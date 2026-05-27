Kiszállt a NAV az NKA székházához

NAV-eljárás indult az NKA támogatásai ügyében
Költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folyik a nyomozás.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban azt nyilatkozta: „A teljes NKA-hálózatot átvilágítjuk.”
Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában – írja az Index.
Ismert, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival kapcsolatban. A feljelentést Laczó Adrienn ügyvéd nyújtotta be a Központi Nyomozó Főügyészségre május 5-én. Az ügyvéd a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgató-helyettesét, Szántai Irént képviseli. Az ügyvédi iroda közleménye szerint a támogatások kiosztása egyedi kérelmek alapján, szakmai egyeztetések nélkül, „a főigazgató személyes utasítására” történt.
Az Index szerint a NAV nyomozói most meghallgatják az érintett munkatársakat, valamint másolatot készíthetnek a számítógépeken vagy egyéb módon tárolt anyagokról, adatokról.
„Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt tartott házkutatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, illetve a minisztérium irodáiban. A hatósági akcióval párhuzamosan mi pedig átfogó belső vizsgálatot folytatunk annak tisztázására, hogy pontosan kik, mire, milyen formában és mekkora felhatalmazással költöttek a kulturális alap forrásaiból” – írja Tarr Zoltán a Facebook-oldalán.
Fotó: NAV