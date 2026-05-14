moszkva vlagyimir putyin nyugat kijev oroszország

Meghozták a törvényt az oroszok: engedélyezték Putyinnak más országok megszállását

2026. május 14. 08:10

Az orosz parlament jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi Vlagyimir Putyin elnök számára, hogy külföldi országok ellen indítson hadműveletet.

Egy új orosz törvényjavaslat szerint Moszkva törvényes jogot kap arra, hogy csapatokat küldjön külföldre azoknak az orosz állampolgároknak a védelmére, akiket külföldi államok, nemzetközi bíróságok vagy olyan szervezetek – amelyeknek Oroszország nem tagja – letartóztatnak, nyomoznak utánuk, bíróság elé állítanak vagy bármilyen módon bántalmaznak – írja a Politico. 

„A nyugati igazságszolgáltatás olyan elnyomó gépezetté vált, amely az európai tisztviselők által előírtaktól eltérő döntéseket szigorúan bünteti. Ilyen körülmények között fontos mindent megtenni a külföldön tartózkodó állampolgáraink védelme érdekében”

 – mondta Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke.

Putyinnak 14 napja van arra, hogy aláírja a törvényjavaslatot.

Moszkva részben azzal indokolta 2022-es ukrajnai invázióját, hogy meg kell védenie az Ukrajna területén élő orosz kisebbséget. 

A Kreml azt állította, hogy Kijev évek óta visszaél a jogaikkal, és továbbra is követeli az orosz nyelv és az orosz egyház állami szintű visszaállítását Ukrajnában, mint bármely békeszerződés részét. Kijev úgy látja, hogy az új törvény normalizálja az orosz terjeszkedést.

„Ezt a döntést két szóval lehet leírni: agresszív törvénytelenség” – mondta Heorhii Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője a Politicónak. „Azáltal, hogy korlátlan jogot biztosít magának az orosz megszálló erők országon kívüli bevetésére az állítólagos orosz állampolgárok védelmének ürügyével, Putyin gyakorlatilag elismeri, hogy az agresszió az orosz állami politika normájává vált.” 

Idén különböző európai hírszerző ügynökségek kijelentették, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent a NATO-ra és a Nyugatra is.

Az EU védelmi tisztviselői és törvényhozói attól tartanak, hogy a Kreml a következő egy-két évet ideális időpontnak tekintheti a Nyugat katonai szövetség iránti elkötelezettségének tesztelésére. A múlt hónapban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a balti országok válhatnak Moszkva következő célpontjává, ha Ukrajna nem kap elég támogatást, de ezt például Észtország elutasította. 

Nyitókép: Kristina Solovyova / POOL / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. május 14. 09:16
Nem szép nem jó nem erkölcsös de az oroszok azt teszik amit ebben a helyzetben tenniük kell. Nem kellett volna provokálni az ukránoknak a nagy számú nemzeti kissebbségeken keresztül a nagy tesót.Magyarokkal ezt könnyebben megtehetik mert kicsi a tesó és nem képes másra mint elviselni a szomszéd zaklatását. Nem szép nem jó nem erkölcsös de mióta kicsi Magyarország van azóta ez van Akkor és akármikor akkorát rúgnak belénk amekkorát nem szégyelnek.Max rázzuk az öklünket.
Válasz erre
2
0
pulsarito
2026. május 14. 08:56
Érdekes az USA-ban már régóta így van! Az elnök bárhol bevetheti a hadsereget, amiatt miért nem sivalkodik senki? Amerika hány országot rohant már le ? Az elmúlt 80 év, a 2. vh vége óta másról sem szólt csak arról, hogy amerika kit támadott meg, bombázott szarrá, hol hajtottak végre célzott dróntámadást civil polgárok ellen stb.
Válasz erre
8
0
jon_meg_tiszas_kutyara_der
2026. május 14. 08:51
"engedélyezték Putyinnak más országok megszállását" Rohadt nagy csúsztatás a főcím, a cikk nem erről szól. Alakít megint az ukránszopó főszerkesztő...
Válasz erre
6
0
Obsitos Technikus
2026. május 14. 08:48
Sikerült megint remek címet adni. De még a cikket se sikerült megírni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!