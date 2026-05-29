X. József 2026. április 25. szombat-n 23:35 közelében
Lannert Judit jelölése nem egyszerű személyi döntés. Nem arról van szó, hogy Magyar Péter talált egy »szakértőt«, aki majd rendbe teszi a tanárhiányt, a tankerületeket, a NAT-ot és a szétrohadó oktatási bürokráciát. Lannert Judit egy egész oktatásfilozófiai világot képvisel: progresszív, kompetenciaalapú, gyerekközpontú, esélyegyenlőségi, kreativitás- és kritikai gondolkodás-központú szemléletet. Vagyis pontosan azt a pedagógiai nyelvet, amely harminc éve újra és újra megígéri, hogy most aztán végre felszabadítja a gyereket a »poroszos«, »magoltató«, »frontális«, »versengő«, »túlterhelő« iskola alól — aztán rendszerint ott hagy maga után egy nemzedéket, amely már nemcsak latinul nem tud, de sokszor magyarul sem olvas rendesen.
Lannert Judit kétségtelenül nem dilettáns. Ezért is kell komolyan venni. Oktatáskutató, rendszerelemző, adatokkal dolgozó szakember. Lát valós problémákat: a társadalmi háttér brutális hatását, a tanári pálya presztízsvesztését, a szakemberhiányt, a túladminisztráltságot, a központosított rendszer ostobaságait, a tankerületi bürokrácia bénító hatását. Ezekben sokszor igaza van. Csakhogy a jó diagnózis még nem garancia jó gyógymódra. Az orvos is felismerheti a lázat, és mégis rossz szert adhat rá.
Lannert oktatásfilozófiájának alapkérdése nem az, hogy mit kell átadni a gyermeknek a magyar és európai műveltségből, hanem az, hogyan lehet őt »kreatívvá«, »kritikusan gondolkodóvá«, »együttműködővé«, »rezilienssé«, »motiválttá« és »boldoggá« tenni. Ez a különbség döntő. A konzervatív oktatásfelfogás szerint az iskola első feladata nem a gyermek pillanatnyi önkibontakoztatása, hanem bevezetése egy nála nagyobb rendbe: nyelvbe, irodalomba, történelembe, matematikába, tudományba, fegyelembe, erkölcsbe, nemzeti kultúrába, klasszikus műveltségbe. Lannert világa ezzel szemben elsősorban szociológiai és módszertani: családi háttér, kompetencia, pedagógiai kultúraváltás, adatok, visszacsatolás, kreatív partnerség, gyermekközpontú NAT, 4K, 6K, projekt, autonómia, hálózat.
Ez nem pusztán más szókészlet. Ez más emberkép.
A progresszív pedagógia nagy trükkje mindig ugyanaz: nem azt mondja, hogy butább gyerekeket akar. Ellenkezőleg: ragyogó szavakat használ. Kreativitás. Kritikai gondolkodás. Együttműködés. Kommunikáció. Empátia. Motiváció. Örömteli tanulás. Ki merne ezek ellen beszélni? Csakhogy ezek a fogalmak tudás nélkül üresen konganak. Kritikai gondolkodás? Miről? Kreativitás? Milyen anyaggal? Kommunikáció? Milyen nyelven? Együttműködés? Milyen közös célért? Empátia? Miféle erkölcsi rendbe ágyazva?
Aki nem tud történelmet, az nem fog kritikusan gondolkodni történelmi kérdésekről. Aki nem ismeri az irodalmat, az nem fogja felismerni a nyelvi silányságot. Aki nem tud évszámokat, fogalmakat, helyeket, neveket, műveket, szerzőket, összefüggéseket, az nem kritikus lesz, hanem bizonytalan. Aki nem tanult meg rendesen olvasni, írni, számolni, memorizálni, figyelni, fegyelmezetten dolgozni, az legfeljebb »véleményezni« fog, nem gondolkodni. A vélemény viszont nem műveltség. A magabiztos tudatlanság pedig nem kritikai gondolkodás, hanem a modern tömegdemokrácia egyik legsúlyosabb betegsége.
Ezért különösen veszedelmes a »felesleges lexikális tudás« elleni hadjárat. Ez a kifejezés a progresszív pedagógiai szleng egyik legkényelmesebb bunkósbotja. Mindenre rá lehet húzni, amit a komoly iskola valaha megkövetelt: évszámra, versre, nyelvtani szabályra, földrajzi névre, történelmi személyre, irodalmi kánonra, memoriterre, klasszikus műveltségre. Pedig a »lexikális tudás« nélkül nincs tájékozódás. Nincs szövegértés. Nincs történelmi ítélőképesség. Nincs politikai immunrendszer. Nincs kulturális önazonosság.
A legnagyobb irónia pedig az, hogy a lexikális tudás leértékelése éppen a hátrányos helyzetű gyerekeket sújtja legjobban. Az elitgyerek otthonról hozza a könyvet, a szókincset, az utazást, a családi beszélgetést, a kulturális referenciákat. A szegény gyereknek mindezt az iskola adhatná meg. Ha az iskola lemond a kánonról, a komoly tananyagról, a memoriterről, a tárgyi tudásról, akkor nem felszabadítja a szegény gyereket, hanem bezárja abba a kulturális nyomorba, amelyből éppen ki kellene emelnie. Az esélyegyenlőség nevében lerombolt műveltségi iskola végül az elitnek kedvez: az ő gyerekeik majd különórán, családi könyvtárban, külföldi úton, magániskolában megszerzik, amit az állami iskola már nem ad meg.
Lannert Judit gyakran beszél a hátrányos helyzetű gyerekek felhúzásáról. Ez helyes cél. De a kérdés az: mivel húzzuk fel őket? Kevesebb tananyaggal? Projekttel? Művészekkel a tanteremben? Kreatív módszerekkel? Vagy jó tanárral, renddel, követelménnyel, komoly olvasmánnyal, helyesírással, történelemmel, matematikával, nyelvtannal, memoriterrel, fegyelmezett gyakorlással? A konzervatív válasz világos: a szegény gyereknek nem kevesebb kultúra kell, hanem több. Nem higított tananyag kell neki, hanem segítség ahhoz, hogy a magasabb követelményt is elérje.
A gyermekközpontúság ugyanilyen kétértelmű jelszó. Persze, az iskola van a gyermekért. De nem úgy, hogy a gyermek pillanatnyi kedve, érdeklődése, komfortérzete és aktivitása legyen a mérce. A gyerek még nem tudja, mire lesz szüksége húsz év múlva. Ha tudná, nem kellene iskolába járnia. Az iskola éppen azért szükséges, mert a felnőtt világ, a hagyomány, a tanár és a tananyag többet tud, mint a gyermek pillanatnyi önérzete. A gyermeket nem követni kell, hanem vezetni. Szeretettel, igen. De vezetéssel. Fegyelemmel. Követelménnyel. Olykor unalommal, erőfeszítéssel, ismétléssel, kudarccal és újrakezdéssel.
A jó iskola nem játszótér, nem terápiás klub, nem önkifejezési műhely, nem »safe space«. A jó iskola munkára nevel. A gyerek megtanulja, hogy nem minden érdekes elsőre, ami fontos. Nem minden örömteli azonnal, ami később felszabadító lesz. Aki zongorázni tanul, skálázik. Aki matematikát tanul, gyakorol. Aki magyarul tanul, verset mond, fogalmaz, javít, helyesírást tanul. Aki történelmet tanul, évszámokat, neveket, folyamatokat rendez a fejében. Aki nyelvet tanul, szavakat magol. A műveltség nem szórakoztatóipari termék. A műveltség munka.
Ezért hamis a „poroszos iskola” állandó ostorozása is. Természetesen van rossz frontális oktatás, ostoba feleltetés, lelketlen magoltatás, megalázó tanári viselkedés. De ebből nem következik, hogy a tanári magyarázat, a fegyelem, a verseny, az osztályzás, a vizsga, a memoriter és a közös tanterv volna a baj. Ez a progresszív pedagógia régi szalmabábja: előbb karikatúrát csinál a hagyományos iskolából, majd diadalmasan legyőzi a saját karikatúráját.
A valóságban a jó tanár nem pusztán »leadja az anyagot«. Magyaráz, kérdez, ismételtet, számon kér, javít, rendet tart, példát mutat. A tanár nem moderátor, nem animátor, nem tréner, nem osztálytermi szolgáltató. A tanár művelt felnőtt, aki bevezeti a gyermeket abba, amit a gyermek még nem ismer. Ez a tekintély nem elnyomás. Ez nevelés.
Lannert kreativitás-kultusza is gyanús ponton válik túlzóvá. A kreativitás jó dolog, de nem első elv. A kreativitás nem a semmiből születik. Aki nem ismer formát, nem tud formát bontani. Aki nem ismeri a hagyományt, nem tud újat mondani róla. Aki nem tud verset, nyelvet, ritmust, történelmet, matematikát, az nem kreatív lesz, hanem ötletszerű. A modern iskola egyik nagy baja éppen az, hogy a kreativitást gyakran a fegyelmezett tudás helyettesítőjeként kezeli. Mintha elég lenne »másképp« csinálni valamit. Nem elég. Előbb tudni kell, mit csinálunk.
A »kevesebb tantárgy« jelszava sem ártatlan. Lehet, hogy vannak túlburjánzó tantárgyi szerkezetek. Lehet, hogy bizonyos életkorokban indokolt integráltabb természettudományos bevezetés. De ha a tantárgyi rend feloldása azt jelenti, hogy a történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia, nyelvtan és irodalom saját belső logikája eltűnik valami puha »műveltségterületben«, akkor nem korszerűsítünk, hanem szétkenünk. A tantárgy nem börtön. A tantárgy a valóság rendezett megismerési módja. A történelemnek van időrendje, a fizikának fogalmi fegyelme, a nyelvtannak szerkezete, az irodalomnak hagyománya, a matematikának logikai rendje. Aki ezt túl korán feloldja, éppen azt a szellemi fegyelmet gyengíti, amelyből később valódi gondolkodás lehetne.
A Tisza oktatáspolitikája Lannerttel az élén ezért várhatóan nem klasszikus műveltségi fordulatot hozna, hanem szakértői-progresszív reformcsomagot. Új NAT, terheléscsökkentés, gyerekközpontúság, autonómia, szülők-tanárok-diákok bevonása, tankötelezettség 18 éves korig, szabad tankönyvválasztás, önkormányzatiság, kompetenciafejlesztés, korai gyermekkor, szülőtámogatás, mentális egészség, társadalompolitikai koordináció. Sok jól hangzó elem. Sok részben jogos panaszra adott válasz. De hol van a lényeg?
Hol van a magyar irodalmi kánon védelme? Hol van Arany, Petőfi, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth, Babits, Kosztolányi, Márai, Pilinszky? Hol van a helyesírás és nyelvhelyesség tekintélye? Hol van a memoriter? Hol van a magyar történelmi kronológia? Hol van a klasszikus európai műveltség? Hol van a tanári tekintély helyreállítása? Hol van a fegyelmezés joga? Hol van a verseny becsülete? Hol van az iskola mint munkahely, nem mint élményközpont? Hol van az a gondolat, hogy a gyermeknek nemcsak kibontakoznia kell, hanem meg kell tanulnia uralkodni önmagán?
Különösen aggasztó a genderszemlélet és a korai szexuális nevelés körüli progresszív nyelv. Lannert korábban támogatóan beszélt arról, hogy vissza kellene hozni az iskolákba a társadalmi nem fogalmát és a genderszemléletet. Ez konzervatív szempontból nem apró módszertani kérdés, hanem világnézeti akna. Lehet és kell is vigyázni arra, hogy fiúk és lányok ne legyenek ostoba sztereotípiák foglyai. A lány tanuljon matematikát, a fiú tanuljon szépen olvasni, írni, viselkedni. De ebből nem következik, hogy az iskolába be kell engedni a genderideológia teljes fogalmi készletét, a családot megkerülő szexuálpedagógiai aktivizmust és a biológiai valóságot relativizáló társadalmi nyelvet.
A gyermek nem kísérleti terep. A család nem a minisztérium pedagógiai nyersanyaga. Az iskola nem lehet progresszív társadalomátalakítási laboratórium.
A »gyermek- és oktatásügyi« minisztériumi logika is kettős. Valóban fontos a korai gyermekkor, a bölcsőde, az óvoda, a védőnői rendszer, a kórházban hagyott csecsemők tragédiája, a gyógypedagógiai és pszichológiai ellátás. De a modern állam mindig ott kezd veszélyessé válni, ahol a család segítéséből a család szakértői körülbástyázása lesz. A szülőt támogatni kell, nem lecserélni. A családot erősíteni kell, nem »partnerként« bevonni egy állami-szakértői nevelési ökoszisztémába, ahol végül mindenki beleszól a gyerekbe, csak a hagyományos szülői tekintély válik gyanússá.
A felsőoktatásról szóló lannerti beszédben is keveredik a józan kritika és a progresszív félrecsúszás. A tudomány autonómiáját védeni kell, az alapítványi rendszer visszásságait lehet bírálni, az Erasmus és a nemzetközi kapcsolatok fontosak. De amikor a diploma értékének relativizálása, a kompetenciaközpontok, a hallgatóközpontúság és a munkaerőpiaci igazodás kerül előtérbe, ott megint fel kell tenni a kérdést: az egyetem még egyetem lesz, vagy felsőfokú kompetenciaszolgáltató? Az egyetem nem ügyfélélmény-központ. Nem az a célja, hogy a hallgató jól érezze magát, ne morzsolódjon le, és piacképes csomagot kapjon. Az egyetem tudományos beavatás, szellemi fegyelem és magas követelmény.
Lannert Judit tehát nem azért problematikus, mert ne volna szakember. Éppen azért problematikus, mert szakemberként egy olyan oktatásfilozófiai irányt képvisel, amely nagyon könnyen a tartalmi műveltség rovására erősíti a módszertani reformot. Látja az oktatás bajait, de túl gyakran a hagyományos iskola maradványait okolja értük. Beszél tudásról, de a hangsúly nála a kompetenciákon van. Beszél nemzeti identitásról, de a rendszer lelke mégis az OECD-szótár: wellbeing, kreativitás, kritikai gondolkodás, együttműködés, autonómia, adatvezérlés, reflektív pedagógia.
A magyar oktatásnak azonban nem még egy progresszív reformnyelvre van szüksége. Abból volt már elég. Nem újabb »mentális forradalom« kell, hanem józan visszatérés az iskola lényegéhez. A gyermek tanuljon meg magyarul szépen és helyesen beszélni, írni, olvasni. Ismerje a magyar irodalom nagy műveit. Tudjon történelmet, földrajzot, matematikát, természettudományt. Tanuljon verseket kívülről. Tudjon figyelni. Tudjon felelni. Tudjon vitatkozni, de előbb legyen miről. Tudjon kérdezni, de előbb tanuljon meg hallgatni. Tudjon együttműködni, de előbb tudjon önállóan dolgozni. Legyen kreatív, de előbb legyen művelt.
A Tisza Lannerttel az élén valószínűleg nem ezt az utat kínálja. Hanem egy kedvesebb, puhább, európaibb, szakértőibb, gyermekközpontúbb, kompetenciaalapúbb iskolát. Csakhogy a puha iskola könnyen gyenge iskola lesz. A gyenge iskola pedig nem felszabadítja a gyereket, hanem megfosztja attól az egyetlen dologtól, amivel valóban szabad lehetne: a rendezett, mély, közös műveltségtől.
A magyar oktatás nagy kérdése ezért nem az, hogy »21. századi« lesz-e. Ez üres frázis. A kérdés az, hogy magyar iskola marad-e: olyan intézmény, amely nemcsak készségeket gyárt, hanem művelt, fegyelmezett, ítélőképes, hazáját és nyelvét ismerő embereket nevel.”
