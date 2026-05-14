Letartóztatták Zelenszkij korábbi közeli bizalmasát: súlyos börtönbüntetés várhat Jermakra

Elmondása szerint azonban nem rendelkezik elegendő pénzzel az óvadék kifizetésére, ezért ügyvédei ismerősök és barátok segítségével próbálják előteremteni az összeget.

Az ügy hátterében egy nagyszabású pénzmosási és korrupciós nyomozás áll. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozása szerint Jermak egy olyan szervezett csoport tagja lehetett, amely mintegy 460 millió hrivnya illegális eredetű pénzt mosott tisztára egy luxusingatlan-fejlesztési projekt során Kijev térségében.

Jermak ügyvédje, Igor Fomin a bírósági tárgyaláson azzal érvelt, hogy a gyanúsítás megalapozatlan, és az ügyészség nem bizonyította, miért lenne szükség a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazására. Az ügyvéd szerint enyhébb intézkedések is elegendőek lennének.