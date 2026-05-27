Szondi Vanda kormányszóvivő: „Nem volt még olyan, amiben eltérő véleménye lett volna a kormánynak a miniszterelnökétől, de előttünk áll még 4 év”

Folytatódott a parlamenti bohózat: Magyar Péter Gulyás Gergely elé ült le – nem akármilyen céllal
A Tisza-kormány szóvivői kifejtették: „Ha Magyar Péter kommentel a Facebookon, akkor az a miniszterelnök kommentje”.
A kormányzati kommunikáció és Magyar Péter közösségimédia-aktivitása közötti kapcsolatról kérdezték a kormányszóvivőket egy sajtótájékoztatón – derül ki a Hír TV riportjából.
A kérdésfelvetés arra irányult, hogyan értelmezendő a kormánypolitika és a miniszterelnök megnyilvánulásai közötti dinamika.
Magyar Éva kormányszóvivő kifejtette:
Ha Magyar Péter kommentel a Facebookon, akkor az a miniszterelnök kommentje”
– ezzel is utalva arra, hogy a kormányzati kommunikáció eltérhet a miniszterelnök média aktivitásától.
Arra az újságírói kérdésre, hogy elképzelhető-e a jövőben eltérő vélemény vagy kommunikációs irányvonal a kormány, illetve a kormányfő között, Szondi Vanda úgy válaszolt:
Nem volt még olyan, amiben eltérő véleménye lett volna a kormánynak a miniszterelnökétől, de előttünk áll még 4 év, reméljük, úgyhogy majd még meglátjuk mit hoz az élet”
Nyitókép: Képernyőkép
