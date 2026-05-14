Letartóztatták Zelenszkij korábbi közeli bizalmasát: súlyos börtönbüntetés várhat Jermakra

Meghozták a törvényt az oroszok: engedélyezték Putyinnak más országok megszállását
Az orosz parlament jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi Vlagyimir Putyin elnök számára, hogy külföldi országok ellen indítson hadműveletet.
Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét két hónap előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság korrupciós vádak miatt.
Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága két hónap előzetes letartóztatásba helyezte Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Zelenszkij legszorosabb szövetségesét – írja az RBC.
A bíróság ugyanakkor lehetővé tette Jermak számára az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést, amelynek összegét 140 millió hrivnyában állapították meg.
Jermak a döntés kihirdetése után közölte: nem ismeri el a vádakat, és fellebbezni fog. A politikus hangsúlyozta, hogy Ukrajnában marad, és nincs mit titkolnia.
Elmondása szerint azonban nem rendelkezik elegendő pénzzel az óvadék kifizetésére, ezért ügyvédei ismerősök és barátok segítségével próbálják előteremteni az összeget.
Az ügy hátterében egy nagyszabású pénzmosási és korrupciós nyomozás áll. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozása szerint Jermak egy olyan szervezett csoport tagja lehetett, amely mintegy 460 millió hrivnya illegális eredetű pénzt mosott tisztára egy luxusingatlan-fejlesztési projekt során Kijev térségében.
Jermak ügyvédje, Igor Fomin a bírósági tárgyaláson azzal érvelt, hogy a gyanúsítás megalapozatlan, és az ügyészség nem bizonyította, miért lenne szükség a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazására. Az ügyvéd szerint enyhébb intézkedések is elegendőek lennének.
Az ügy politikai visszhangja is jelentős. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még 2025 novemberében menesztette Jermakot az elnöki hivatal éléről, ugyanazon a napon, amikor a korrupcióellenes szervek házkutatást tartottak nála. Jermak neve korábban a „Midas” néven ismert korrupciós ügyben is felmerült, amely az Enerhoatom állami atomenergia-vállalat körüli visszaélésekhez kapcsolódik.
A bíróság május 12-én egyszer már elhalasztotta a döntést az ügy rendkívüli terjedelme miatt: a nyomozati anyag összesen 16 kötetből áll, kötetenként mintegy 250 oldallal.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
