05. 23.
szombat
tisza párt tarr zoltán mti mtva Magyar Péter közmédia

Tarr Zoltán: Maximum fél éve van hátra a közmédiának

2026. május 23. 20:24

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint már megtették az első lépéseket a problémák megoldásáért.

„A pünkösd utáni héten benyújtjuk a parlamentnek a médiatörvény egyes pontjainak módosítását, amely lehetőséget teremt arra, hogy orvosoljuk a közmédia egyoldalú, politikailag elfogult vezetésének problémáját” – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 24.hu-nak adott interjúban.

Mint ismert, Magyar Péter visszatérő kampányígérete volt, hogy a Tisza-kormány hatalomra kerülése után felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását.

Tarr Zoltán szerint a közmédia jelenlegi formában meg fog szűnni, mert nem nevezhető kiegyensúlyozottnak, és nem felel meg a médiatörvény előírásainak sem. Azt azonban nem árulta el, pontosan mikor szűnik meg a jelenlegi híradó.

A miniszter szerint a kormány vállalásainak egy része már teljesült: megszűnt az egyperces híradó, valamint az orosz és kínai nyelvű adás. Tarr Zoltán szerint a közmédia átalakítása két lépcsőben történik. Első lépésként a súlyos kiegyensúlyozatlanságot kell a lehető leggyorsabban kezelni, ezt követően pedig teljesen át kell alakítani a médiatörvényt. „Nemcsak azért, mert több ponton kaotikus, hanem mert 15 év telt el, és alapvetően megváltozott a világ és a hírfogyasztási szokások is. A jelenlegi törvény anakronisztikus a mai valósághoz képest” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a törvény hosszú távú átalakítását az érintettekkel – hírfogyasztókkal, nézőkkel, alkotói szervezetekkel, producerekkel és közösségekkel – együttműködve készítik elő. A benyújtásra váró törvénymódosítás elfogadása esetén elindulhat az átalakítás. „Reméljük, hogy fél éven belül pályázat útján megfelelő vezetőt kap a rendszer, és kiegyensúlyozott testületekkel működhet tovább a közmédia” – mondta Tarr.

Arra a kérdésére, hogy ezek szerint nem függesztik fel a hírsugárzást, és akár fél évig is működhet a jelenlegi apparátus, a miniszter így válaszolt:

Maximum fél év az átmenet, amíg kialakul az új rendszer és meglesz a megválasztott vezetője. A köztes időszakban szakértői vagy átmeneti vezetés lesz, mert valakinek vezetnie kell az intézményt.”

Tarr Zoltán szerint a parlamenti jogalkotást követően a kormány már megerősített helyzetben tud lépni, és „felszabadíthatja” a közmédia egészét. Jelenleg az MTVA átvilágítása zajlik, hogy kiderüljön, mennyire voltak jogszerűek a pénzek költése, a megbízások és az üzemeltetés. Különösen vizsgálták azokat a híreket, amelyek szerint a kiszervezések miatt többszörös áron készültek a produkciók. „Az biztos, hogy ez a több mint évi 160 milliárd forint nem helyénvaló módon hasznosul. Ennek csak egy kis része megy tartalomgyártásra, és abból is a nagyobb rész sportesemények közvetítésére” – zárta a miniszter.

Megtapsolták Magyar Pétert a közmédiában 

Több közmédiás dolgozó is tapsolással fogadta Magyar Pétert, miután a Tisza Párt elnöke interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek. Egy videófelvétel tanúsága szerint egy kisebb csoport várta a politikust, akik közül többen tapssal üdvözölték. Magyar Péter röviden megszólította az összegyűlteket. Köszönetet mondott azoknak, akik – fogalmazása szerint – hosszú ideje kitartottak a nehéz körülmények között. „Szeretném megköszönni mindenkinek, aki kitartott” – mondta, és hozzátette, hogy számos visszajelzést kaptak a közmédiumokon belülről. A politikus szerint a jelenlegi helyzet hamarosan megváltozik. „Ennek rövidesen vége lesz, és olyan vezetése lesz a közmédiának, amilyet a magyar emberek megérdemelnek” – jelentette ki. Hozzátette azonban, hogy az átmeneti időszakban kisebb turbulenciák is előfordulhatnak.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 99 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
cutcopy
2026. május 23. 22:23 Szerkesztve
Mi a baj a sportadóval, nem elég kiegyensúlyozott, vagy az ismeretterjesztő M5..? Amúgy az M1 továbbra is a miniszterelnökről számol be, nem tudom mi a gondjuk azzal ha poloskapeti van a képernyőn 24 órában..
minarik
2026. május 23. 22:16
radler 2026. május 23. 22:00 Egyébként nem ártana ha két-három év múlva kiszakadna a Tiszából mondjuk egy baloldali párt, mert kellene melléjük egy valamire való ellenzék is. Lesz új LMP. Lehet Más a Poloska. A TSZ-ben megkezdődik a kártevők elleni védekezés. Ja, hogy az összes az...
moliere-0
2026. május 23. 22:08
A magyar televízióban nincsenek lengyelek. (Tehát nem lesz olyan cirkusz... ugye?)😊
Leskelődő
2026. május 23. 22:07
Minek is kéne közmédia egyáltalán? Elég lesz a kolosys-kotroczós rtl. Szárazon.
