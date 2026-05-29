Lannert Judit kétségtelenül nem dilettáns. Ezért is kell komolyan venni. Oktatáskutató, rendszerelemző, adatokkal dolgozó szakember. Lát valós problémákat: a társadalmi háttér brutális hatását, a tanári pálya presztízsvesztését, a szakemberhiányt, a túladminisztráltságot, a központosított rendszer ostobaságait, a tankerületi bürokrácia bénító hatását. Ezekben sokszor igaza van. Csakhogy a jó diagnózis még nem garancia jó gyógymódra. Az orvos is felismerheti a lázat, és mégis rossz szert adhat rá.

Lannert oktatásfilozófiájának alapkérdése nem az, hogy mit kell átadni a gyermeknek a magyar és európai műveltségből, hanem az, hogyan lehet őt »kreatívvá«, »kritikusan gondolkodóvá«, »együttműködővé«, »rezilienssé«, »motiválttá« és »boldoggá« tenni. Ez a különbség döntő. A konzervatív oktatásfelfogás szerint az iskola első feladata nem a gyermek pillanatnyi önkibontakoztatása, hanem bevezetése egy nála nagyobb rendbe: nyelvbe, irodalomba, történelembe, matematikába, tudományba, fegyelembe, erkölcsbe, nemzeti kultúrába, klasszikus műveltségbe. Lannert világa ezzel szemben elsősorban szociológiai és módszertani: családi háttér, kompetencia, pedagógiai kultúraváltás, adatok, visszacsatolás, kreatív partnerség, gyermekközpontú NAT, 4K, 6K, projekt, autonómia, hálózat.

Ez nem pusztán más szókészlet. Ez más emberkép.