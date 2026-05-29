Megvan a megfejtés: ezért nem jelentette még be a Fradi Borbély Balázst

Annyi történik, hogy Borbély Balázs él a szerződésében foglalt jogával és felmondja a győri megállapodását. Az azonban nem igaz, hogy már el is fogadta volna a Ferencváros megkeresését és alá is írt volna oda. Tárgyalunk a Fradival, de bizonyos részleteket még tisztázni kell, ez akár a jövő hétig is eltarthat”