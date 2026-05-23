Fogy a türelem Spanyolországban: 80 ezren tüntettek a szocialista miniszterelnök ellen

Történelmi jelentőségű botrány

A spanyol központi büntetőbíróság kedden közölte, hogy vizsgálat indult Pedro Sánchez egyik fontos szövetségese, José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás gyanújával. Az ügyet vizsgáló bíró szerint a volt kormányfő egy olyan, hierarchikusan felépített befolyásolási hálózat élén állhatott, amely közvetítői tevékenységen és politikai kapcsolatok mozgósításán keresztül próbált gazdasági előnyökhöz juttatni harmadik feleket, mindenekelőtt a Plus Ultra légitársaságot.

A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a Plus Ultra megfelelően használt-e fel egy 53 millió eurós állami támogatást, illetve felmerült az a gyanú is, hogy a mentőcsomag pénzmozgásai venezuelai eredetű források tisztára mosásához kapcsolódhattak Franciaországon, Svájcon és Spanyolországon keresztül.