Kiszállt a NAV az NKA székházához

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában – írja az Index.

Ismert, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival kapcsolatban. A feljelentést Laczó Adrienn ügyvéd nyújtotta be a Központi Nyomozó Főügyészségre május 5-én. Az ügyvéd a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgató-helyettesét, Szántai Irént képviseli. Az ügyvédi iroda közleménye szerint a támogatások kiosztása egyedi kérelmek alapján, szakmai egyeztetések nélkül, „a főigazgató személyes utasítására” történt.