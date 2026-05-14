előzetes letartóztatás korrupció zelenszkij nabu jermak bíróság ukrajna

Letartóztatták Zelenszkij korábbi közeli bizalmasát: súlyos börtönbüntetés várhat Jermakra

2026. május 14. 09:39

Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét két hónap előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság korrupciós vádak miatt.

Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága két hónap előzetes letartóztatásba helyezte Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Zelenszkij legszorosabb szövetségesét – írja az RBC.

A bíróság ugyanakkor lehetővé tette Jermak számára az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést, amelynek összegét 140 millió hrivnyában állapították meg.

Jermak a döntés kihirdetése után közölte: nem ismeri el a vádakat, és fellebbezni fog. A politikus hangsúlyozta, hogy Ukrajnában marad, és nincs mit titkolnia. 

Elmondása szerint azonban nem rendelkezik elegendő pénzzel az óvadék kifizetésére, ezért ügyvédei ismerősök és barátok segítségével próbálják előteremteni az összeget.

Az ügy hátterében egy nagyszabású pénzmosási és korrupciós nyomozás áll. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozása szerint Jermak egy olyan szervezett csoport tagja lehetett, amely mintegy 460 millió hrivnya illegális eredetű pénzt mosott tisztára egy luxusingatlan-fejlesztési projekt során Kijev térségében.

Jermak ügyvédje, Igor Fomin a bírósági tárgyaláson azzal érvelt, hogy a gyanúsítás megalapozatlan, és az ügyészség nem bizonyította, miért lenne szükség a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazására. Az ügyvéd szerint enyhébb intézkedések is elegendőek lennének.

Az ügy politikai visszhangja is jelentős. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még 2025 novemberében menesztette Jermakot az elnöki hivatal éléről, ugyanazon a napon, amikor a korrupcióellenes szervek házkutatást tartottak nála. Jermak neve korábban a „Midas” néven ismert korrupciós ügyben is felmerült, amely az Enerhoatom állami atomenergia-vállalat körüli visszaélésekhez kapcsolódik.

A bíróság május 12-én egyszer már elhalasztotta a döntést az ügy rendkívüli terjedelme miatt: a nyomozati anyag összesen 16 kötetből áll, kötetenként mintegy 250 oldallal.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Major István
2026. május 14. 11:57
Szegény, szerencsétlen, nincstelen Andrusa!! Még az óvadékára sincs egy petákja sem! A sziv egyszerűen megszakad, ez a hálátlan ukranszkij národ. Pfuj!!
Robert69
2026. május 14. 11:49
Küldjék a frontra az első vonalba! Na az büntetés lesz! Nem úgy mint a börtön ahonnan egy év után jó magaviseletéért elnöki kegyelemmel majd szabadul. Aztán irány a reptér és a jól megérdemelt nyugdíjjas évek.
jobbrafel
2026. május 14. 11:45
Szerintem Ursulával együtt kézen fogva sétálhatna be a börtönbe... úgy húsz évre. A preferánszhoz aztán megérkezne Zselé is.
elcapo-3
2026. május 14. 11:35
Megy a leszámolás az ukrán nácik között! Vajon a kis zsidaj kobold mikor bukik majd meg! Tényleg EU érett Ukrajna....viszont akkor mi nem oda tartozunk!
