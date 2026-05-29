Brüsszel Von der Leyen Magyar Péter uniós források

Magyar Péter megállapodása már a nemzetközi sajtót is bejárta

2026. május 29. 16:20

Több mint 16 milliárd eurónyi korábban befagyasztott uniós forrás felszabadítását jelentette be az Európai Bizottság. Magyar Péter a megállapodás után úgy fogalmazott, hogy nem számított ilyen jelentős eredményre ilyen rövid idő alatt.

Az Euractiv beszámolója szerint az Európai Bizottság több mint 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrást szabadít fel Magyarország számára. A pénzek folyósítása ugyanakkor csak az elfogadott reformok végrehajtását követően kezdődhet meg. A döntést Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelentette be a Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat követően. A lap szerint a magyar kormányfő elismerte, hogy a választási győzelmet követően nem remélt ilyen gyors és jelentős megállapodást. Mint fogalmazott:

Az egyik legfontosabb vállalásunk a kampány során az volt, hogy felszabadítjuk azt a több milliárd eurót, amely megilleti a magyarokat.”

Magyar Péter arról is beszélt, hogy kemény tárgyalópartnerként vettek részt az egyeztetéseken.

Az Euractiv idézte Ursula von der Leyent is, aki szerint a magyarok egyértelmű döntést hoztak.

A demokráciát választották. Úgy döntöttek, hogy visszatérnek Európa szívébe.

A bizottsági elnök közölte, hogy több mint tízmilliárd eurónyi helyreállítási forrás és 6,4 milliárd euró kohéziós támogatás válhat hozzáférhetővé, amennyiben a vállalt reformok megvalósulnak. Hangsúlyozta, hogy a jogállamisági intézkedések elfogadása után az azokhoz kapcsolódó összegek folyósítása is megkezdődhet.

A lap megjegyezte, hogy az új magyar kormány jelentős parlamenti többséggel rendelkezik, ami megkönnyítheti a szükséges reformok elfogadását.

Magyar Péter ugyanakkor visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a források felszabadítása összefüggésben állna az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalásokkal.

Semmilyen kapcsolat nem volt a források felszabadítása és a tárgyalások első fejezetének megnyitása között”

– jelentette ki. A kormányfő szerint a most elérhetővé váló összeg a magyar költségvetés mintegy 14 százalékának felel meg. A tárgyalások eredményét tréfásan úgy kommentálta:

Ha minden alkalommal, amikor idejövök, ennyi pénzzel térek haza, akkor gyakrabban fogok jönni.

Ursula von der Leyen erre reagálva úgy fogalmazott:

Ez valóban jelentős összeg, de a magyar emberek megérdemlik.”

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
goldie-2
2026. május 29. 18:28
"Ez valóban jelentős összeg, de a magyar emberek megérdemlik.” Van pofád te rühes qrva.
sanya55-2
2026. május 29. 18:27
Nagyon sokba lesz ez nekünk, lehet hogy megérné mindent visszacsinálni, még jövő évben ,míg nem fog padlót az ország
rempiu
2026. május 29. 18:04
Orbán gyerek elvágta, Magyar gyerek meggyógyítja.
fatman
2026. május 29. 18:03
poloska petya ursula seggét kinyalja...
