Oroszország Vlagyimir Putyin élet

Nem akar még meghalni Putyin

2026. május 29. 12:05

Az orosz elnök megszállottan foglalkozik az egészségével.

2026. május 29. 12:05
A Wall Street Journal arról ír: Vlagyimir Putyinról tavaly kikerült egy hangfelvétel, amint Hszi Csin-ping kínai elnöknek azt fejtegette, hogy az emberek szerveik pótlásával elérhetik a halhatatlanságot. A tavaly szeptemberi pekingi katonai parádén folytatott beszélgetés során Putyin egy Kreml által támogatott, élettartam-meghosszabbító (longevity) kezdeményezést említett, amely Oroszország egyik vezető tudományos projektjévé vált.

A Szilícium-völgy milliárdosaihoz, köztük Jeff Bezoshoz, Sam Altmanhoz és Peter Thielhez hasonlóan 

Putyint is régóta lenyűgözi az öregedésgátlás kutatása.

 Oroszországban állami prioritás lett, amely olyan széles körű módszerekre támaszkodik, mint a szervnyomtatás és az ultraalacsony hőmérsékletnek való kitettség.

A múlt hónapban az orosz kormány bejelentette, hogy a tudósok egy génterápiás kezelést fejlesztenek, amelynek célja a sejtek öregedésének lassítása, Putyin 26 milliárd dolláros kezdeményezésének, az „Új egészségmegőrzési technológiáknak” a részeként. A kezelés „az öregedés elleni küzdelem egyik legígéretesebb útját képviseli” – mondta Denisz Szekirinszkij tudományos miniszterhelyettes április 23-án.

A WSJ szerint a Putyin által kinevezett orosz állami tudósok két kulcsfontosságú technológiára összpontosítottak: a bioprintingre, vagyis élő szövetek 3D-s nyomtatására, valamint a xenotranszplantációra, vagyis emberi szervek növesztésére minidisznókban, egy olyan sertésfajtában, amelyet genetikailag kompatibilisnek tartanak az emberrel. Kormányzati szervekkel együttműködő orosz tudósok azt állítják, hogy bioprinttel készítettek emberi porcszövetet és egér pajzsmirigyet, 

azzal a céllal, hogy 2030-ra elérjék az emberi szervek pótlását. 

Hasonló ütemtervet vitattak meg a sertésekben növesztett szervekre vonatkozóan is.

„Az Orosz Föderációban számos tudományos programon dolgoznak ezen a területen” – közölte a Kreml sajtószolgálata egy e-mailben. „Ezeket a projekteket az állam támogatja, és számos tudományos és kutatóintézet vesz részt bennük.”

Az amerikai lap felidézi: egy 2018-as Kremlben tartott találkozón Putyin azt tanácsolta Sebastian Kurz akkori osztrák kancellárnak, hogy próbáljon ki egy krioterápiás kamrát – egyfajta fordított szaunát, ahol a testet akár mínusz 77 Celsius-fokos hőmérsékletnek is kiteszik. Kurz később felidézte meglepettségét, amikor Putyin lelkesen magyarázta a fagyasztókamrában való meztelen álldogálás előnyeit.

A 73 éves Putyin évtizedek óta demonstrálja színpadiasan a férfiasságot – félmeztelen vadászattal, hokizással és Harley-Davidson motorok vezetésével szűk fekete ruhákban, hogy egy kortalan erős ember kitartását sugallja. De a színpadi férfiasság mögött egy olyan vezető áll, akit szokatlanul lefoglal a testi hanyatlás. A Covid-járvány alatt Putyin bonyolult karanténprotokollokat vezetett be, beleértve a fertőtlenítő átjárókat és a látogatók számára előírt hosszú elkülönítési követelményeket. Híres hosszú tárgyalóasztalai a politikai távolságtartás és a vírusoktól való rettegés szimbólumává váltak. Az orosz és a nyugati média találgatott a kozmetikai beavatkozásokról is, mivel Putyin vonásai az évek során egyre simábbak lettek.

 

Fotó: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

Obsitos Technikus
2026. május 29. 13:21
Vótmá'. Akkor is azt mondtuk, hogy ennél nincs lejjebb drága mingyinyir.
VeressZoltán
2026. május 29. 13:18
A fasz ki van az ilyen címekkel, cikkekkel! Szegénységi bizonyítvány az ilyen tematizálás.
astracf
2026. május 29. 13:16
Pedig meg fog, ahogy mindenki más is. Retteg a faszkalap, mert az borítékolható, hogy a pokolba fog kerülni.
alenka
2026. május 29. 13:02
Mindiniïr: milyen faszság ez?...mi okból is szeretne meghalni? Nem rákos, nincs más halálos betegsége, mitől szenved!... Nézzük a másik oldalt: a lejárt szavatosságú koboldot: drogozik meg mellette ki tudja mit nyom magába és jeeee, pedig mégsem akar meghalni!... Ez pedig nagy kár! Amúgy: még én sem készülök elpusztulni!
