tavaly is nagy erőkkel vezényelték ki a müncheni BL-döntő idején, amelyet a párizsi klub megnyert az Internazionale ellen. Az a győzelem tavaly erőszakhoz vezetett Párizsban, elsősorban a Champs-Élysées sugárúton és a Parc des Princes környékén, ahol a mérkőzést közvetítették, s ahol szombaton is közvetíteni fogják.