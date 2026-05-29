Nem akar még meghalni Putyin

Oroszországban állami prioritás lett, amely olyan széles körű módszerekre támaszkodik, mint a szervnyomtatás és az ultraalacsony hőmérsékletnek való kitettség.

A múlt hónapban az orosz kormány bejelentette, hogy a tudósok egy génterápiás kezelést fejlesztenek, amelynek célja a sejtek öregedésének lassítása, Putyin 26 milliárd dolláros kezdeményezésének, az „Új egészségmegőrzési technológiáknak” a részeként. A kezelés „az öregedés elleni küzdelem egyik legígéretesebb útját képviseli” – mondta Denisz Szekirinszkij tudományos miniszterhelyettes április 23-án.

A WSJ szerint a Putyin által kinevezett orosz állami tudósok két kulcsfontosságú technológiára összpontosítottak: a bioprintingre, vagyis élő szövetek 3D-s nyomtatására, valamint a xenotranszplantációra, vagyis emberi szervek növesztésére minidisznókban, egy olyan sertésfajtában, amelyet genetikailag kompatibilisnek tartanak az emberrel. Kormányzati szervekkel együttműködő orosz tudósok azt állítják, hogy bioprinttel készítettek emberi porcszövetet és egér pajzsmirigyet,