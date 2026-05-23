Fogy a türelem Spanyolországban: 80 ezren tüntettek a szocialista miniszterelnök ellen

Válságban a spanyol baloldal, de nem véletlenül jutottak ide
Korrupció kíséri az útjukat mindenhol. Szakértőt kérdeztünk.
Egyre inkább maga alá temetik a korrupciós botrányok Pedro Sánchezt.
Több tíz ezer ember tüntetett szombaton Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök lemondását követelve a kormányt érintő korrupciós ügyek miatt. A demonstráció során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidenciát lezáró kordont.
A Spanyol Civil Társadalom nevű szervezet által meghirdetett Méltóság Menetén a tüntetők „Távozzon a szocialista maffia” és más feliratú transzparenseket vittek magukkal, és spanyol nemzeti zászlókat lengettek. A nagyrészt békés demonstráción részt vettek az ellenzéki jobbközép Néppárt és a jobboldali Vox vezető politikusai is. A spanyol televízió felvételei szerint a rendőrség több maszkot viselő embert vett őrizetbe Moncloa-palotához vezető úton. A Méltóság Menete szervezőinek állítása szerint 80 ezren vettek részt a demonstráción, a baloldali kormány azonban mintegy 40 ezerre becsülte a résztvevők számát.
A spanyol központi büntetőbíróság kedden közölte, hogy vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik fontos szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás gyanújával. Az ügyet vizsgáló bíró szerint a volt kormányfő egy olyan, hierarchikusan felépített befolyásolási hálózat élén állhatott, amely közvetítői tevékenységen és politikai kapcsolatok mozgósításán keresztül próbált gazdasági előnyökhöz juttatni harmadik feleket, mindenekelőtt a Plus Ultra légitársaságot.
A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a Plus Ultra megfelelően használt-e fel egy 53 millió eurós állami támogatást, illetve felmerült az a gyanú is, hogy a mentőcsomag pénzmozgásai venezuelai eredetű források tisztára mosásához kapcsolódhattak Franciaországon, Svájcon és Spanyolországon keresztül.
Az ügy történelmi jelentőségű Spanyolországban:
a demokratikus korszakban korábban még nem fordult elő, hogy egy volt miniszterelnököt korrupciós büntetőeljárásban hivatalosan vizsgálat alá helyezzenek.
Pedro Sánchez jelenlegi spanyol miniszterelnök – Zapatero szocialista utódja – maga is egyre súlyosabb politikai nyomás alatt áll, miután korrupciós ügyek sora érinti családját, pártját és kormányzati környezetét. Felesége, Begoña Gómez ellen egy kétéves madridi bírói vizsgálat végén sikkasztás, befolyással üzérkedés, üzleti korrupció és közpénzek hűtlen kezelése miatt emeltek vádat. Sánchez öccse, David Sánchez szintén bíróság elé kerül befolyással üzérkedés gyanúja miatt.
A Sánchez-kormány két korábbi magas rangú szereplője is korrupciós ügyben áll bíróság előtt. José Luis Ábalos volt közlekedési minisztert, a kormányfő egykori bizalmasát azzal vádolják, hogy korábbi tanácsadójával, Koldo Garcíával és Víctor de Aldama üzletemberrel együtt kenőpénzeket fogadott el a Covid-járvány idején egészségügyi felszerelésekre kötött közbeszerzési szerződések után.
