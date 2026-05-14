Meghozták a törvényt az oroszok: engedélyezték Putyinnak más országok megszállását

„Ezt a döntést két szóval lehet leírni: agresszív törvénytelenség” – mondta Heorhii Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője a Politicónak. „Azáltal, hogy korlátlan jogot biztosít magának az orosz megszálló erők országon kívüli bevetésére az állítólagos orosz állampolgárok védelmének ürügyével, Putyin gyakorlatilag elismeri, hogy az agresszió az orosz állami politika normájává vált.”

Idén különböző európai hírszerző ügynökségek kijelentették, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent a NATO-ra és a Nyugatra is.

Az EU védelmi tisztviselői és törvényhozói attól tartanak, hogy a Kreml a következő egy-két évet ideális időpontnak tekintheti a Nyugat katonai szövetség iránti elkötelezettségének tesztelésére. A múlt hónapban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy a balti országok válhatnak Moszkva következő célpontjává, ha Ukrajna nem kap elég támogatást, de ezt például Észtország elutasította.