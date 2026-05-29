Megvan a megfejtés: ezért nem jelentette még be a Fradi Borbély Balázst

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Az edző hivatalos bejelentésére adott esetben akár napokat is várni kell még.
A Győr vezetőedzői posztjáról távozó Borbély Balázs – aki az ETO bejelentése alapján a Ferencváros labdarúgócsapatának irányítását veszi át – menedzsere, Paunoch Péter azt közölte a Nemzeti Sporttal, hogy a szakember még nem kötött megállapodást a Ferencváros labdarúgó csapatával, amely megmagyarázza azt is, hogy a klub még hivatalosan nem jelentette be Borbélyt.
Paunoch Péter úgy fogalmazott: „A győriek bejelentésével ellentétben Borbély Balázs még nem egyezett meg a Ferencvárossal”.
Annyi történik, hogy Borbély Balázs él a szerződésében foglalt jogával és felmondja a győri megállapodását. Az azonban nem igaz, hogy már el is fogadta volna a Ferencváros megkeresését és alá is írt volna oda. Tárgyalunk a Fradival, de bizonyos részleteket még tisztázni kell, ez akár a jövő hétig is eltarthat”
– tisztázta a menedzser.
