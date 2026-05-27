nav nka tarr zoltán nemzeti kulturális alap index

Kiszállt a NAV az NKA székházához

2026. május 27. 13:17

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban azt nyilatkozta: „A teljes NKA-hálózatot átvilágítjuk.”

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában – írja az Index.

Ismert, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival kapcsolatban. A feljelentést Laczó Adrienn ügyvéd nyújtotta be a Központi Nyomozó Főügyészségre május 5-én. Az ügyvéd a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgató-helyettesét, Szántai Irént képviseli. Az ügyvédi iroda közleménye szerint a támogatások kiosztása egyedi kérelmek alapján, szakmai egyeztetések nélkül, „a főigazgató személyes utasítására” történt.

Az Index szerint a NAV nyomozói most meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról.

„Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt tartott házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve a minisztérium irodáiban. A hatósági akcióval párhuzamosan mi pedig átfogó belső vizsgálatot folytatunk annak tisztázására, hogy pontosan kik, mire, milyen formában és mekkora felhatalmazással költöttek a kulturális alap forrásaiból” – írja Tarr Zoltán a Facebook-oldalán.

NewWorldOrder
2026. május 27. 14:05
Dübörög a politikai leszámolás ezerrel. Echte Rákosi korszak.
Jajdejónekünk
2026. május 27. 13:59
1. Munkásököl, vasököl... 2. A NAV-ot már át sem kell világítani, hanem rögtön az állampárt hasznos eszköze?
antoniosalazar
2026. május 27. 13:54
hernadvolgyi-2 2026. május 27. 13:50 Kell a cirkusz, pepi bohócnak. "Fizetésképtelenség a BL-döntő előtt: Balásy cégei 300 millióval tartoznak alvállalkozóknak, de a vagyonzár Mikor is lett a vagyonzár elrendelve? 2026.05.04.e előtt. Ki is volt akkor a kormányfő?
hernadvolgyi-2
2026. május 27. 13:50
Kell a cirkusz, pepi bohócnak. "Fizetésképtelenség a BL-döntő előtt: Balásy cégei 300 millióval tartoznak alvállalkozóknak, de a vagyonzár miatt nem tudnak fizetni"
