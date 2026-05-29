Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás tisza párt lemondás országgyűlés Magyar Péter alkotmánybíróság

Tapsvihar a nyeregben: Sulyok Tamás erkölcsi győzelmet aratott Magyar Péter felett?

2026. május 29. 12:13

Közjogi méltóságok eltávolítására tett ígéretet a választási kampányban Magyar Péter, most pedig, a kétharmados többség birtokában igyekszik is eleget tenni neki. Sulyok Tamás államfőt hol kemény bírálattal, hol fenyegetéssel próbálja rávenni a lemondásra. Hasztalan.

2026. május 29. 12:13
null
Mészáros Erika

Nem várt sokáig az első attakkal a Tisza Párt vezetője: a választás éjszakáján tartott győzelmi beszédében azon melegében követelte – más állami vezetők mellett – Sulyok Tamás államfő lemondását. „Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy kérjen fel a kormányzásra, majd távozzon a hivatalából” – jelentette ki. Ugyancsak távozásra szólította fel és bábnak nevezte a Kúria és az Alkotmánybíróság elnökét, a legfőbb ügyészt, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal vezetőjét. „Távozzanak, ne várják meg, amíg elküldjük őket! Mert el fogjuk küldeni őket. Mert ennek a rendszernek vége van” – fogalmazott. Sulyok Tamásnak adresszált követelését a másnapi sajtótájékoztatóján megismételte, majd április 20-án már határidőt is adott az állami méltóságoknak az önkéntes távozásra: május 31-ét. 

Magyar Péter miniszterelnök, Sulyok Tamás köztársasági elnök és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Kicsinyes megalázási kísérletek 

A magyar demokrácia történetében példa nélkül áll, hogy nem készülhettek közös fényképek a köztársasági elnökről és az általa kinevezett miniszterekről. Magyar Péter nem is hagyott kétséget afelől, hogy ez kinek az utasítására történt, Facebook-oldalán jelentette be, hogy kormányának tagjai „sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”. Egy másik alkalommal elismerte, hogy külön megkérte Sulyok Tamást arra: ne álljon a miniszterek mellé a közös fotón. Közös képeket a kinevezésről végül kizárólag a Köztársasági Elnöki Hivatal adott közre. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Országgyűlés alakuló ülésén, megválasztott miniszterelnökként adott első parlamenti beszédében Magyar Péter ismét bírálta a karzaton tartózkodó államfőt. Újra felszólította a távozásra, egyúttal alkalmatlannak és méltatlannak nevezte őt a tisztségére. 

Sulyok Tamás minden alkalommal higgadtan, már-már szelíd határozottsággal reagált a támadásokra. Az Országgyűlésben a felvételek tanúsága szerint mosolyogva, időnként bólogatva hallgatta a beszédet, később pedig úgy fogalmazott: „az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány nem tartalmazza”. Tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy mivel lemondásának nincsen alkotmányos indoka, nem tervez eleget tenni a felszólításoknak: 

felesküdtem az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köt engem 

a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt”. 

Magyar Péter a népakaratra hivatkozott, amikor Sulyok Tamás távozását követelte, és mint mondta: a kétharmados többség birtokában el fogják távolítani a posztjáról. A konkrét ciklusra megválasztott és a hatályos jogszabályoknak megfelelően tevékenykedő közjogi méltóságok eltávolítása azonban demokratikus jogállami keretek között nem értelmezhető. Ha születnek is az eltávolításukra jogszabályok, a korábban megválasztott tisztségviselőkre nem vonatkozhatnak, mert a visszamenőleges jogalkotás tilalma alá esnek – ez a tilalom mind a magyar, mind az EU-s jogrendszer egyik alapkövének tekinthető. 

Csíksomlyón szeretettel vették körül az államfőt
Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Egy tiszteletteljes szembenállás 

Felmerül a kérdés: ha Sulyok Tamás kinevezése politikai döntés volt, ahogy azt Magyar Péter hangoztatja, akkor mi a helyzet Novák Katalinnal, Áder Jánossal, Schmitt Pállal, Mádl Ferenccel vagy az SZDSZ-alapító Göncz Árpáddal, aki az MDF-fel kötött politikai alkuk révén került a köztársasági elnöki székbe 1990-ben? 

Göncz Árpád személye, állásfoglalásai gyakran bizonyultak megosztónak, s 1994-ig nem egy alkalommal került konfliktusba Antall József miniszterelnökkel. Lemondásra való felszólítása, presszionálása, fenyegetése, pláne eltávolítása ennek ellenére szóba sem került, azután sem, hogy második ciklusának félidejében, 1998-ban a Fidesz vette át a kormányrudat. Az Orbán Viktor vezette kabinet és Göncz Árpád kapcsolata ugyancsak nem volt súrlódásmentes. Göncz mindvégig a liberális értelmiségi holdudvar ikonikus alakja maradt, számos esetben élt mérlegelési jogával, és 

a nyilvánosság előtt is bírált jó pár kormányzati gyakorlatot. 

Orbán Viktor és Göncz Árpád viszonyát a számos politikai konfliktus ellenére mindvégig a kölcsönös tisztelet, a kulturált hangvétel jellemezte. Olyannyira, hogy 2015-ben Orbán magánemberként lerótta kegyeletét Göncz Árpád temetésén, később pedig méltatta erőfeszítéseit, és köszönetet mondott azért, amit a szabad, demokratikus Magyarországért tett. 

Tapsvihar a nyeregben: erkölcsi győzelem? 

Sulyok Tamás – a hazai legfőbb közjogi méltóságok közül egyedüliként – részt vett a pünkösdi csíksomlyói búcsún. Híradások szerint az államfőt és feleségét a nyeregre érkezve a zarándokok kivételes figyelemmel, lelkes üdvözléssel, hosszas tapssal köszöntötték. 

A 300 ezres tömegben elvegyülő, felbukkanó államfő szalmakalapos-napszemüveges alakjáról számos felvételt közöltek erdélyi és határon inneni lapok is. Mindez szimbolikus megerősítéseként értelmezhető annak, hogy Magyar Péter erőteljes kommunikációja bizonyos körökben éppen az ellenkező hatást érhette el.

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kishegyi
2026. május 29. 15:26
Hogy írogatnak itt a tiszarosok, be vannak tojva, hogy az elmebeteg Pötyijük mi a francokat tud csinálni mert Sulyok nagy ívben beintett neki! Meg aztán keressen megfelelő JOGalapot a parlamenti lemondatására, sok sikert hozzá! (Nyomorék nagyképű, most jól megkapta!
Válasz erre
0
0
angie1
2026. május 29. 13:25
Az igazi magyarok kiálltak Sulyok Tamás mellett!
Válasz erre
6
0
Galerida
2026. május 29. 13:16
A jogtudás vonatkozásában péter a Köztársasági Elnök Úrhoz képest egy kupac sza...móca! Emberileg meg kultúrembernek nem is illik olyan jelzőt leírni, ami jellemzi őt! Persze a kizárólag meleg családi légkörben, szerető édesanya mellett szocializálódott tiszás szavazóknak változatlanul ő a messiás. Ide jutottunk...
Válasz erre
12
0
tapir32
•••
2026. május 29. 13:11 Szerkesztve
A jogállamiság és a demokrácia, valamint a nép Sulyok mögött áll! Hajrá Sulyok! Le Magyar Adolffal!
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!