Haladékot kapott Budapest, de Magyar Péter is több tízmilliárd forintot követel

A főváros 2023 és 2026 között összesen közel 320 milliárd forintot fizethet be szolidaritási hozzájárulásként. Karácsony Gergely és csapata korábban a hozzájárulás miatt háborúzott az Orbán-kormánnyal, de a vita új fordulatot vett, miután a korábban kritikus Tisza-kormány is fenntartaná a rendszert, így Budapestnek továbbra is fizetnie kell.
A szolidaritási hozzájárulás az elmúlt évek egyik legélesebb konfliktusává vált a magyar kormányzat és Budapest között. A rendszer eredeti logikája szerint a gazdagabb önkormányzatok – ahol magasabb az iparűzési adóbevétel – befizetnek egy összeget a központi költségvetésbe, amelyből a kisebb, szegényebb településeket támogatják. Elvileg ez egy újraelosztási mechanizmus: a tehetősebb városok segítik a kevésbé fejlett településeket.
A probléma azonban abból lett, hogy a hozzájárulás összege rendkívül gyorsan nőtt. Országos szinten 2020-ban még körülbelül 58 milliárd forintot vont el az állam az önkormányzatoktól, 2026-ra viszont ez már közel 396 milliárd forintra emelkedett. A főváros szerint ez már nem „szolidaritás”, hanem pénzügyi kivéreztetés.
Mennyi szolidaritási adót fizetett Budapest?
Ha csak a 2023–2026 közötti időszakot nézzük, akkor Budapest összesen nagyjából 320 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetett vagy fizet be.
A vitát jelentősen erősítette egy fontos alkotmánybírósági döntés is. Az Alkotmánybíróság május elején megsemmisítette a szolidaritási hozzájárulásról szóló egyik kormányrendelet bizonyos részeit, elsősorban eljárásjogi okok miatt. A döntés nem magát az adót törölte el, hanem azt a szabályozást kifogásolta, amely korlátozta a bírósági jogorvoslat lehetőségét. Ez politikailag azért lett jelentős, mert az önkormányzatok ezt saját álláspontjuk megerősítéseként értelmezték: szerintük a kormány az elmúlt években túlzottan szűkítette a települések jogi és pénzügyi autonómiáját.
A Tisza Párt és Magyar Péter ellenzékben nagyon kritikus volt a jelenlegi rendszerrel szemben. Többször beszéltek arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formája fenntarthatatlan, és különösen a nagyvárosokat – köztük Budapestet – sújtja aránytalanul.
A Tisza kommunikációjában több fontos elem jelent meg:
Sokan ebből azt a következtetést vonták le, hogy egy Tisza-kormány gyorsan csökkentené vagy megszüntetné a szolidaritási adót.
Nem sokkal a kormányra kerülés után azonban a Tisza-kabinet végül bejelentette, hogy az önkormányzatoknak továbbra is fizetniük kell a szolidaritási hozzájárulást. Ez sokakat meglepett, különösen a budapesti politikai és ellenzéki körökben.
Még múlt héten a Főpolgármesteri Hivatal levelet kapott a Pénzügyminisztériumtól, amelyben Budapest pénzügyi helyzetéről érdeklődtek. „Ez szürreális, de tényleg hatalmas előrelépés, 2019 óta nem volt példa arra, hogy bárki valóban érdeklődjön, és ne politikai alapon cselekedjen velünk szemben” – hangsúlyozta Kiss Ambrus, a hivatal főigazgatója az ATV műsorában. Kiemelte:
a főváros 60 napos fizetési haladékot kapott a kormánytól.
A főigazgató szerint ugyanakkor a fizetési határidők így is rendkívül szorosak,
Kiss Ambrus azt is elmondta, 2026-ban összesen 98 milliárd forintot kellene szolidaritási hozzájárulásként befizetnie a fővárosnak, amely a közösségi közlekedés éves fenntartási költségének a felével megegyező összeg.
Ha ebből 100 milliárdot befizetünk, a budapesti közösségi közlekedés nem lefeleződne, szinte megsemmisülne. Ennyi pénzt nem költünk az összes idős otthonra, közvilágításra, utakra és hajléktalan-ellátásra együttvéve”
– mutatott rá Kiss Ambrus.
Magyar Péter felvetésére – miszerint a fővárosnak vannak még spórolási lehetőségei – Kiss Ambrus diplomatikusan reagált: minden javaslatot szívesen fogadnak, de 100 milliárd forintnyi megtakarítást senki nem tud megnevezni anélkül, hogy a közszolgáltatások súlyosan ne sérüljenek.
Egyébként ha Budapestnek továbbra is évente közel 100 milliárd forintot kell befizetnie, akkor több lehetséges következmény várható:
Innentől a kérdés az lesz, hogy:
Összességében az elmúlt időszak fejleményei alapján úgy tűnik, hogy rövid távon nem várható radikális fordulat. A rendszer fennmarad, de egyre nagyobb politikai és jogi nyomás nehezedik rá. A következő hónapok kulcskérdése az lehet, hogy a kormány valódi kompromisszumot keres-e az önkormányzatokkal, vagy csak időt próbál nyerni egy egyre élesedő konfliktusban.
