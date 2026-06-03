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Nem túlzás azt állítani, hogy a most benyújtott törvényjavaslat egy rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében.
„Az elmúlt években kénytelenek voltunk hozzászokni ahhoz, hogy bárhova nézünk az országban, gyakran a mi pénzünkből finanszírozott gyűlöletplakát néz vissza ránk. Ahogy az is megszokottá vált, hogy a gyönyörű történelmi belvárosok is mindenhol tele vannak oda nem illő plakáterdőkkel, és a legszebb épületeink egy része évek óta ki se látszott a hirdetési felületként használt épülethálók alól. Hozzászoktunk, pedig ennek nem kell így lennie, pusztán azért alakult így, mert a Fidesz-kormány ezen a területen is kizárólag a propaganda és a gazdasági hátország szempontjai alapján hozott döntéseket, és elvonta az önkormányzatok hatásköreit.
Ennek vet most véget Bódis Kriszta, Csontos Bence (Ruff Bálint miniszter parlamenti államtitkára) és Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási tárca parlamenti államtitkára által közösen jegyzett törvényjavaslat. A törvényjavaslat abból indul ki, ami mindannyiunk aligha vitatható közös érdeke: az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, más emberek képmását valótlan kontextusban felhasználó, a gyermekekre károsan ható, minden felületet ellepő reklámokat korlátozni kell.Ennek érdekében:
A törvényjavaslat tiltott politikai reklámnak minősíti azokat a médiatartalmakat, amelyek sértik, tagadják az emberi méltóságot, kollektív módon megbélyegeznek valamely közösséget, kirekesztő módon mutatnak be személyeket, ellenségképet kreálnak, gyűlöletet keltenek vagy valótlan, megtévesztő módon mutatják be valaki képmását. Az ilyen reklámokról szóló bejelentésekről a Médiatanács hozhat döntést. – Emellett a törvényjavaslat minden eddiginél határozottabban parancsol megálljt a plakátszennyezésnek azzal, hogy szigorítja a politikai reklámok közterületi elhelyezésének feltételeit a választási kampányok idején. Most tavasszal is láttuk, hogy önmagában a DK nem szerepelt attól jól, hogy az egész országot ellepték a plakátjaik
A mai digitális korban nem hatékony csatorna ez, viszont végtelen vizuális és konkrét műanyag környezetszennyezést is okoz. A javaslat szerint továbbiakban nem lehet politikai választási plakátot elhelyezni villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon. A választási plakátok továbbra is megjelenhetnek majd a direkt hirdetési célt szolgáló eszközökön, de a mindent elborító, a választások után is hetekig ottmaradó plakáterdő megszűnik.
De nem csupán a politikai propagandáról van szó: a törvényjavaslat a reklámszennyezést is visszaszorítja azzal, hogy megszünteti a reklámhálók és városi óriásplakátok kihelyezésének lehetőségét, és általában is lehetőséget ad a közterületi reklámok korlátozására.
Az önkormányzatok – Budapest esetében a Fővárosi Közgyűlés- hatásköröket kapnak vissza, jogköreik bővülnek azzal, hogy meghatározhatják, hol nem engedik meg reklámeszközök kihelyezését, ahol pedig lehetővé teszik, ott is a településképi bejelentéshez köthetik az alkalmazásukat. A települések hatósági jogköröket kapnak a jogellenes reklámok eltávolítására, és nem utolsósorban a jogellenes közterületi reklámok miatt kiszabott bírságok az önkormányzatok saját bevételét képezik. Tehát valóban teljesítjük a Tisza programjának azon vállalását, hogy az önkormányzatok építésügyi hatásköröket és bevételeket kaphatnak vissza. Nem túlzás azt állítani, hogy a most benyújtott törvényjavaslat egy rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
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