kormány magyar éva szondi vanda Facebook Magyar Péter szóvivő komment vélemény

Szondi Vanda kormányszóvivő: „Nem volt még olyan, amiben eltérő véleménye lett volna a kormánynak a miniszterelnökétől, de előttünk áll még 4 év”

2026. május 27. 15:59

A Tisza-kormány szóvivői kifejtették: „Ha Magyar Péter kommentel a Facebookon, akkor az a miniszterelnök kommentje”.

null

A kormányzati kommunikáció és Magyar Péter közösségimédia-aktivitása közötti kapcsolatról kérdezték a kormányszóvivőket egy sajtótájékoztatón – derül ki a Hír TV riportjából. 

A kérdésfelvetés arra irányult, hogyan értelmezendő a kormánypolitika és a miniszterelnök megnyilvánulásai közötti dinamika.

Magyar Éva kormányszóvivő kifejtette: 

Ha Magyar Péter kommentel a Facebookon, akkor az a miniszterelnök kommentje”

 – ezzel is utalva arra, hogy a kormányzati kommunikáció eltérhet a miniszterelnök média aktivitásától.

Arra az újságírói kérdésre, hogy elképzelhető-e a jövőben eltérő vélemény vagy kommunikációs irányvonal a kormány, illetve a kormányfő között, Szondi Vanda úgy válaszolt:

Nem volt még olyan, amiben eltérő véleménye lett volna a kormánynak a miniszterelnökétől, de előttünk áll még 4 év, reméljük, úgyhogy majd még meglátjuk mit hoz az élet”

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 30 komment

Nagyhuba1
2026. május 27. 17:34
Nem is lesz eltérő vélemény,nem lehet MP azt nem tudná elviselni. A kormányszóvivő hölgyek miért mindig hárman visznek szót?
ittésmost
2026. május 27. 17:31
"Ha Magyar Péter kommentel a Facebookon, akkor az a miniszterelnök kommentje”. Tényleg? Úgy tudni. a min.e. egy középkorú, értelmiségi családból származó, diplomás, 3 gyermekes családapa. A megnyilvánulások egy aberrált, szellemi fejlődésben megrekedt, 16 év körüli, csavargó alakot mutatnak. Ki érti ezt?
5m007h 0p3ra70r
2026. május 27. 17:17
»Nem volt még olyan, amiben eltérő véleménye lett volna a kormánynak a miniszterelnökétől, de előttünk áll még 4 év, reméljük, úgyhogy majd még meglátjuk mit hoz az élet« A protekcionista nepotizmusra épülő személyi kultusz nem tűr ellentmondást.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 27. 17:15
»A Tisza-kormány szóvivői kifejtették: „Ha Magyar Péter kommentel a Facebookon, akkor az a miniszterelnök kommentje”.« ❓❓❓ Most esett le nekik?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.