Tapsvihar a nyeregben: Sulyok Tamás erkölcsi győzelmet aratott Magyar Péter felett?

Az Országgyűlés alakuló ülésén, megválasztott miniszterelnökként adott első parlamenti beszédében Magyar Péter ismét bírálta a karzaton tartózkodó államfőt. Újra felszólította a távozásra, egyúttal alkalmatlannak és méltatlannak nevezte őt a tisztségére.

Sulyok Tamás minden alkalommal higgadtan, már-már szelíd határozottsággal reagált a támadásokra. Az Országgyűlésben a felvételek tanúsága szerint mosolyogva, időnként bólogatva hallgatta a beszédet, később pedig úgy fogalmazott: „az alkalmatlanság és a méltatlanság kategóriáját a magyar alkotmány nem tartalmazza”. Tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy mivel lemondásának nincsen alkotmányos indoka, nem tervez eleget tenni a felszólításoknak: