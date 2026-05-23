Tarr Zoltán: Maximum fél éve van hátra a közmédiának

A miniszter szerint a kormány vállalásainak egy része már teljesült: megszűnt az egyperces híradó, valamint az orosz és kínai nyelvű adás. Tarr Zoltán szerint a közmédia átalakítása két lépcsőben történik. Első lépésként a súlyos kiegyensúlyozatlanságot kell a lehető leggyorsabban kezelni, ezt követően pedig teljesen át kell alakítani a médiatörvényt. „Nemcsak azért, mert több ponton kaotikus, hanem mert 15 év telt el, és alapvetően megváltozott a világ és a hírfogyasztási szokások is. A jelenlegi törvény anakronisztikus a mai valósághoz képest” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a törvény hosszú távú átalakítását az érintettekkel – hírfogyasztókkal, nézőkkel, alkotói szervezetekkel, producerekkel és közösségekkel – együttműködve készítik elő. A benyújtásra váró törvénymódosítás elfogadása esetén elindulhat az átalakítás. „Reméljük, hogy fél éven belül pályázat útján megfelelő vezetőt kap a rendszer, és kiegyensúlyozott testületekkel működhet tovább a közmédia” – mondta Tarr.

Arra a kérdésére, hogy ezek szerint nem függesztik fel a hírsugárzást, és akár fél évig is működhet a jelenlegi apparátus, a miniszter így válaszolt: