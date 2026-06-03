A mai digitális korban nem hatékony csatorna ez, viszont végtelen vizuális és konkrét műanyag környezetszennyezést is okoz. A javaslat szerint továbbiakban nem lehet politikai választási plakátot elhelyezni villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon. A választási plakátok továbbra is megjelenhetnek majd a direkt hirdetési célt szolgáló eszközökön, de a mindent elborító, a választások után is hetekig ottmaradó plakáterdő megszűnik.

De nem csupán a politikai propagandáról van szó: a törvényjavaslat a reklámszennyezést is visszaszorítja azzal, hogy megszünteti a reklámhálók és városi óriásplakátok kihelyezésének lehetőségét, és általában is lehetőséget ad a közterületi reklámok korlátozására.

Az önkormányzatok – Budapest esetében a Fővárosi Közgyűlés- hatásköröket kapnak vissza, jogköreik bővülnek azzal, hogy meghatározhatják, hol nem engedik meg reklámeszközök kihelyezését, ahol pedig lehetővé teszik, ott is a településképi bejelentéshez köthetik az alkalmazásukat. A települések hatósági jogköröket kapnak a jogellenes reklámok eltávolítására, és nem utolsósorban a jogellenes közterületi reklámok miatt kiszabott bírságok az önkormányzatok saját bevételét képezik. Tehát valóban teljesítjük a Tisza programjának azon vállalását, hogy az önkormányzatok építésügyi hatásköröket és bevételeket kaphatnak vissza. Nem túlzás azt állítani, hogy a most benyújtott törvényjavaslat egy rendszerváltozáshoz méltó fordulatot hoz a városkép védelmében.”