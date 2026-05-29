Magyar Péter megállapodása már a nemzetközi sajtót is bejárta

Az Euractiv beszámolója szerint az Európai Bizottság több mint 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrást szabadít fel Magyarország számára. A pénzek folyósítása ugyanakkor csak az elfogadott reformok végrehajtását követően kezdődhet meg. A döntést Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelentette be a Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat követően. A lap szerint a magyar kormányfő elismerte, hogy a választási győzelmet követően nem remélt ilyen gyors és jelentős megállapodást. Mint fogalmazott:

Az egyik legfontosabb vállalásunk a kampány során az volt, hogy felszabadítjuk azt a több milliárd eurót, amely megilleti a magyarokat.”

Magyar Péter arról is beszélt, hogy kemény tárgyalópartnerként vettek részt az egyeztetéseken.