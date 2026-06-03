Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
törvényjavaslat önkormányzat médiatanács budapest

A Parlament előtt a vizuális környezetszennyezés és gyűlöletpropaganda elleni törvényjavaslat!

2026. június 03. 09:01

Nem túlzás azt állítani, hogy a most benyújtott törvényjavaslat egy rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében.

2026. június 03. 09:01
null
Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
Facebook

„Az elmúlt években kénytelenek voltunk hozzászokni ahhoz, hogy bárhova nézünk az országban, gyakran a mi pénzünkből finanszírozott gyűlöletplakát néz vissza ránk. Ahogy az is megszokottá vált, hogy a gyönyörű történelmi belvárosok is mindenhol tele vannak oda nem illő plakáterdőkkel, és a legszebb épületeink egy része évek óta ki se látszott a hirdetési felületként használt épülethálók alól. Hozzászoktunk, pedig ennek nem kell így lennie, pusztán azért alakult így, mert a Fidesz-kormány ezen a területen is kizárólag a propaganda és a gazdasági hátország szempontjai alapján hozott döntéseket, és elvonta az önkormányzatok hatásköreit.

Ennek vet most véget Bódis Kriszta, Csontos Bence (Ruff Bálint miniszter parlamenti államtitkára) és Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási tárca parlamenti államtitkára által közösen jegyzett törvényjavaslat. A törvényjavaslat abból indul ki, ami mindannyiunk aligha vitatható közös érdeke: az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, más emberek képmását valótlan kontextusban felhasználó, a gyermekekre károsan ható, minden felületet ellepő reklámokat korlátozni kell.Ennek érdekében: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A törvényjavaslat tiltott politikai reklámnak minősíti azokat a médiatartalmakat, amelyek sértik, tagadják az emberi méltóságot, kollektív módon megbélyegeznek valamely közösséget, kirekesztő módon mutatnak be személyeket, ellenségképet kreálnak, gyűlöletet keltenek vagy valótlan, megtévesztő módon mutatják be valaki képmását. Az ilyen reklámokról szóló bejelentésekről a Médiatanács hozhat döntést. –  Emellett a törvényjavaslat minden eddiginél határozottabban parancsol megálljt a plakátszennyezésnek azzal, hogy szigorítja a politikai reklámok közterületi elhelyezésének feltételeit a választási kampányok idején. Most tavasszal is láttuk, hogy önmagában a DK nem szerepelt attól jól, hogy az egész országot ellepték a plakátjaik

A mai digitális korban nem hatékony csatorna ez, viszont végtelen vizuális és konkrét műanyag környezetszennyezést is okoz. A javaslat szerint továbbiakban nem lehet politikai választási plakátot elhelyezni villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon. A választási plakátok továbbra is megjelenhetnek majd a direkt hirdetési célt szolgáló eszközökön, de a mindent elborító, a választások után is hetekig ottmaradó plakáterdő megszűnik.

De nem csupán a politikai propagandáról van szó: a törvényjavaslat a reklámszennyezést is visszaszorítja azzal, hogy megszünteti a reklámhálók és városi óriásplakátok kihelyezésének lehetőségét, és általában is lehetőséget ad a közterületi reklámok korlátozására.

Az önkormányzatok – Budapest esetében a Fővárosi Közgyűlés- hatásköröket kapnak vissza, jogköreik bővülnek azzal, hogy meghatározhatják, hol nem engedik meg reklámeszközök kihelyezését, ahol pedig lehetővé teszik, ott is a településképi bejelentéshez köthetik az alkalmazásukat. A települések hatósági jogköröket kapnak a jogellenes reklámok eltávolítására, és nem utolsósorban a jogellenes közterületi reklámok miatt kiszabott bírságok az önkormányzatok saját bevételét képezik. Tehát valóban teljesítjük a Tisza programjának azon vállalását, hogy az önkormányzatok építésügyi hatásköröket és bevételeket kaphatnak vissza. Nem túlzás azt állítani, hogy a most benyújtott törvényjavaslat egy rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. június 03. 09:25
építésügyi hatásköröket kapnak vissza Kicsi buzi korcs a plakátozás az nem építésügyi hatáskör.. hatökör🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. június 03. 09:23
Ezentúl nem ehet kritizálni a szarosgatyást és hordáját - többek között ezt a selejtes kis buzit sem....🤣🤣🤣🤣 Éljen rákos! 🤣🤣🤣 Izé szarosgatyás poloska és hordája!🤣🤣
Válasz erre
0
0
Fideszes gentleman
2026. június 03. 09:22
Nagyon helyes
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2026. június 03. 09:17
Szóval akkor nem lesz plakát Bütyökről és a száraz tényekről? Szomcsi vagyok. 😲
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!