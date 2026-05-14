Meghozták a törvényt az oroszok: engedélyezték Putyinnak más országok megszállását

Kimondta a NATO-főtitkár: minden tagországot keményen megsarcolna Ukrajna kedvéért
A nemzeti össztermékük 0,25 százalékáról lenne szó.
Az orosz parlament jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi Vlagyimir Putyin elnök számára, hogy külföldi országok ellen indítson hadműveletet.
Egy új orosz törvényjavaslat szerint Moszkva törvényes jogot kap arra, hogy csapatokat küldjön külföldre azoknak az orosz állampolgároknak a védelmére, akiket külföldi államok, nemzetközi bíróságok vagy olyan szervezetek – amelyeknek Oroszország nem tagja – letartóztatnak, nyomoznak utánuk, bíróság elé állítanak vagy bármilyen módon bántalmaznak – írja a Politico.
„A nyugati igazságszolgáltatás olyan elnyomó gépezetté vált, amely az európai tisztviselők által előírtaktól eltérő döntéseket szigorúan bünteti. Ilyen körülmények között fontos mindent megtenni a külföldön tartózkodó állampolgáraink védelme érdekében”
– mondta Vjacseszlav Volodin, az orosz Állami Duma elnöke.
Putyinnak 14 napja van arra, hogy aláírja a törvényjavaslatot.
Moszkva részben azzal indokolta 2022-es ukrajnai invázióját, hogy meg kell védenie az Ukrajna területén élő orosz kisebbséget.
A Kreml azt állította, hogy Kijev évek óta visszaél a jogaikkal, és továbbra is követeli az orosz nyelv és az orosz egyház állami szintű visszaállítását Ukrajnában, mint bármely békeszerződés részét. Kijev úgy látja, hogy az új törvény normalizálja az orosz terjeszkedést.
„Ezt a döntést két szóval lehet leírni: agresszív törvénytelenség” – mondta Heorhii Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője a Politicónak. „Azáltal, hogy korlátlan jogot biztosít magának az orosz megszálló erők országon kívüli bevetésére az állítólagos orosz állampolgárok védelmének ürügyével, Putyin gyakorlatilag elismeri, hogy az agresszió az orosz állami politika normájává vált.”
Idén különböző európai hírszerző ügynökségek kijelentették, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent a NATO-ra és a Nyugatra is.
Az EU védelmi tisztviselői és törvényhozói attól tartanak, hogy a Kreml a következő egy-két évet ideális időpontnak tekintheti a Nyugat katonai szövetség iránti elkötelezettségének tesztelésére. A múlt hónapban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a balti országok válhatnak Moszkva következő célpontjává, ha Ukrajna nem kap elég támogatást, de ezt például Észtország elutasította.
Nyitókép: Kristina Solovyova / POOL / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A nemzeti össztermékük 0,25 százalékáról lenne szó.
***